Hazır giyimi korumak için 10 talep

Türkiye’nin hem bi­rim ihraç değeri hem de toplam ihracatı en yüksek üçüncü sektörü olan hazır giyim sektörü, son iki yıldır yüksek enflasyon, yük­sek faiz ve baskılanan kur ne­deni ile zor bir dönemeçten geçiyor.

Türkiye Giyim Sa­nayicileri Derneği Başkanla­rı Toygar Narbay ve Dr. Ümit Özüren, TGSD Ekonomi Da­nışmanı Dr. Can Fuat Gürle­sel, sektörün yaşadığı zorluk­ların nedenleri hakkında bilgi verirken sektörün büyümesi ve dönüşümü için öneri ve ta­leplerini paylaştı.

Kayıplarımızla dünyadan ayrıştık

TGSD Başkanı Toygar Nar­bay, “Pandeminin başladığı 2020 yılında ertelenen alışve­rişler, 2021 ve 2022 yılların­da Türk hazır giyim ihracatı tarihinin en yüksek rakamla­rına ulaştı. Ancak artan dün­yada artan enflasyon ve yük­selen faiz 2023'te dünya hazır giyim ve Türk hazır giyim ih­racatı paralel bir şekilde yüz­de 9 daraldı. 2024’te ise dün­ya hazır giyim ihracatında ya­şanan yüzde 2'lik daralmaya karşılık, Türk hazır giyim ih­racatında yüzde 6,9'luk bir küçülme söz konusu oldu. Bu durum, Türk hazır giyim sek­törünün rakiplerinden nega­tif olarak ayrıştığını gösteri­yor” dedi.

2 yıllık üretim kaybımız 4,6 milyar dolar

Narbay, 2024’teki daralma­nın 1,3 milyar dolara tekabül ettiğini belirterek şu açıkla­malarda bulundu; “Kaybın yüzde 29’u global resesyon­dan, yüzde 46’sı Rusya, Uk­rayna ve İsrail pazarları yani savaş bölgelerindeki kayıp­tan, yüzde 25’i ise rekabet­çiliğimizi kaybetmemizden kaynaklandı. İhracattaki da­ralmanın yanı sıra 2022 yı­lında 2,7 milyar dolar olan ha­zır giyim ithalatı da 2024 yılı sonunda 4 milyar dolar sevi­yesine yükseldi.”

Narbay, ih­racattaki kayıpla birlikte it­halatın 1,3 milyar dolar artış göstermesiyle toplam kaybın 4,6 milyar dolara ulaştığına, kayıtlı istihdamda da 146 bin kişilik bir azalma olduğuna dikkat çekerek, “Son iki yılda tekstil ve hazır giyim sektör­lerinde toplam 290 bin kişilik bir istihdam kaybı yaşandı” açıklamasında bulundu.

Alıcılar maliyet farkını ödemek istemiyor

Türk hazır giyim sektörü­nün dünyanın altıncı, Avru­pa’nın ise üçüncü büyük teda­rikçisi olduğunu belirten Nar­bay şöyle devam etti; “Global alıcılar, rakip ülkelere göre yüzde 20-25 oranında daha fazla ödeme yapmaya da ha­zır. Ancak son iki yılda yük­sek enflasyon ve baskılanan kur politikaları nedeniyle ül­kemize özgü koşullar oluştu. Bu nedenle alıcılar da tolere edebileceklerinden çok daha yüksek olan maliyet farkını ödemek istemiyor.”

Maliyette rekabetçili­ğin; işçilik, işletme giderle­ri, enerji, finansman mali­yetleri gibi TL bazlı kalemle­rin döviz kuruna çevrimi ile elde edilen döviz bazlı mali­yet üzerinden şekillendiği­ni belirten Narbay, “2024’te kilogram başına 15,2 dolara sattığımız bir üründe yük­selen üretim ve finansman maliyetlerimiz nedeniyle Asya’daki rakiplerimizden yüzde 61, Kuzey Afrika’daki­lerden ise yüzde 46 daha pa­halı hale geldik. Bunun neti­cesinde dünya genelindeki pazar kaybımızın yanı sıra en büyük ve geleneksel pazarı­mız olan AB’deki pazar payı­mız da yüzde 5,6’dan yüzde 5,1’e düştü” diye konuştu.

Birim fiyatını artırmanın tek yolu markalı ihracat

TGSD Başkanı Dr. Ümit Özüren “2024’te sektörümüzün ihracat birim fiyatı kilogram başına 15,2 dolar. Fiyatı artırmanın tek yolu markalı ihracat. Perakende veya e-ticaret kanallarında yapılan markalı satışlarda ise ortalama birim satış değeri 80-100 dolar seviyelerine ulaşıyor. Bu da ancak firmaların inovasyon, tasarım, markalaşma ve dijital dönüşüm süreçlerine yatırım yapması ile mümkün” dedi.

Hazır giyim sektörünün beklenti ve talepleri

1-Net ihracatın yüzde 10’u kadar döviz dönüşüm desteği.

2-Eriyen işletme sermayeleri, uzun vadeli kredilerle tamamlanmalı, Reeskont kredilerinde faizin tahsilatı dönem sonunda yapılmalı.

3-2.500 TL istihdam desteği tüm firmalara verilmeli.

4-Eximbank kredi destek limitleri yükseltilmeli.

5-GES yatırımlarına ruhsat sorunları çözülmeli.

6-Büyütmeyi teşvik edecek destekler artırılmalı.

7-KDV iade süreçleri kolaylaştırılmalı.

8-İş gücü dönüşünü sağlayacak destekler verilmeli.

9-Kadınların iş gücüne katılımı desteklenmeli.

10-Kreş yatırımlarına kamu desteği verilmeli.

Kur ve faiz desteği ile su üstüne çıkabiliriz

Toygar Narbay, “2022-2024 döneminde kur sepeti yüzde 101, enflasyon yüzde 138, iş gü­cü maliyetleri ise yüzde 249 arttı. 2023’te yıllık vergi öncesi kârı yüzde 5,6 olan bir firma, 2024’te ihracat rakamını koru­muş olsa bile yılı yüzde -5,1 yani zararla tamamladı. Modelimiz bu yılın ikinci yarısında bir to­parlanmayı işaret etse de ilk altı ayda yüzde -7,9 olarak ger­çekleşeceğini öngöreceğimiz zarar, ikinci yarıda yüzde -1,3’e gelse de yıl ortalaması yine yüksek olacak.”

Bu yıl dünya hazır giyim tica­retinde bir daralma beklenme­diğini belirten Narbay, kur ya da ihracatçı için destekleme mekanizmaları çalıştırılmadığı ve pazarlarımızda düzelme ol­madığı takdirde yılı 17,5 milyar dolarla bitireceklerini açıkladı.