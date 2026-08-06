Hedef belirlemekle yetinmeyen Çin, 4 trilyon dolarlık ihracata koşuyor…

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Çin, hedef belirliyor… Ama, hedef belir­lemekle yetinmiyor… O hedefe ulaş­mak için elindeki tüm argümanları (eğitim, gençler, tasarruflar…) ‘bilimi de rehber kı­larak’ kullanıyor…

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Bu sayede, örneğin…

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hac­mi 38 milyar dolarken, 10 yılda 100 mil­yar dolara ulaşılması yönünde bir hedef konuyor… 3-5 yıl sonra:

Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 80 milyar dolarken, 10 yılda 200 milyar do­lara ulaşılması yönünde bir hedef konu­yor…

Bugün:

Türkiye ile Rusya arasındaki tica­ret hacmi 50 milyar dolar (Rusya lehi­ne olan ciddi dengesizlikle) civarınday­ken; Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 250 milyar dolara yaklaşıyor…

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Sonuçta Çin:

Savaşlara, ambargolara, ticaretteki da­ralmalara, yüksek finansman maliyetle­rine, caydırıcı ticaret kurallarına rağmen, “bilim rehberliğinde kullandığı argüman­lar sayesinde” dış ticaret fazlasında yeni rekora koşuyor…

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Esnek davranabiliyor; yanlışta ısrar et­miyor…

“Anlık kararlarla” farklı yollar deneyebi­liyor… Örneğin: ABD’ye yapılan sevkiyatlar yavaşlayınca, yeni yol bulup uygulamaya geçiyor; diğer ülkelere yönelik ihracatını artırıyor… Ve 2025’te, 1.2 trilyon dolarlık dış ticaret fazlası ile yeni rekorunu kırabi­liyor…

VELHASIL

Milyonlarca kişi:

“2026 Şubat ayında başlayan İran- ABD savaşı, Çin ekonomisini hedef alıyor. Çin’i sıkıntılı günler bekliyor” deyip, 5-6 ay bu tekerlemeye yoğunla­şırken…

Kulağı dünyaya tıkalı, gençleri eğit­meye/geliştirmeye odaklı Çin:

İhracat ve dış ticaret fazlasında ye­ni rekorlara koşuyor…

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Öyle ki:

Çin Gümrükler Genel İdaresi ve­rilerine göre Mayıs ayı ihracatı 380 milyar doları aştı…

Bu geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 20’lik bir artışı gösteriyor…

Ve son 6 ayın tamamında bu artış trendi devam ediyor…

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Daha önemlisi:

Çin’in son 6 aydaki ihracat artışın­da, ‘ABD pazarına yapılan ihracat­taki artış’ önemli yer tutuyor…

(Aynı durum bizde de yaşanıyor… Orta/yüksek teknolojili ürünleri sa­yesinde Çin’den yaptığımız ithalat İlk 7 ayda 32 milyar dolara yaklaşarak ye­ni rekorunu kırdı…)

Yani, gencini/çalışanını/üretici­sini/ihracatçısını doğru yönlendi­rene; koruyup/kollayana ‘dış müda­haleler ve tehdit’ sökmüyor; müda­hale/tehdit eden zarar görüyor…