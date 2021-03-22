HDP’li Gergerlioğlu, TBMM’den gözaltına alınarak çıkarıldı

Terör propagandası yapmak suçundan kesinleşen mahkeme kararının Meclis Genel Kurulu’nda okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen ancak kararı protesto etmek için 4 gündür Meclis’ten ayrılmayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu dün sabah gözaltına alındı. Bir süre gözaltında kalan Gergerlioğlu, karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu’nda 17 Mart Çarşamba günü, ‘terör propagandası yapmak’ suçundan hakkında verilen 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası kararının okunması ve milletvekilliğinin düşmesinin ardından önce HDP milletvekilleriyle birlikte TBMM Genel Kurulu’nda oturma eylemi başlattı. Genel Kurul’da yaklaşık 3,5 saat süren bekleyişinin ardından buradan ayrılarak HDP’nin Meclis’teki grup odasında 4 gün protestosunu sürdürüyordu. Gergerlioğlu, dün sabah saatlerinde gözaltına alınarak, ifadesini vermek üzere karakola götürüldü. Yaklaşık 8 saat süren ifade verme işleminin ardından Gergerlioğlu serbest bırakıldı.

Gergerlioğlu’nun Meclis’te gözaltına alınmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada milletin temsil makamı TBMM’nin hukuk dışı bir propagandanın parçası haline getirilemeyeceğini bildirdi. Anayasa’ya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis’i eylem alanı olarak kullanmaya kalkmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Şentop, “Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis’in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır” dedi.

Gergerlioğlu’nun Meclis’te sürdürdüğü protesto eylemine, önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tepki göstererek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, “Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir” açıklamasıyla çağrıda bulunmuştu.

‘Güvenlik Soruşturması’ teklifi görüşülecek

Meclis’te bu hafta, kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yeniden düzenleyen kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Teklife göre, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen kişisel verilerin göreve atanma yönünden değerlendirildiği Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 23 Mart Salı günü Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülecek.