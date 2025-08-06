Hayvancılıkta, 7 bin “verimli çalışan” ile kaderi değiştirebilecekken; İlk 6 ayda 464 bin büyükbaş ithalatı yapmak…
2025 yılının ilk 6 ayı:
464 bin büyükbaş hayvan ithalatı gerçekleştirmişiz…
(725 milyon dolar)
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Geçen yılın ilk 6 ayı:
Gerçekleştirdiğimiz 197 bin büyükbaş hayvan ithalatını, rekor diye nitelemişiz…
(360 milyon dolar)
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2014 yılında; Hollanda’da…
Ortalama bin 600 büyükbaşın bulunduğu;
İşletme/muhasebe/mühendisler/lojistik dahil 41 (hayvan bakımı/sağımı 3 vardiya 14 kişi) kişinin çalıştığı;
Günlük ortalama 110-120 ton süt üreten (süt ürünlerinin de üretildiği) tesisi gezmiştik…
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23 ortaklı bir kooperatifti…
Yıllık ortalama, 300-400 büyükbaşı (yaşlanan) da kesime gönderdiklerini söylemişlerdi…
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Bu örnek…
Bu büyüklükte bin (1000) kooperatifin/ tesisin:
(Yani; 1 milyon 600 bin büyükbaş ve işletme/bakım/sağım için çalışacak 14 bin kişi…)
Türkiye’nin şu andaki 21.5 milyon tonluk (Tarım Bakanlığı verisi) süt üretiminin yaklaşık 2 katını (40 milyon ton) üretebileceğini anlatıyor…
VELHASIL
1.6 milyon büyükbaş ile:
Türkiye’nin şu anda ürettiğinin 2 katı süt üretilebilecekken…
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TÜİK verisine göre:
17 milyona (10 kat) yaklaşan büyükbaş hayvana sahibiz…
Dahası…
Küçükbaş hayvan sayısı ise 44 milyonu aşıyor…
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Galiba:
Beşeri sermayemizi (gençlerimizi), meralarımızı, otlaklarımızı harekete geçirip, hayvancılıkta sorunu kökten çözmek yerine;
Kilosu 5 dolardan büyükbaş hayvan ithal etmek, daha mantıklı geliyor…
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Ama…
Bu mantık bizi, her yıl daha fazla hayvan ithal eder duruma sürüklüyor…