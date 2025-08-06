Hayvancılıkta, 7 bin “verimli çalışan” ile kaderi değiştirebilecekken; İlk 6 ayda 464 bin büyükbaş ithalatı yapmak…

2025 yılının ilk 6 ayı:

464 bin büyükbaş hayvan ithalatı gerçekleştirmişiz…

(725 milyon dolar)

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Geçen yılın ilk 6 ayı:

Gerçekleştirdiğimiz 197 bin büyükbaş hayvan ithalatını, rekor diye nitelemişiz…

(360 milyon dolar)

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2014 yılında; Hollanda’da…

Ortalama bin 600 büyükbaşın bulunduğu;

İşletme/muhasebe/mühendisler/lojistik dahil 41 (hayvan bakımı/sağımı 3 vardiya 14 kişi) kişinin çalıştığı;

Günlük ortalama 110-120 ton süt üreten (süt ürünlerinin de üretildiği) tesisi gezmiş­tik…

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23 ortaklı bir kooperatifti…

Yıllık ortalama, 300-400 büyükbaşı (yaş­lanan) da kesime gönderdiklerini söylemiş­lerdi…

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Bu örnek…

Bu büyüklükte bin (1000) kooperatifin/ tesisin:

(Yani; 1 milyon 600 bin büyükbaş ve iş­letme/bakım/sağım için çalışacak 14 bin kişi…)

Türkiye’nin şu andaki 21.5 milyon tonluk (Tarım Bakanlığı verisi) süt üretiminin yak­laşık 2 katını (40 milyon ton) üretebileceği­ni anlatıyor…

VELHASIL

1.6 milyon büyükbaş ile:

Türkiye’nin şu anda ürettiğinin 2 katı süt üretilebilecekken…

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TÜİK verisine göre:

17 milyona (10 kat) yaklaşan büyükbaş hayvana sahibiz…

Dahası…

Küçükbaş hayvan sayısı ise 44 milyonu aşıyor…

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Galiba:

Beşeri sermayemizi (gençlerimizi), me­ralarımızı, otlaklarımızı harekete geçirip, hayvancılıkta sorunu kökten çözmek yeri­ne;

Kilosu 5 dolardan büyükbaş hayvan ithal etmek, daha mantıklı geliyor…

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Ama…

Bu mantık bizi, her yıl daha fazla hayvan ithal eder duruma sürüklüyor…