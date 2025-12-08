Hayatları değiştirecek 2026 yılı proje fikirleri

Teknoloji gündemi hızla akıyor; fakat de­ğişmeyen iki sabit var: ölçek ve güven.

2026’da değer, yazılımın nasıl üretildi­ği (AI-native), nerede çalıştığı (egemen bulut) ve kime hesap verdiği (yönetişim– uyum) üçgeninde birikiyor.

Dünya yazılım sanayii üretim modelini ye­niden tanımlıyor; mesele artık “yeni bir kü­tüphane” değil, üretim hattının bizzat kendisi. Yani ölçülebilir sonuç üreten ölçekli yapılar.

Trend kümeleri üç başlıkta toplanıyor:

* Yapay zekâ devrimi (özellikle agentic AI – kendi planlayıp icra eden zekâ),

* Hesaplama ve bağlantı cephesi (CPU– GPU–NPU / edge–bulut),

* İleri mühendislik sınırları (robotik, uzay, biyo-mühendislik, enerji).

Listenin kalbinde artık yalnız “yapay zekâ” değil, agentic AI var. Bu katman; siber gü­venlik ve güven mimarileri, edge–bulut bile­şenleri ve robotik/otonom sistemlerin yazı­lımsal orkestrasyonu ile birleştiğinde, spor analitiğinden YZ enerji koçlarına, OSB dijital ikizlerinden taşınabilir inference ve jeopoli­tik risklere karşı akıllı yerelleştirmeye geniş bir fırsat bandı yaratıyor.

Dolayısıyla dağınık başarılarımızı stratejik bir çatı altında toplayacak yürütme kararlılı­ğında olmalıyız.

3 yeni hedef

1Agentic AI ürün ve platformlarında yerli yazılımlarla bölgesel liderlik.

2Veri egemenliği + yerli yazılım/yapı taşla­rı ile bulut–edge mimarilerinden stratejik ve ekonomik kaldıraç.

3Frontier mühendislik yapan her şirketi aynı zamanda yazılım ve veri şirketi olarak konumlayacak strateji.

“YZ entegrasyonu yaptık” demek artık bir şey ifade etmiyor. Esas soru: Kullanıcının işi­ni kendi kendine akıtan agentic zekâ katman­larını ne hızda inşa edebileceğiz?

Doğru mimari ve iş modeliyle bu projeler hızla yerli teknoloji ürünlerine çevrilebilir. Güvenlik (güvenilir yürütme), Tedarik Zin­ciri Şeffaflığı (SBOM, MLBOM), Uyum (AB Yapay Zekâ Yasası, AB Siber Dayanıklılık Ya­sası) ve Taşınabilirlik (çoklu bulut–çok­lu hızlandırıcı) ilk günden tasarıma yerleşti­ğinde Avrupa, MENA ve diğer pazarlara daha hızlı giriş yapılabilir.

Bazı proje fikirleri

Agentic KOBİ Asistanı: KOBİ’nin CRM (müşteri ilişkileri yönetimi), e-fatura/banka, stok ve tahsilat akışlarını okuyup ajan tabanlı görevler üretir (“Bu hafta araman gereken 20 müşteri, şu gerekçelerle.”).

RegTech “Mevzuat Asistanı”: Resmî Gaze­te, kurum duyuruları ve AB düzenlemelerini ta­rar; sektöre göre uyum adımları ve kritik tarih­ler çıkarır. AI Act ve CRA modülleriyle genişler.

OSB Dijital İkiz Platformu: Edge’de ilk analitik, bulutta konsolidasyon. Enerji, ba­kım, karbon ve su/atık panoları; fabrika-bazlı kıyas raporları.

AI SOC-as-a-Service: SOC (güvenlik ope­rasyon merkezi) işlevlerini KOBİ’ye çok ki­racılı bulut mimarisiyle getirir; oltalama, ve­ri sızıntısı, zafiyet akışı ve agentic olay yanıtı otomasyonu.

Robotik “Orkestra Şefi”: Markadan ba­ğımsız robot/AGV (otomatik yönlendirme­li araç)/konveyör ekosistemini tek panelden simüle eder, görev atar, rotayı optimize eder; “%12+ üretim” gibi ölçülebilir öneriler üretir.

Spor Performans ve Değer Analitiği: Maç-antrenman, sağlık/GPS ve sosyal etki verilerini birleştirir; oyuncu değeri, sakatlık riski, sponsorluk ROI tahmini sunar.

YZ Enerji Koçu (Sanayi): Elektrik/doğal­gaz/su tüketimi, üretim hacmi, vardiya ve ha­va durumunu optimize eder; karbon raporla­rını otomatik üretir.

Taşınabilir Inference Runtime (HP­C-Agnostik): HPC (yüksek başarımlı hesap­lama) kaynakları arasında CPU/GPU/NPU/ ASIC fark etmeksizin aynı API ile çalıştırma; çoklu bulut + on-prem arasında tek tıkla taşı­nabilirlik.

Geopatriation Danışmanlığı ve Araç Ta­kımı: İş yüklerini regülasyon–maliyet–risk matrisine göre yeniden konumlandırır; bölge taahhütleri ve taşınabilir mimari önerir.

Fiziksel AI: Depo ve Sahada Verim Çar­panı: Robotik, otonom mobilite ve bilgisayar­lı görü ile depodan saha servisine iki haneli verim artışı.

Son söz: Agentic AI, edge–bulut ve güven­lik üçgeninde üretilen her özellik; taşınabi­lir çalıştırma ve menşe ispatı ile birleştiğinde pazar biletine dönüşebilir.