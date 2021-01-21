Hayrettin Karaca bu kez de doğal yaşlı ormanlarımızı koruyacak

TEMA Vakfı, Toprak Dede Hayrettin Karaca’nın birinci vefat yıldönümü dolayısıyla “Doğal Yaşlı Ormanları” korumak için yeni bir projeye başlayacaklarını duyurdu.

Hayrettin Karaca

Düzenlenen basın toplantısında Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın verdiği bilgiye göre, proje önce ülkemizin biyolojik çeşitliliği açısından büyük önemi olan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde başlayacak.

İki yıl sürecek olan bu çalışmalarla Doğu Karadeniz’deki doğal yaşlı ormanların koruma altına alınmasını sağlanmayı hedefleniyor. Bu aşamada yapılacaklar bir model oluşturacak. Böylece, ülkemizdeki diğer doğal ormanların korunması konusunda toplumda farkındalığın artırılması için bir zemin yaratılmış olacak.

Deniz Ataç

Doğal yaşlı orman nedir?

- İnsan eliyle doğal yapısı büyük ölçüde değişmemiş,

- Doğal ekolojik süreçlerin korunduğu,

- İçindeki ağaçların büyük çoğunluğunun doğal olgunluğa eriştiği, (uzun ömürlü ağaçlar -örneğin kayın- için en az 120 yaşında; kısa ömürlü ağaçlar için -örneğin titrek kavak- için 40-50 yaş)

- Yaşlısından gencine çok çeşitli yaştan ağaçlardan oluşan tabakalı bir yapının bulunduğu,

- İçinde kuru ağaçlarla birlikte rüzgâr vb. nedenle kırılmış, devrilmiş ve çürümekte olan ölü ağaçların olduğu,

- Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip,

- Binlerce yıldır doğanın etkilerinden süzülmüş genetik mirası taşıyan orman alanlarıdır.

Neler yapılacak?

- Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden sağlanacak Orman Amenajman Planları’ndan (Bir idari orman işletme ünitesinde hangi amaçla nerede, ne zaman, ne yapılacağını düzenleyen, uzun süreli hedefler doğrultusunda hazırlanan ve en az 10 yıllık dönemlerle revize edilen yönetim planları) ve uydu görüntülerinden yararlanarak Doğu Karadeniz Bölgesi’nde aday Doğal Yaşlı Orman alanları belirlenecek.

- Bu çalışmalar gerçekleştirilirken İstanbul Cerrahpaşa Orman Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nden doğal yaşlı ormanlar konusunda çalışan hocalardan ve TEMA Vakfı Bilim Kurulu üyelerinden destek alınacak.

- Belirlenen her bir alan için arazi çalışmaları gerçekleştirilecek ve ormanı yapısı; Doğal Yaşlı Orman uygunluğuna ilişkin özellikleri incelenecek ve bu özelliklerine göre ormanlar sınıflandırılacak.

- Arazide elde edilen verilerin uygulamaya konulması için Orman Fakülteleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanlarının katılacağı bir çalıştay düzenlenecek, çalıştay sonuçlarına göre Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Doğal Yaşlı Ormanların belirlenmesi için kılavuz oluşturulacak.

- Geliştirilen kılavuz temel alınarak koruma altına alınacak Doğal Yaşlı Ormanlar belirlenerek haritalanacak. Yasal olarak korunan alanlar içinde yer almayan ve odun üretimi amacıyla yönetilen Doğal Yaşlı Ormanların, Orman Amenajman Planları’nda, ‘doğa koruma amaçlı’ yönetilen alanlara dâhil edilmesi sağlanacak.

- Proje kapsamında broşür ve kataloglar üretilecek, belgesel hazırlanacak. Bu materyaller, bölgede belirlenen Doğal Yaşlı Ormanların özellikleri, ekosisteme hizmetleri, işlevleri ve sahip oldukları biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemini içerecek.

Dimes Milkshake 6 ayda pazar lideri oldu

Sağlıklı yaşam trendleri doğrultusunda, dünya genelinde yüzde yüz meyve sularına ve özellikle sıkma kategorisine artan bir talep var. Türkiye yılda 300 milyon doların üzerinde meyve suyu ihracatı, gerçekleştiriyor. Yüzü aşkın ülkeye ihracat yapan Dimes’in Hane ve Çocuk Hedef Kitle Kategorilerinden Sorumlu Pazarlama Müdürü Hande Keten, sektörle ilgili sorularımızı yanıtladı.

2020’de Türkiye içecek pazarında hangi trendler öne çıktı?

Pandemi dönemi, sağlıklı koşullarda el değmeden üretilmiş ambalajlı gıda ürünlerinin önemini artırdı. Vitamin içeren, bağışıklığı güçlendiren meyve suyunun değeri, pandemi döneminde daha iyi anlaşıldı.

