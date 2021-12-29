HDP Eş Başkanları ile görüşen Kılıçdaroğlu: Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Meclise ortak erken seçim önergesi sunulması konusunda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile gerçekleştirdikleri ziyaretlerin son durağında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiler.

Bir saatin üzerinde süren görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada ‘diyalog ve istişare’ vurgusu yapılırken, görüşmede Türkiye’nin sorunlarının masaya yatırıldığını kaydedildi.

HDP EŞ Başkanı Buldan, erken seçim talepleri hakkında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile de görüştüklerini belirterek, CHP’nin istişarenin ardından HDP’ye görüşlerini ileteceğini söyledi. Buldan, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasi olmak üzere çoklu kriz yaşadığını belirtirken, Eş Başkan Mithat Sancar, “Bu krizler aynı zamanda yönetim sistemi krizidir. Yönetim krizini ve yönetim sistemi krizini birlikte aşmamız gerekiyor. Erken seçim talebimizin temelinde de bu yatıyor“ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin beraber olmaya, kucaklaşmaya, helalleşmeye ihtiyacı bulunduğunu söyledi. “Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil, barışı öncelemeliyiz, oturmalı, konuşmalıyız” diyen Kılıçdaroğlu, “Bütün sorular akılla, birikimle çözülebilir. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Ekonomiden, esnaf, emekli, ücretlinin sorunlarından söz ettik. Elbette farklı görüşlerimiz var ama her görüş son derece değerlidir" dedi.

MHP: İBB’ye teftiş yerinde ve değerli bir karardır

İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terör örgütleriyle iltisaklı personel olduğu yönünde ihbarlar üzerine başlattığı özel teftişe MHP’den destek geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “İçişleri Bakanlığı’nın; Türkiye’nin bütünlüğüne kasteden terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığına yönelik tespit ve şikayetler üzerine kapsamlı bir teftiş başlatması yerinde ve değerli bir karardır” açıklaması yaptı.

Bir yandan erken seçim isteyen, diğer yandan hükümet baskın seçim yapacak diyenlerin akıllarının karışık olduğunu ifade eden Büyükataman, “Neyi neden savunduğunu idrak edemez hâle gelmiş partilerin Türkiye’ye verebileceği hiçbir şey yoktur. Bir yılı aşkın süredir magazinsel bir hâl alan erken seçim tartışmalarıyla Türkiye’nin enerjisini boşa harcayan zilletin temsilcilerinin seçim tarihini beklemek yerine terör örgütlerinden medet umacak hale gelmesi izaha muhtaçtır” dedi.