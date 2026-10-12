Hayatın en pahalı cümlesi
Sanırım yaşımın getirdiği bir farkındalık; hayatımın “en”lerini bulmaya çalışıyorum. Tecrübelerimle ortaya çıkan “en”leri süzgeçten geçirip size anlatıyorum. Bugünkü başlığın cevabı;
Daha sonra yaparım.
Düşün; hayatımız boyunca belki de en sık kurduğumuz, en masum görünen ama bize en pahalıya mal olabilecek cümlelerden biri. Üstelik bu cümlenin bedelini çoğu zaman söylediğimiz gün değil, yıllar sonra öadüyoruz. Çünkü bazı şeyleri ertelediğimizde yalnızca zaman kaybetmiyoruz; o şeyleri yaşayabilecek insanı, koşulları ve fırsatları da kaybediyoruz.
Hepimizin bir listesi var. Görmek istediğimiz ülkeler, öğrenmek istediğimiz diller, kurmak istediğimiz işler, sevdiklerimizle geçirmek istediğimiz zamanlar… Ancak bu listenin önüne sürekli yeni koşullar koyuyoruz. Biraz daha para kazanayım, çocuklar büyüsün, işler düzene girsin, emekli olayım… Sonra bütün bunları yapacağımıza inanıyoruz.
Peki, ya o gün geldiğinde bugünkü isteklerimiz, sağlığımız, cesaretimiz veya yanımızdaki insanlar artık aynı değilse?
Asıl mesele, hayallerimizi gerçekleştirecek kadar paramızın olup olmaması değil; onları gerçekleştirmek için doğru zamanı nasıl belirlediğimizdir.
Bir gün, bugün için çok geç olabilir
Avustralyalı bakım görevlisi Bronnie Ware, yaşamlarının son dönemindeki insanlarla geçirdiği yıllardan edindiği gözlemleri *The Top Five Regrets of the Dying* adlı kitabında topladı. Karşılaştığı pişmanlıklar arasında daha az çalışmış olmayı istemek, arkadaşlarla ilişkileri sürdürememek ve kendi istediği hayatı yaşayamamak vardı. Bunlar bilimsel bir araştırmanın istatistiksel sonuçları değil, gerçek insanların yaşamlarının sonunda dile getirdiği pişmanlıklardı.
Dikkat çekici olan şu: İnsanlar daha fazla para kazanamadıklarından çok, yaşayamadıkları hayatın hesabını yapıyordu.
Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırması da başka bir açıdan benzer bir gerçeğe işaret ediyor. Onlarca yıl boyunca insanların yaşamlarını takip eden araştırmanın en önemli bulgularından biri, güçlü ve nitelikli insan ilişkilerinin mutluluk ve sağlıkla yakından bağlantılı olmasıydı. Yani hayatımızın en değerli yatırımlarından bazıları, banka hesabımızda görünmüyor.
Bir baba düşünün. Çocuğuyla uzun zamandır planladığı seyahati sürekli erteliyor. Önce işlerini büyütmesi, sonra biraz daha birikim yapması gerekiyor. Nihayet yıllar sonra hem parası hem zamanı oluyor. Fakat artık çocuğu büyümüş, kendi hayatını kurmuş. Seyahat hala mümkün ama yıllar önce yaşanabilecek o deneyim artık mümkün değil.
Bu, para kazanmanın yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, ekonomik güvence oluşturmak geleceğimizi korumanın önemli bir yolu. Ancak geleceğimizi güvence altına almaya çalışırken bugünümüzü bütünüyle feda etmek de başka bir risk.
Finans dünyasında her yatırımın bir fırsat maliyeti vardır. Bir seçeneğe ayırdığınız kaynak, başka bir seçeneğe ayıramadığınız kaynaktır. Hayatta da durum farklı değil. Tek fark, kaybettiğiniz parayı yeniden kazanabilirsiniz ama kaçırdığınız bazı anları geri satın alamazsınız.
Üstelik her hayalin hemen gerçekleştirilmesi de gerekmez. Bazen beklemek akıllıcadır, bazen zorunludur. Önemli olan, beklemenin bilinçli bir tercih mi, yoksa farkında olmadan alışkanlığa dönüşmüş bir kaçış mı olduğunu anlayabilmektir.
Belki de geçen hafta işlediğimiz konu olan makul zenginlik, gelecekte rahat yaşamak için yeterince biriktirirken bugünü yaşamayı da ihmal etmemektir. Çünkü hayat, bütün koşulların mükemmel olmasını bekleyecek kadar uzun olmayabilir.
Bugün sahip olmadığınız şeyleri kazanmak için çalışırken, yarın bütün servetinizi verseniz bile geri alamayacağınız nelerden vazgeçiyorsunuz?
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