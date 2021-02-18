Hazır giyimcinin örnek kriz mücadelesi...

Sektörel vizyonlar, işletmelerin krizi aşmasını sağlıyor. TGSD’nin UFUK Projeleri, birçok hazır giyim üreticisinin önünü görmesini sağladı. Diğer meslek kuruluşlarını da TGSD gibi “Sektörel Değer Zinciri’’ araştırması yapmaya davet ediyorum.

Yıl 2003’tü, hep yenilikçilikleriyle tanıdığımız Umut Oran, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) Başkanı olarak bir çalışma başlattı; UFUK 2010 ortaya çıktı. Hedef, DTÖ gümrük kotasının kalkması sonrası hazır giyim sektörüne yol göstermek ve senaryo geliştirmekti. İhracatta azalma öngörülürken, Çin rekabeti aşıldı ve bu sektör büyüdü.

Bu kez Güney Doğu Asyalı yeni rakipler çıktı ama UFUK 2015 bu tehlikeyi de aştı.

Türkiye tarihinde ilk kez bir sektörel hedef, öngörüye uygun gerçekleşti. Türkiye 2023 hedefleriyle yetinirken, şimdi UFUK 2030 yürürlükte…

İhracat birim olarak aynı kalsa da, değer son 20 yılda çok büyüdü, katma değer arttı. Kısaca “değer zinciri” yükseldi, bu sektör Türkiye için “örnek olay” haline geldi.

Şimdi bu sektör içinde yer alan bir kuruluşun COVID-19 mücadele planını incelemek istiyorum. Örnek kuruluşumuz, 33 yıllık ve hep ihracata çalışmış. Pandemi salgınının ekonomik etkisini “Krizden öte kaostu” diye tanımlıyor. Peki, nasıl ayakta kaldılar?

Girişimcimiz buna “Daralarak Sürdürülebilir Büyüme Stratejisi” adını veriyor. Bir olmazsa olmaz koşulla... Daralma döneminde ürünlerin katma değer payı yükselecek!

Sonrasını dinleyelim:

-“Haziran 2020’de firmayı yeniden yapılandırdık. Merkezimizi Anadolu’daki fabrikanın içine taşıdık. İç denetim geliştirdik, enerji verimliliği sistemini sağladık. 2 yıl üst üstte yüzde 30 daralmayı göze almış olduk.”

Kuruluşun beklentisi ne? Yetkilisi anlatıyor:

-“Beklentimiz ihracat yaptığımız Avrupalı firmanın pazarında 2022’de yeniden canlanmanın başlaması. Bu öngörülerle krizi aşabileceğimiz düşüncesindeyiz.”

Bu canlı örnek, birçok üretici ihracatçı firmaya “ders’’ niteliğinde. TGSD gibi diğer meslek kuruluşlarını da “Sektörel Değer Zinciri’’ araştırması yapmaya davet ediyorum.

GÜNÜN NOTU:

8 aşı üreticisi, 5.8 milyar insana yetecek aşı üretiyor. Ama dünya nüfusunun %18’ini oluşturan 54 gelişmiş ülke dünya üretiminin %40’ını kapattı. Sorun üretim değil, aşının dağıtım planında...