HDP’nin bir Türkiye partisi olması…

HDP‘nin Türkiye partisi olarak çıkışı önemsenmeli ve desteklenmelidir…. Siyasi aktörler değişimin zorluğuna katlanma zamanının geldiğini unutmamalıdır.

Temmuz’da 5. Büyük Kongresini yapan HDP’nin eş başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar, kongre sonrasında katıldığı bir TV programında, “PKK ile bağımız yok, bunu defalarca söyledik. Eğer HDP şu anda onların söylediği gibiyse, bu kadar teveccühü nasıl görsün? Herkes şunu görüyor: 8-10 milyon oy bandında oynuyoruz. Türkiye’yi bölmek isteyen 10 milyon insan mı var? Hayır! Bizim başka bir örgüt olan PKK ile bir bağımız yok. Bunu defalarca söyledik. Kararlarımızı kendimiz alıyoruz” açıklamasıyla, bir Türkiye partisi olarak siyasette yer aldıklarını belirtti.

Konuyu açmak için, eş Başkan Sancar’ın sözlerine daha geniş bir açılımla yer vermek istiyor ve ondan şu alıntıyı yapıyorum:

-Bütün bunlar ortadayken, bize artık bir soru sorulmuyor. Çünkü HDP demokratik siyasette bütün saldırılara rağmen ısrar ediyor. Türkiye’nin bütünlüğü içinde demokratik çözüm için yürüyüşünü sürdürüyor. Bu konuda en ufak bir tereddüt yok. Epeyce kesim ikna olmuş durumda. İkna olmayanlara anlatmaksa bizim görevimiz…

Selahattin Demirtaş ise Kongre sonrasında yaptığı çağrıda, ”Değişim zor iş, önce iğneyi kendimize batıralım. Önümüze gelene çuvaldız batırmanın kimseye faydası yok. Türkiye’de değişim istiyorsak, buna kendimizden başlamak cesaretini göstermek zorundayız.” açıklamasını yaptı. O da, daha önce de söylediği gibi bir “Türkiye partisi” olma isteğini dile getirdi.

2023 seçimleri öncesi, HDP’nin bu açılımı dikkate alınarak, Millet İttifakı tarafından dışlanması yerine, seçim işbirliğinin yolu aranmalıdır. Çünkü, seçimde arzulanan sonucun alınması, HDP’nin muhalefet kanadı içerisinde yer almasına bağlı gözüküyor.

Ama bundan önemlisi, HDP’nin PKK’dan bağını koparması kadar, bir Türkiye partisi kimliğiyle siyaset yapar hale gelmesidir. Bu yolda HDP’nin attığı adımlar kadar, onların diğer siyasilerce desteklenmesi de önemlidir. Demirtaş, HDP için “Değişim zor iş‘’ derken, siyasi aktörler değişimin zorluğuna katlanma zamanının geldiğini de unutmamalıdır….

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