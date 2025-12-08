Hayatları değiştirecek 2026 yılı proje fikirleri
Teknoloji gündemi hızla akıyor; fakat değişmeyen iki sabit var: ölçek ve güven.
2026’da değer, yazılımın nasıl üretildiği (AI-native), nerede çalıştığı (egemen bulut) ve kime hesap verdiği (yönetişim– uyum) üçgeninde birikiyor.
Dünya yazılım sanayii üretim modelini yeniden tanımlıyor; mesele artık “yeni bir kütüphane” değil, üretim hattının bizzat kendisi. Yani ölçülebilir sonuç üreten ölçekli yapılar.
Trend kümeleri üç başlıkta toplanıyor:
* Yapay zekâ devrimi (özellikle agentic AI – kendi planlayıp icra eden zekâ),
* Hesaplama ve bağlantı cephesi (CPU– GPU–NPU / edge–bulut),
* İleri mühendislik sınırları (robotik, uzay, biyo-mühendislik, enerji).
Listenin kalbinde artık yalnız “yapay zekâ” değil, agentic AI var. Bu katman; siber güvenlik ve güven mimarileri, edge–bulut bileşenleri ve robotik/otonom sistemlerin yazılımsal orkestrasyonu ile birleştiğinde, spor analitiğinden YZ enerji koçlarına, OSB dijital ikizlerinden taşınabilir inference ve jeopolitik risklere karşı akıllı yerelleştirmeye geniş bir fırsat bandı yaratıyor.
Dolayısıyla dağınık başarılarımızı stratejik bir çatı altında toplayacak yürütme kararlılığında olmalıyız.
3 yeni hedef
1Agentic AI ürün ve platformlarında yerli yazılımlarla bölgesel liderlik.
2Veri egemenliği + yerli yazılım/yapı taşları ile bulut–edge mimarilerinden stratejik ve ekonomik kaldıraç.
3Frontier mühendislik yapan her şirketi aynı zamanda yazılım ve veri şirketi olarak konumlayacak strateji.
“YZ entegrasyonu yaptık” demek artık bir şey ifade etmiyor. Esas soru: Kullanıcının işini kendi kendine akıtan agentic zekâ katmanlarını ne hızda inşa edebileceğiz?
Doğru mimari ve iş modeliyle bu projeler hızla yerli teknoloji ürünlerine çevrilebilir. Güvenlik (güvenilir yürütme), Tedarik Zinciri Şeffaflığı (SBOM, MLBOM), Uyum (AB Yapay Zekâ Yasası, AB Siber Dayanıklılık Yasası) ve Taşınabilirlik (çoklu bulut–çoklu hızlandırıcı) ilk günden tasarıma yerleştiğinde Avrupa, MENA ve diğer pazarlara daha hızlı giriş yapılabilir.
Bazı proje fikirleri
Agentic KOBİ Asistanı: KOBİ’nin CRM (müşteri ilişkileri yönetimi), e-fatura/banka, stok ve tahsilat akışlarını okuyup ajan tabanlı görevler üretir (“Bu hafta araman gereken 20 müşteri, şu gerekçelerle.”).
RegTech “Mevzuat Asistanı”: Resmî Gazete, kurum duyuruları ve AB düzenlemelerini tarar; sektöre göre uyum adımları ve kritik tarihler çıkarır. AI Act ve CRA modülleriyle genişler.
OSB Dijital İkiz Platformu: Edge’de ilk analitik, bulutta konsolidasyon. Enerji, bakım, karbon ve su/atık panoları; fabrika-bazlı kıyas raporları.
AI SOC-as-a-Service: SOC (güvenlik operasyon merkezi) işlevlerini KOBİ’ye çok kiracılı bulut mimarisiyle getirir; oltalama, veri sızıntısı, zafiyet akışı ve agentic olay yanıtı otomasyonu.
Robotik “Orkestra Şefi”: Markadan bağımsız robot/AGV (otomatik yönlendirmeli araç)/konveyör ekosistemini tek panelden simüle eder, görev atar, rotayı optimize eder; “%12+ üretim” gibi ölçülebilir öneriler üretir.
Spor Performans ve Değer Analitiği: Maç-antrenman, sağlık/GPS ve sosyal etki verilerini birleştirir; oyuncu değeri, sakatlık riski, sponsorluk ROI tahmini sunar.
YZ Enerji Koçu (Sanayi): Elektrik/doğalgaz/su tüketimi, üretim hacmi, vardiya ve hava durumunu optimize eder; karbon raporlarını otomatik üretir.
Taşınabilir Inference Runtime (HPC-Agnostik): HPC (yüksek başarımlı hesaplama) kaynakları arasında CPU/GPU/NPU/ ASIC fark etmeksizin aynı API ile çalıştırma; çoklu bulut + on-prem arasında tek tıkla taşınabilirlik.
Geopatriation Danışmanlığı ve Araç Takımı: İş yüklerini regülasyon–maliyet–risk matrisine göre yeniden konumlandırır; bölge taahhütleri ve taşınabilir mimari önerir.
Fiziksel AI: Depo ve Sahada Verim Çarpanı: Robotik, otonom mobilite ve bilgisayarlı görü ile depodan saha servisine iki haneli verim artışı.
Son söz: Agentic AI, edge–bulut ve güvenlik üçgeninde üretilen her özellik; taşınabilir çalıştırma ve menşe ispatı ile birleştiğinde pazar biletine dönüşebilir.
|Borsa
|11.007,37
|0,81 %
|Dolar
|42,5291
|0,07 %
|Euro
|49,5628
|-0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1643
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.746,23
|0,00 %
|Altın (ONS)
|4.199,33
|-0,07 %
|Brent
|63,6400
|0,70 %