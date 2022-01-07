Hedefe ulaştık hatta aştık bile

ÖNCEKİ akşam saat 22.30-23.00 arasında Instagram’da Las Vegas’daki (ABD)“Tüketici Elektroniği Fuarı”na (CES) giden meslektaşların, teknoloji şirketlerinin temsilcilerinin paylaşımlarına baktım.

“Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu” (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, “Türkiye’nin Otomobili” için CES’teki stanttan yaptığı sunumu canlı yayınlayanlar vardı.

CES’e Turkcell’in davetiyle gitmem söz konusuydu. TOGG’un dünya vitrinine ilk çıkışına tanıklık edecektim. Özel nedenlerle gidemedim.

Hem Las Vegas’tan yapılan yayınları izledim, hem de Gürcan Karakaş’ın danışmanı meslektaşım Hakan Özenen’le yazıştım.

Karakaş, Bilişim Vadisi’ndeki merkezlerine Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la ziyarete gittiğimizde yaptığı sunumdan bazı mesajları CES’te de yineledi:

Kendimizi bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz.

Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm bugün otomotivde de yaşanıyor.

Bu alandaki yarış henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız.

Üstelik avantajlıyız, çünkü biz bu dünyanın içine doğduk.

Akıllı cihazımızın etrafında oluşan ekosistemle konforlu bir mobilite deneyimi yaşatacak çözümler üzerinde çalışıyoruz.

Karakaş, CES’teki sunumunda TOGG’un yeni logosu ile ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Logomuz, Doğu ile Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Markamız“duygusal” Doğu ve “rasyonel” Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil ediyor.

Hakan Özenen, TOGG’un CES’teki tanıtımıyla ilgili yazışırken, orada kullanılan müziğe dikkatimi çekti:

- TOGG’un geleceğe bakışını vurgulayan “Transition Concept Smart Device” adını verdiği konsept otomobilimizi yapay zeka algoritmasıyla bestelenen bir eserle tanıttık.

Müzikle ilgili çalışmayı besteci ve yeni medya sanatçısı Mehmet Ünal’ın yaptığını vurgulayıp, hazırlık aşamasını şöyle özetledi:

Mehmet Ünal, klasik Türk müziğinde bilimsel ölçüm ve hesap yapmaya yönelik yazılım geliştiren Prof. Barış Bozkurt’un verilerini kullanarak 2 bin 500 eserden yapay zeka algoritmasıyla melodik, ritmik ve tınısal açıdan yeni varyasyonlar elde etti.

Mehmet Ünal çalışmasında Itri, İsmail Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Tanburi Cemil Bey ve Sadettin Kaynak gibi değerli sanatçıların eserlerinin de yer aldığı Türk makam müziğindeki ritmik ve melodik analizleri bir araya getirerek, modern ses estetiğine ve farklı müzik tarzlarına bir uyarlama gerçekleştirdi.

Yapay zeka tarafından bestelenen eser, bir insan tarafından çalınarak son haline getirildi. TOGG, bu yaklaşımıyla en son teknolojilere uyum sağlarken, kültürel mirasına da sahip çıktığını gösterdi.

Dün sabah Gürcan Karakaş’a sordum:

- “Türkiye’nin Otomobili”ni CES’te (Tüketici Elektroniği Fuarı) tanıtmakla hedefinize ulaştınız mı?

Şu yanıtı verdi:

- Hedefe ulaştık, hatta aştık…

TOGG, Las Vegas’taki “Tüketici Elektroniği Fuarı”ndaki (CES) tanıtımıyla önemli bir çıkışa imza attı…

Önemli olan yollara çıktığında pazarda kendine hedeflenen alanı açması…

Karakaş ve ekibinin bugüne kadarki performansı, TOGG’un pazarda da etkili olacağının ipuçlarını veriyor…

Oto yan sanayicisi, geri kazanılmış plastikten zeytin ağacına imza attı

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ın danışmanı Hakan Özenen’in gönderdiği Las Vegas’taki “Tüketici Elektroniği Fuarı”nda (CES) çekilen fotoğraflar arasından biri dikkatimi çekti.

Fotoğrafla ilgili notu okudum:

- TOGG, “CESS 2022”de inşası süren fabrikasının bulunduğu Gemlik’in (Bursa) zeytin ağaçlarını temsilen canlı bir zeytin ağacı ile Ömer Burhanoğlu imzalı, geri kazanılmış plastikten zeytin ağacı modelini birlikte sergiledi.

Fotoğrafta Gürcan Karakaş ve Ömer Burhanoğlu, stantta plastikten zeytin ağacının yanında poz vermişti.

Fotoğrafla birlikte gelen notta şu noktanın altı çizildi:

- Günümüz teknolojisi kullanılarak 1001 saatte üç boyutlu yazıcıda oluşturulan geri kazanılmış plastikten ağaç, doğa ile teknolojinin, insanla robotun, bilimle sanatın sentezini, canlıyı korumak kadar atığı değerlendirmenin önemine vurgu yapıyor.

FARPLAS ve Fark Holding yönetiminden tanıdığımız Ömer Burhanoğlu, Mehmet Büyükekşi’nin Başkanlığı döneminde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekilliği görevinde bulundu. Burhanoğlu, fotoğrafta da iddialı eserlere imza atıyor.

‘Mars Kolonisi’yle öne çıkan Türk mimar TOGG’la kol kola girdi

LAS Vegas’ta “Türkiye’nin Otomobili”nin tanıtımında dikkatimi çeken imzalardan biri de “Mars Kolonisi” tasarımıyla öne çıkan, ABD’de yerleşik Türk mimar Güvenç Özel oldu.

Mimar-tasarımcı Güvenç Özel, TOGG için “Kelimelerin Anlamlarının Görselleştirilmesi” temasıyla bir dijital çalışma yaptı.

Çalışmasında yapay zeka ile sanatı bir araya getiren Özel, eserinde insan ve teknolojiyi merkeze aldı.

Özel’i geçen ekim ayı sonunda The American Turkish Society (ATS) Eş BaşkanıSuzan Sabancı davetiyle gittiğim New York’ta Contemporary İstanbul için düzenlenen gecedeki “NeuroWeave Halı” sergisinde görmüştüm.

Dünyaca ünlü “Frank Gehry” ofisinde bir dönem çalışan Güvenç Özel, 2015 yılında NASA’nın (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) açtığı “Mars Kolonisi Mimari Tasarım Yarışması”nda 168 uluslararası tasarımcı-mimar arasında 3’üncü olmuştu.