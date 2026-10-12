Hayatın en pahalı cümlesi

Sanırım yaşımın getirdiği bir farkında­lık; hayatımın “en”lerini bulmaya ça­lışıyorum. Tecrübelerimle ortaya çıkan “en”leri süzgeçten geçirip size anlatıyo­rum. Bugünkü başlığın cevabı;

Daha sonra yaparım.

Düşün; hayatımız boyunca belki de en sık kurduğumuz, en masum görünen ama bize en pahalıya mal olabilecek cümle­lerden biri. Üstelik bu cümlenin bedelini çoğu zaman söylediğimiz gün değil, yıllar sonra öadüyoruz. Çünkü bazı şeyleri er­telediğimizde yalnızca zaman kaybetmi­yoruz; o şeyleri yaşayabilecek insanı, ko­şulları ve fırsatları da kaybediyoruz.

Hepimizin bir listesi var. Görmek is­tediğimiz ülkeler, öğrenmek istediğimiz diller, kurmak istediğimiz işler, sevdikle­rimizle geçirmek istediğimiz zamanlar… Ancak bu listenin önüne sürekli yeni ko­şullar koyuyoruz. Biraz daha para kaza­nayım, çocuklar büyüsün, işler düzene girsin, emekli olayım… Sonra bütün bun­ları yapacağımıza inanıyoruz.

Peki, ya o gün geldiğinde bugünkü is­teklerimiz, sağlığımız, cesaretimiz veya yanımızdaki insanlar artık aynı değilse?

Asıl mesele, hayallerimizi gerçekleş­tirecek kadar paramızın olup olmaması değil; onları gerçekleştirmek için doğru zamanı nasıl belirlediğimizdir.

Bir gün, bugün için çok geç olabilir

Avustralyalı bakım görevlisi Bronnie Ware, yaşamlarının son dönemindeki insanlarla geçirdiği yıllardan edindiği gözlemleri *The Top Five Regrets of the Dying* adlı kitabında topladı. Karşılaş­tığı pişmanlıklar arasında daha az çalış­mış olmayı istemek, arkadaşlarla ilişki­leri sürdürememek ve kendi istediği ha­yatı yaşayamamak vardı. Bunlar bilimsel bir araştırmanın istatistiksel sonuçla­rı değil, gerçek insanların yaşamlarının sonunda dile getirdiği pişmanlıklardı.

Dikkat çekici olan şu: İnsanlar daha faz­la para kazanamadıklarından çok, yaşaya­madıkları hayatın hesabını yapıyordu.

Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırma­sı da başka bir açıdan benzer bir gerçeğe işaret ediyor. Onlarca yıl boyunca insan­ların yaşamlarını takip eden araştırma­nın en önemli bulgularından biri, güçlü ve nitelikli insan ilişkilerinin mutluluk ve sağlıkla yakından bağlantılı olmasıy­dı. Yani hayatımızın en değerli yatırım­larından bazıları, banka hesabımızda görünmüyor.

Bir baba düşünün. Çocuğuyla uzun za­mandır planladığı seyahati sürekli erteli­yor. Önce işlerini büyütmesi, sonra biraz daha birikim yapması gerekiyor. Nihayet yıllar sonra hem parası hem zamanı olu­yor. Fakat artık çocuğu büyümüş, kendi hayatını kurmuş. Seyahat hala mümkün ama yıllar önce yaşanabilecek o deneyim artık mümkün değil.

Bu, para kazanmanın yanlış olduğu an­lamına gelmiyor. Aksine, ekonomik gü­vence oluşturmak geleceğimizi koruma­nın önemli bir yolu. Ancak geleceğimizi güvence altına almaya çalışırken bugü­nümüzü bütünüyle feda etmek de başka bir risk.

Finans dünyasında her yatırımın bir fırsat maliyeti vardır. Bir seçeneğe ayır­dığınız kaynak, başka bir seçeneğe ayı­ramadığınız kaynaktır. Hayatta da du­rum farklı değil. Tek fark, kaybettiğiniz parayı yeniden kazanabilirsiniz ama kaçırdığınız bazı anları geri satın ala­mazsınız.

Üstelik her hayalin hemen gerçekleş­tirilmesi de gerekmez. Bazen beklemek akıllıcadır, bazen zorunludur. Önemli olan, beklemenin bilinçli bir tercih mi, yoksa farkında olmadan alışkanlığa dö­nüşmüş bir kaçış mı olduğunu anlayabil­mektir.

Belki de geçen hafta işlediğimiz konu olan makul zenginlik, gelecekte rahat ya­şamak için yeterince biriktirirken bugü­nü yaşamayı da ihmal etmemektir. Çün­kü hayat, bütün koşulların mükemmel olmasını bekleyecek kadar uzun olmaya­bilir.

Bugün sahip olmadığınız şeyleri kazan­mak için çalışırken, yarın bütün serveti­nizi verseniz bile geri alamayacağınız ne­lerden vazgeçiyorsunuz?