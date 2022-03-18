Hayatın ‘geri ödeme’ döneminde ‘Ticat’ı Daçka’yla buluşturdu

ÇEVKO’nun ilk başkanlarından olan, Özyeğin Üniversitesi’nde “girişimcilik” konusuna odaklanan Prof. Ali Beba, yıllar önce Bursa’daki bir panelde eşi Ümran Beba ile aynı oturumda denk geldi.

Programın sunucusu panelistleri tanıtırken sıra Prof. Ali Beba’ya geldi. Sunucu özgeçmişini okumaya başlayınca Prof. Ali Beba araya girdi:

Benim için, “Ümran Beba’nın eşi” demeniz yeterli.

Prof. Ali Beba, bu anısını “Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı” olarak Darüşşafaka Lisesi’nde 2021-2022 eğitim yılı başında uygulamaya konulan “Beba-Daçka Girişimcilik Atölyesi”yle ilgili buluşmada anlattı:

Biz Ümran’la bir yola çıktık. Ümran, PepsiCo’daki görevi nedeniyle Hong Kong’ta görev yaptı, ailece orada olduk. Dubai’ye geçti, birlikteydik. En son New York’a yerleştik. Hong Kong’ta Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin Girişimcilik Merkezi’ni yönettim.

Hayatın 3 bölümden oluştuğunu vurguladı:

Öğrenme, para kazanma ve geri ödeme… Biz Ümran’la şu anda hayatımızın, “Birikimleri topluma geri ödeme”dönemindeyiz. O nedenle “Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı”nı kurduk.

Vakfın merkezinin New York’ta olduğunu belirtti:

Vakfımız üzerinden ülkemizde de “topluma geri ödeme” dönemimizi değerlendirmek istedik. Bunun için en iyi adresin Darüşşafaka olduğunu gördük. Böylece 2021-2022 eğitim yılının başlarında “Beba-Daçka Girişimcilik Atölyesi”ni başlattık.

Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı’na mesaj verdi:

Milli Eğitim Bakanlığı, “Girişimcilik Atölyesi”ni müfredata alırsa ülkemizde tüm liselerde bu program devreye girer. Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programına, “Fikirden Uygulamaya Girişimcilik ve İş Yönetimi Bilimi” adında seçmeli ders olarak alınabilir.

Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Tayfun Öktem araya girdi:

Darüşşafaka’da 50’ye yakın atölye var. “Girişimcilik Atölyesi”, çocuklarımızın girişimciliğe yönelmesine kapı açacak. Yeni nesil işler kurabilecekler. Programın uzun yıllar gelişerek Darüşşafaka’da devam etmesini planladık.

Prof. Ali Beba’nın literatüre giren deyimine işaret etti:

Hocamız, inovasyonu açıklarken “ticari icat” demiş, onu da “ticat” olarak tanımlamış. Bu da literatürde yer alıyor. “Girişimcilik Atölyesi” çağın gerekleriyle düşünmesini bilen çocuklar yetiştirme hedefimize önemli katkı yapacak.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Girişimcilik Atölyesi”nin haftada 1 saatlik program olduğunu bildirdi:

9-11. sınıflardan programa katılan öğrencilerimiz o ders saatinde ticat, girişimcilik, iş yönetimi ve finansal okuryazarlık gibi konularda eğitim görüyor. Müfredat ve eğitimler “Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı”yla ortak hazırlanıyor.

Ardından ekledi:

Programda araştırma, proje yapma, planlama ve sonuca ulaştırma, iş fikri yaratma, üretim ve değer oluşturma, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, iletişim, ilişki kurma, teknoloji becerisi, bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazandırılması hedefleniyor.

Tayfun Öktem, şu noktanın altını çizdi:

Beba Vakfı’nın desteğiyle okulun içinde bir alan yaratıcı düşünmeyi ve takım içinde çalışmayı teşvik eden bir alana dönüştürüldü. Diz üstü bilgisayarlar, akıllı tahtalar, diğer ekipmanlar temin edilerek öğrencilerin yıllarca kullanabileceği bir merkez oluşturuldu.

Ümran Beba, PepsiCo’da global düzeyde Kıdemli Başkan Yardımcısı iken erken emeklilik istedi. New York’ta yeni kurulan “August Leadership” adlı “Global Yönetici Araştırma ve Danışmanlık Şirketi”ne partner oldu.

Ümran Beba, eşi Prof. Ali Beba ile kafa kafaya verip, “Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı”nı kurdu.

Plan tutarsa, New York merkezli “Beba Vakfı”, Darüşşafaka öğrencilerine uzun yıllar “girişimcilik aşılama” çalışmasının içinde olacak…

Bu ülkenin dünyada ilk 10’da 3 köprüsü var, muazzam cesaret

LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ile birlikte şubat ayı başında “1915 Çanakkale Köprüsü”nden yürüyerek geçiyoruz.

Başar Arıoğlu, Koreli DL E&C, Koreli SK Ecoplant, Limak ve Yapı Merkezi’nin oluşturduğu konsorsiyumun inşaatını tamamladığı “1915 Çanakkale Köprüsü”nün dünyanın en uzun asma köprüsü olduğunu belirtti, Yapı Merkezi’nin kurucusu babası Ersin Arıoğlu’nun sözlerine atıf yaptı:

Babam, “Bu ülke, dünyada ilk 10 asma köprü arasına 3 köprü soktu. Muazzam bir cesaret” diyor.

Ersin Arıoğlu’nun sözünü aktardıktan sonra ÇOK A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Reşit Yıldız’ın yaptığı sunumdan dünyanın en uzun ilk 7 köprüsünün yer aldığı tabloyu paylaştı:

1915 Çanakkale Köprüsü: Orta açıklık 2023 metre

Orta açıklık 2023 metre Akashi Kaikyo Köprüsü (Japonya) : 1991 metre

: 1991 metre Yangsigang Yangtze River (Çin) : 1700 metre

: 1700 metre Nansha Köprüsü (Çin) : 1688 metre

: 1688 metre Xihoumen Köprüsü (Çin) : 1650 metre

: 1650 metre Great Belt Köprüsü (Danimarka) : 1624 metre

: 1624 metre Osmangazi Köprüsü: 1550 metre

Ardından ekledi:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü de 1408 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun asma köprüleri arasında ilk 10’da yer alıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü, bugün hizmete giriyor, dünyada ilk sıraya oturuyor…

Hayırlı olsun…