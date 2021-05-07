Hazır giyim sektöründe, Turquality destekleri artırıldı

Turquality, ülkemizin devlet destekli ilk marka programıdır. Hem teşvik hem değer oluşturan bir iş modeli olduğu için, ürün ve hizmet üreten tüm sektörler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Son dönemlerde iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek geleceğe hazırlanan işletmeler, global çapta markalaşma çalışmalarına hız katmak için rotalarını Turquality’e çevirmektedirler.

Turquality değer oluşturduğu konuların başında S&OP stratejileri yer alıyor. Yani Satış & Operasyon Planlama sayesinde aşağıdaki entegre iş planları oluşturularak, global müşteriler de talep artışı sağlanıyor. Turquality entegre iş planları kapsamında şirket aşağıdaki konuları gerçekleştirerek marka değerinde ciddi artış sağlıyor:

1- Yeni ürün planları,

2- Satış fırsat planları,

3- Gelir, kar planları,

4- Talep planları,

5- Satış, pazarlama operasyon girdileri,

6- Talep şekillenmesi,

7- Kapasite planları,

8- Stok planları,

9- Malzeme planları,

10- Lojistik planları,

11- Ürün çeşitlemesi,

12- Varsayımlar,

13- Talep dağılımı,

14- Performans göstergeleri,

15- İşletme sermayesi,

16- Kâr marjları,

17- Devir hızları,

18- Bütçe kontrolleri,

19- Kök neden analizleri,

Turquality iş modeli nedir

Turquality iş modelinde ürün sektörüne çok ayrı bir değer veriyoruz. Ülkemiz, ihracat konusunda fırsatlar ülkesidir. Turquality’nin iş modeli ve disiplinini şirketlere uyarladığımızda, ciddi bir döviz girdisi sağlarız. Turquality’de danışmanlık yaptığımız ürün sektörü firmalarında, önce yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde analiz edip, hedef kitleyi tespit ederek, kaynak ve kabiliyet planlarını oluşturuyor ve bir yol haritası çiziyoruz. Bu çalışmanın 423 alt süreç yönetimi var. Ardından, doğru algoritma kurulduğunda, sistem otomatik bir hızla çarkını döndürmeye başlıyor ve ardından döviz yağmaya başlıyor. Son zamanlardaki yüksek teknoloji ataklarımız ve çalışmalarımızla da dünyanın en cazip ülkesi konumundayız.

Turquality firmalara, hangi konularda, nasıl bir ivme kazandırıyor?

Ürün ihracatı yapan markalar için Turquality desteği almanın koşulları hakkında şunlar söylenebilir. Müracaat eden markanın, Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekiyor. Yurtdışında da, ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde, aynı markanın tescil edilmiş olması gerekiyor. Ürün ihracatı için son 3 yıl ihracat yapma, ürün ihracat ortalamasının en az 3 milyon tutar oranında olması gerekiyor. Hazır giyim sektörüne verilen Turquality destekleri 2021 yılında artırılmıştır.