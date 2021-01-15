Haydi öykü dinlemeye!

DenizKültür, dijital kanalların sunduğu imkânlar ile öyküleri, ilgi duyan herkesle buluşturmak amacıyla yeni bir çalışmaya imza attı: 42 CD’den oluşan sesli edebiyat eserlerini dijital kanallarına taşıyarak ücretsiz erişime açtı.

Dün gibi hatırlıyorum 14 sene önceydi. Sıcak bir yaz günü gelen paketi açtığımda içinden çıkan kutunun kapağında şöyle yazıyordu:

Sesli Edebiyat, Öyküler ‘Ses’leniyor.

Denizbank’tan geliyordu. Banka, yalnızca içinde bulunduğu sektöre değil, sosyal sorumluluk misyonu ile kültür ve sanata da destek olmayı amaçlıyordu. Bu nedenle DenizBank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi AŞ. (DenizKültür), bilimsel araştırma, sanat ve edebiyat başta olmak üzere kültür etkinlikleri düzenlemek ve bu tip etkinliklere destek için 2004 yılında kurulmuştu. DenizKültür’ün üretim alanları; bilim, sanat ve edebiyat içerikli kitap basımı, işitsel ve görsel kültür malzemeleri, sahne sanatları etkinlikleri, plastik sanatlar ile el sanatlarına yönelik koleksiyon/sergi çalışmaları, sosyal misyona uygun kampanyalar ve yeni fikirlerle gelişecek diğer kültürel çalışmalar olarak belirlenmişti...

Edebiyatı da “Sesli Edebiyat Yapımları” ile destekliyordu “Öyküler ‘Ses’leniyor” isimli proje ile. 1860-1952 yılları arasında doğan 100 yazarımız ve onların birer öyküsü, 20 CD’de tiyatro sanatçılarımızın seslendirmeleriyle bir araya getirilmişti.

Önemli bir projeydi, öykü antolojlerinin ne kadar az sattığını hepimiz biliyorduk. Bu CD’lerle öykücülüğümüz hakkında çok daha geniş kitleler bilgi sahibi olabileceklerdi. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş o günlerde kendisiyle yaptığım bir söyleşide şöyle diyordu:

“Öykü edebiyatımızı en geniş kitleyle buluşturmayı hedefledik ve bu işitsel CD arşivini hazırlattık... O CD’leri köy ilkokullarına kadar gönderiyoruz. Çok fazla okuma alışkanlığımız olmadığını biliyoruz, ama edebiyat CD’lerde olunca en azından arabasındaki veya okulundaki bir CD çalara koyarak bunu dinleyeceklerini umuyoruz. Görmezlere de çok büyük bir katkı bu arşiv. 20 CD’de bir araya gelen 100 öykünün toplam dinleme süresi 26 saati buluyor.”

Dede Korkut’la başlayan Sesli Edebiyat, Mustafa Kutlu ile bitiyordu. Her CD’nin başında; yazarların kısa biyografisi, eserlerinin listesi yazılmıştı, tabii seslendirenlerinki de… Öyküleri Türk tiyatrosunun usta adları okuyordu; yani, Türkçeyi en iyi kullanan isimler.

100 öyküyü seslendiren 56 sanatçıya, 20 kişilik bir müzisyen ekibi ile hazırlanan müzikler eşlik ediyordu.

İki yıl sonra, 2009’da Sesli Edebiyat Dizisi’nin ikincisi geldi. Bu kez 22 CD’de 1952 sonrasında doğan 100 yazarımızın 100 öyküsü yer alıyordu. Yine usta sanatçılar okuyordu, her öykü için özgün müzikler hazırlanmıştı.

Bu iki projedeki öyküler arasında; Cüneyt Türel’in seslendirdiği Dede Korkut’a ait Deli Dumrul, Müşfik Kenter’in seslendirdiği Sabahattin Ali’ye ait Hanende Melek, Rüştü Asyalı’nın seslendirdiği Aziz Nesin’e ait Kambur Sabri’nin Radyosu, Sema Aybars’ın seslendirdiği Münire Danış’a ait Eski Saklı Bir Hatıra, Yetkin Dikinciler’in seslendirdiği Başar Başarır’a ait Sanki Bütün Dünya Buna Bağlıymış Gibi, Tülay Bursa’nın seslendirdiği Selma Fındıklı’ya ait Kuş Kanadı Kalem Olsa, Hakan Ateş’in seslendirdiği Nedim Gürsel’e ait Dönüş ve daha onlarcası bulunuyordu. Öyküler bazen tek, bazen birkaç kişi tarafından okunuyordu…

Yıllar yılları kovaladı; dünya, savaşlardan da kötü bir pandemiyle karşı karşıya kaldı. Hepimiz evlerimize sığındık, “hayat eve sığar” diyerek hem kendimizi, hem de çevremizdekileri korumaya çalışıyoruz.

Bu dönemde filmlere, dizilere ağırlık verildi. Ancak, salgının uzamasıyla bir süre sonra onlar da “sıkıcı” olmaya başladılar. İşte bu günlerde DenizKültür, dijital kanalların sunduğu imkânlar ile öyküleri, ilgi duyan herkesle buluşturmak amacıyla yeni bir çalışmaya imza attı:

42 CD’den oluşan sesli edebiyat eserlerini dijital kanallarına taşıyarak ücretsiz erişime açtı. Hem edebiyat keyfimizi artıracak, hem de işitsel şölene dönüştürecek CD’leri DenizBank YouTube kanalında ve www.oykulersesleniyor.com adreslerinden dinlemek mümkün…

Bu önemli çalışmayı geniş kitlelere ulaştırma olanağını sağladıkları için DenizBank’a teşekkür ediyorum. Her gün birkaç öykü dinlemenin hayatımızı bu zor koşullarda biraz olsun güzelleştireceğinden eminim…