Meyve suyunun beslenme açısından önemi, özellikle bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gereken bu dönemde daha da ön plana çıktı. Son 2-3 yıldır hacim bazında daralma trendi gösteren meyve suyu pazarı, bu dönemde artan tüketim bilincinin de etkisi ile bu yıl daha stabil bir seyir gösterdi. Evde tüketim & online alışveriş arttı. Ancak, sosyal hayattaki zorunlu kısıtlamalar nedeniyle ETD pazarı küçüldü. Pandemi nedeniyle restoran ve kafelerden, okul kantinlerine ve otellere toplu tüketimde bir kesilme oldu ve bu durum, sektör genelinde stok fazlası riski getiriyor.

Dimes olarak 2020’yi nasıl kapattınız?

2020’de İç Pazar stabil görünüm sergiledi. Dimes pozitif ayrışmaya ve büyümeye devam etti. 2020 yılı iç pazar hedefimiz, ciro bazında yüzde 27 düzeyinde büyüme idi ve marka hedefi doğrultusunda ilerledik. Tonaj bazında, yüzde 12 büyüme elde ettik. Hane içi tüketim arttığı için, Dimes’in 1 lt.‘lik ambalajlı meyve suyu satışlarımızda da büyüme oldu

Yeni ürünleriniz oldu mu?

Kısıtlamalardan sıkılan tüketiciler için besleyici ve eğlenceli özellikleri ön plana çıkan Smoothie, Milkshake, Obsesso soğuk kahve gibi ürünler çıkarttık.

Yerleşik bir kahve kültürü olan Türkiye’de, soğuk kahve genç olmasına rağmen hızlı büyüyen bir pazar. 2020 yılının olumsuz koşullarına rağmen, yılın ilk 9 aylık bölümünde pazar yüzde 22 büyüdü.

Aynı dönemde, Obsesso satışları bir önceki yılın aynı dönemine oranla 1,5 kat artış kaydetti. Pazarda çok güçlü bir şekilde ikinciliğe yerleşti.

Milkshake satışları nasıl gitti?

Bağımsız araştırma sonuçlarına göre Annelerin en güvendiği marka olan Dimes, tüketicilerinin çocuk yaştan aşina oldukları bir arkadaş kimliği taşıyor. Biz yeni kategori ve ürün lansmanlarıyla ‘gençleşmeyi’ ve Z kuşağı ile duygusal bağ kurmayı hedefledik ve araştırmalar sonucunda, hedef kitlesinin cool ve eğlenceli yaşam tarzına uygun olduğu belirlenen ancak sadece kafelerde bulunan Milkshake’i, Türkiye’de bir ilk olarak uzun ömürlü ambalajlarda, hayatın eğlencesine eşlik edebilen bir ürün olarak raflara taşıdık.

Biz dünyada ve ülkemizde çok sevilen bir zincir restoran markası için 20 yıldır Milkshake üretiyor ve bu ürün tüketicilerden büyük beğeni alıyorduk. Dimes Milkshake, 6 ayda pazar liderliğini erişti ve satışlar, beklentilerin 3 kat üzerinde gerçekleşti,

Ürünün 2020’de toplam ciromuza etkisi yüzde 3 oldu. 2021’de yapılacak iletişimle bu oranı yüzde 5’e çıkartmayı hedefliyoruz.

İletişim çalışmalarınızın sonuçları nasıl?

Dimes Milkshake Pazarı yüzde 25 büyüttü Aylık satış tonajlarında hedefin Ağustos ayında %449 üzerinde, Eylül ayında %375 ve Ekim ayında ise %129 üzerine çıktık.

Reklam yayını sonrası SİA Insight ile 11-14 ve 15-17 yaş arasındaki 254 kişi ile yapılan post-reklam analizinde Dimes Milkshake bilinirliği yüzde 83 çıktı. Reklamın marka ile eşleştirmesi ise ajansın yüzde 86 olan benchmarkının üzerinde yüzde 93 olarak gerçekleşti.

Akbank Gençlik Akademisi’nin ik yıl hedefi 15 bin öğrenci

Akbank, toplumsal yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Akbank Gençlik Akademisi’ni kurdu.

Hakan Binbaşgil

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil Akbank Gençlik Akademisi’nin açılışında yaptığı konuşmada ülkemizde 8 milyon üniversite öğrencisinin bulunduğunu ve bu gençlerin geleceğin şekillenmesinde önemli rol üstleneceklerine inandıklarını belirtti.

“Akbank Gençlik Akademisi’nin gelişim programlarıyla bugünün gençlerini geleceğin iş hayatına hazırlama konusunda önemli bir rol üstleneceğine olan inancımız tam” diyen Binbaşgil, projeye çok büyük önem verdiklerini de vurguladı.

Akbank Gençlik Akademisi ile yeni bir gelişim hareketi başlattıklarını vurgulayan Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Yaklaşık 5 yıl önce geleceğin yetkinliklerine hazırlanmak için yola çıktık, tüm Akbanklıları içine alan kapsamlı bir gelişim yolculuğu başlattık. Şimdi, bugüne kadar edindiğimiz deneyim ve birikimimizi gençler ile paylaşma zamanı” diyen Anapa, ilk yıl 15 bin gence ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Pınar Anapa

Çalışanlarını ve paydaşlarını projeye dahil eden Akbank’a gençlerimiz için yaptığı bu değerli girişimden dolayı yürekten teşekkür ediyor, projenin büyüyerek gelişmesini diliyoruz.