Hazır giyim piyasasında “sisli” hava koşulları...

Konfeksiyonda siparişler iyi ancak hammadde fi yatı ve tedarik sorunu ihracatı frenliyor. AB pazarına ihracat yapan bir iş insanı Türkiye’de yeterli hammadde üretilmemesinden şikayet ediyor, pamuk üretimindeki düşüşe dikkat çekiyor.

Hazır giyimde hammadde sıkıntısı açık. Üretimdeki tıkanmalar AB pazarında talebin istikrarını dalgalı kılıyor.

Bu yılın ilk 5 ayında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2020’ye göre yüzde 39.5 artmış. 7.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmiş. Bu rakamlara karşılık görüştüğüm ihracatçılar hammadde tedarik sıkıntısı ve girdi fiyat yüksekliği olduğunu kaydediyorlar. Bu durum nominal artış rakamlarının daha kritik bir mercekten değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

AB pazarına ihracat yapan bir iş insanının şu değerlendirmesi kayda değer: Hammaddede fiyat ve tedarik sorunu var. Türkiye’de yeterli hammadde üretilmiyor. Pamuk üretiminde ciddi düşüş var. Likra ve polyester üretimi yeterli değil. İthalatta sorun var. TL’nin değerinin düşük olmasının yanında, COVID- 19 nedeniyle dünyada üretimin daralması hammaddede ciddi fiyat artışlarına neden oluyor. Bu ihracat fiyatlarımızı yükseltiyor. Talepte de dengesizlik var. Hammadde konusunda içerde spekülatif davranışlar var. Malı elde tutup fiyat yükseltmek istiyorlar. Oysa takım oyunu oynadığımızı bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Hazır giyim ve konfeksiyon üretiminde hem fiyat artışı, hem de tedarik sorunu yaşanıyor. Buna karşılık ihracat ilk 5 ayda iyi geçmiş görünüyor, izleyen 2 ay beklentisi ise olumlu.

Ancak kritik soru artan fiyatları ve yükselen enflasyonu sindirmiş bir kârlılık olmalı. Yoksa nominal (mutlak) ciro artışları konfeksiyon sektörü için fazla bir anlam ifade etmiyor.

Türkiye’nin 1000 Büyük Şirket verileri dolar cinsinden artmayan ciroları ve öz kaynak aşınmasını bize çok açık-seçik şekilde gösteriyor. Canlı bir talep ve artan mutlak ihracatın sürdürülebilir büyüme konusunda ölçü olmayacağını anlatıyor. İSO’nun 50 yılı aşkın süredir büyük bir özenle hazırladığı Türkiye 1000 Büyük Şirket tablosu, gelişmeleri “dolar cinsinden kârlılık” merceğinden değerlendirmemiz gerektiği konusunda “alarm uyarısı” yapıyor.

GÜNÜN NOTU:

ABD tüketici enflasyonunun %4.2, Çin’de ise %9 olması, “yapışkan” ve “kalıcı” dünya enflasyonu kaygısını yaratıyor.