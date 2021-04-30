Haziran’a endekslenmek

Türkiye ile turist alan ve gönderen ülkeler adeta Haziran ayına endekslendi. Rusya’nın Türkiye’ye koyduğu charter uçuş yasağı hazirana kadar.

İngiltere’nin aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkeye koyduğu yurtdışı seyahat yasağı hazirana kadar.

Almanya aralarında Türkiye’nin de olduğu ‘Yüksek riskli ülkeler’ listesinin süresi hazirana kadar.

Türkiye’de bu yıl daha da önem kazanan iç pazar beklentisi açıklanan tam kapanma nedeniyle hazirana ertelendi.

Bankaların turizme kullandırdığı kredileri ödeyemeyen firmalar hakkında takip işlemi hazirana kadar ertelendi.

İçeride ve dışarıda birçok konu, iş, işlem ve beklentinin haziran ayına endekslenmesi veri/bilgiye mi dayanıyor yoksa iyi niyet beyanı, beklenti mi?

Elde, haziran ayına bu kadar misyon yüklemeyi gerektirecek veri, bilgi olgu yok.

Dolayısıyla her konu ile ilgili değerlendirmeyi buna bağlı olarak yapmak, beklentileri haziran ayına endekslemek doğru değil.

Bu, uluslararası alan için olduğu gibi bizim için de geçerli.

Hele bizde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy’un pandeminin ilk gününden beri verdiği tarihler düşünülünce.

Sayın bakanın bugüne kadar verdiği tarihlerin hiçbiri tutmadı.

Son örnek:

Bakan Ersoy "Türkiye kırmızı destinasyondan çıkıp güvenli konuma geliyor. Mart’ta etkinlikler başlar, Nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz” demişti.

Martta hangi etkinlikler oldu.

Nisan’da sezon açıldı da bizim mi haberimiz yok.

İyimserlik insanı bir şey olarak iyidir.

Yönetim mevkisinde olanların umut kırmak yerine umut vermeleri de iyidir.

Ama bunlar olgu, veri, gerçeğe dayanmalı.

Tersi hayal kırıklığına neden olur ki yaratılan yapay iyimserlikten beklenenin tersine, moral bozar.

Sektörün bugün her zamankinden daha çok umut ve iyimserliğe gereksinimi var.

Bu da olgu ve gerçeğe dayanmalı.