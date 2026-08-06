Hedef belirlemekle yetinmeyen Çin, 4 trilyon dolarlık ihracata koşuyor…
Çin, hedef belirliyor… Ama, hedef belirlemekle yetinmiyor… O hedefe ulaşmak için elindeki tüm argümanları (eğitim, gençler, tasarruflar…) ‘bilimi de rehber kılarak’ kullanıyor…
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Bu sayede, örneğin…
Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 38 milyar dolarken, 10 yılda 100 milyar dolara ulaşılması yönünde bir hedef konuyor… 3-5 yıl sonra:
Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 80 milyar dolarken, 10 yılda 200 milyar dolara ulaşılması yönünde bir hedef konuyor…
Bugün:
Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 50 milyar dolar (Rusya lehine olan ciddi dengesizlikle) civarındayken; Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 250 milyar dolara yaklaşıyor…
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Sonuçta Çin:
Savaşlara, ambargolara, ticaretteki daralmalara, yüksek finansman maliyetlerine, caydırıcı ticaret kurallarına rağmen, “bilim rehberliğinde kullandığı argümanlar sayesinde” dış ticaret fazlasında yeni rekora koşuyor…
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Esnek davranabiliyor; yanlışta ısrar etmiyor…
“Anlık kararlarla” farklı yollar deneyebiliyor… Örneğin: ABD’ye yapılan sevkiyatlar yavaşlayınca, yeni yol bulup uygulamaya geçiyor; diğer ülkelere yönelik ihracatını artırıyor… Ve 2025’te, 1.2 trilyon dolarlık dış ticaret fazlası ile yeni rekorunu kırabiliyor…
VELHASIL
Milyonlarca kişi:
“2026 Şubat ayında başlayan İran- ABD savaşı, Çin ekonomisini hedef alıyor. Çin’i sıkıntılı günler bekliyor” deyip, 5-6 ay bu tekerlemeye yoğunlaşırken…
Kulağı dünyaya tıkalı, gençleri eğitmeye/geliştirmeye odaklı Çin:
İhracat ve dış ticaret fazlasında yeni rekorlara koşuyor…
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Öyle ki:
Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre Mayıs ayı ihracatı 380 milyar doları aştı…
Bu geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 20’lik bir artışı gösteriyor…
Ve son 6 ayın tamamında bu artış trendi devam ediyor…
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Daha önemlisi:
Çin’in son 6 aydaki ihracat artışında, ‘ABD pazarına yapılan ihracattaki artış’ önemli yer tutuyor…
(Aynı durum bizde de yaşanıyor… Orta/yüksek teknolojili ürünleri sayesinde Çin’den yaptığımız ithalat İlk 7 ayda 32 milyar dolara yaklaşarak yeni rekorunu kırdı…)
Yani, gencini/çalışanını/üreticisini/ihracatçısını doğru yönlendirene; koruyup/kollayana ‘dış müdahaleler ve tehdit’ sökmüyor; müdahale/tehdit eden zarar görüyor…
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