Hayat pahalılığı zorunluluk mu, tercih mi?

Anadolu’ya, Ön Asya Kıtası da denir…

***

Nedir kıta?

“Denizlerle çevrili büyük kara parçası” mıdır?

**

Bu tarife uymayan kıtalar olunca, ekonomik/felsefik tarifler de yapılmış… “Kendi ihtiyaçlarını, kendi toprak parçasında bulunduran yer” denmiş mesela…

***

Öyle ya…

Yeryüzündeki 90 maden çeşidinden 80’ine ev sahipliği yapan… 70’inde kendine yeterliliğin üzerinde rezerv sahibi olan… Güneşi, rüzgârı, jeotermali, hidrolik potansiyeli ile doğalgazı aratmayan…

***

Ayçiçeğinden soyasına…

Pancarından buğdayına…

Üzümünden fındığına, tütününe, pamuğuna… Sanayi ve hayvancılığa hammadde de (şarap, çikolata, makarna, yem…) olan ürünleri fazlasıyla üretecek potansiyeli bulunan…

***

Pancar üretilen mevcut alanlarda dahi 25-28 milyon ton pancar üretebilecekken, 18 milyon tonda kalmak… Boru 500 dolara ihraç ederken, 20 bin dolara satabileceğin karbüre çevirmemek… Üzümü 1 birime satarken, 20 birime satabileceğin şaraba dönüştürmemek… Gibi binlerce alternatif de cabası…

VELHASIL

Bu alanda…

Enerji, yağ, şeker, buğday gibi ürünlerde dışa bağımlılık, bir tercihtir… Üretme/çalışma/çaba/sorgulama/geliştirme gibi “kabiliyetleri yok eden” bağımlılık hastalığından kurtulmak ise zorunluluktur…