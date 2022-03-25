Hayat pahalılığı zorunluluk mu, tercih mi?
Anadolu’ya, Ön Asya Kıtası da denir…
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Nedir kıta?
“Denizlerle çevrili büyük kara parçası” mıdır?
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Bu tarife uymayan kıtalar olunca, ekonomik/felsefik tarifler de yapılmış… “Kendi ihtiyaçlarını, kendi toprak parçasında bulunduran yer” denmiş mesela…
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Öyle ya…
Yeryüzündeki 90 maden çeşidinden 80’ine ev sahipliği yapan… 70’inde kendine yeterliliğin üzerinde rezerv sahibi olan… Güneşi, rüzgârı, jeotermali, hidrolik potansiyeli ile doğalgazı aratmayan…
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Ayçiçeğinden soyasına…
Pancarından buğdayına…
Üzümünden fındığına, tütününe, pamuğuna… Sanayi ve hayvancılığa hammadde de (şarap, çikolata, makarna, yem…) olan ürünleri fazlasıyla üretecek potansiyeli bulunan…
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Pancar üretilen mevcut alanlarda dahi 25-28 milyon ton pancar üretebilecekken, 18 milyon tonda kalmak… Boru 500 dolara ihraç ederken, 20 bin dolara satabileceğin karbüre çevirmemek… Üzümü 1 birime satarken, 20 birime satabileceğin şaraba dönüştürmemek… Gibi binlerce alternatif de cabası…
VELHASIL
Bu alanda…
Enerji, yağ, şeker, buğday gibi ürünlerde dışa bağımlılık, bir tercihtir… Üretme/çalışma/çaba/sorgulama/geliştirme gibi “kabiliyetleri yok eden” bağımlılık hastalığından kurtulmak ise zorunluluktur…