HDP, 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi’ni açıkladı

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dönük ‘Demokrasi Tutum Belgesi’ni açıkladı. HDP EŞ Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından yapılan açıklamada güçlü demokrasi vurgusu yapıldı, Kürt sorununun çözümünde TBMM adres gösterildi.

11 maddelik, “Adalete, Demokrasiye, Barışa Çağrı Deklerasyonu"nda, “ Bizler, parlamento seçimleri için ‘Demokrasi İttifakı’ şiarıyla; halklar ve barış ittifakı, kadın dayanışması ve ittifakı, ekoloji ittifakı anlayışı temelinde, toplumsal ve siyasal muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleri ile en geniş birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yoldaki güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız. Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Yaşanan çoklu krizin ve çözümsüzlüğün başlıca kaynağını oluşturan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve bu sistemi besleyen yapıları değiştirmek istiyoruz” denilen belgede, “Amacımız, bütün kuvvetleri ve nihai karar yetkisini tek adamda birleştiren bu otoriter ve tekçi sistemin yerine güçlü demokrasinin, çoğulcu demokratik sistemin tesis edilmesini sağlamaktır” denildi.

“En köklü sorun Kürt sorunu “

“İlkesel buluşma” vurgusu yapılan belgede Türkiye’nin çözmesi gereken en köklü sorunun Kürt sorunu olduğu belirtildi.

HDP’nin, demokratik çözüm ve barış konusunda üzerine düşen her şeyi yapmaya, Türkiye’deki bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını ve kaygılarını dikkate alan yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğu ifade edilerek, “Meclis, diyalog ve çözüm zeminini kurarak, demokratik müzakere yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılmasına önayak ve odak olmalıdır. Bu çerçevede, başta anadili hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır” denildi.

11 başlık, ‘Güçlü Demokrasi”, ‘Tarafsız ve Bağımsız Yargı”, “Kayyım Rejimi Değil Halk İradesi”, “Kürt Sorununda Demokratik Çözüm”, “Barışçı Dış Politika”, “Kadına Özgürlük ve Eşitlik”, “Ekonomide Adalet”,”Kamu Yönetiminde Liyakat”, “Doğaya Saygı”, “Gençler İçin Özgür Yaşam”, “Demokratik Anayasa” olarak sıralandı.