Hedefimiz; Türkiye’yi dünyanın ayakkabı yan sanayi merkezi yapmak…

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği’nin (AYSAD) organizasyonu ile 17-20 Kasım arasında CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen “65. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı”nı (AYSAF) ayakkabı sektörünün duayenlerinden Osman Deveci ile birlikte gezme olanağını buldum.

Osman bey hukuk fakültesini bitirmesine rağmen ayakkabı sektöründe sanayiciliği seçmiş.

Kurucularından olduğu Devran Ayakkabıcılık AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürürken İkitelli OSB’de yerleşik AYMAKOOP Sanayi Sitesi’nin yapılmasında kooperatif başkanlığı, sektörün İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) 28 yıl meclis üyesi olarak da ayakkabı sektörünü temsil eden iş insanlarımızdan.

İşleri kardeşlerine devretmesinden sonra sivil toplum kuruluşlarında örneğin TOSYÖV, Göznuru Koruma Vakfı gibi gönüllü kuruluşlarda hizmet veriyor…

Fuarı gezerken uğradığımız her stantta Osman beye sevgi ve saygı gösterildiğine bir başka ifade ile gösterilen vefaya tanık oldum.

Firmalarımızın dünya standartlarında ürettiği tam anlamıyla harika ürünleri gördüğümde müthiş gururlandım.

Tasarımcıların, üreten ustaların eline sağlık.

AYSAD Başkanlığı’na Temmuz 2021 de seçilen Sait Vakkas Salıcı ile yönetim kurulu üyesi Oğuz Aksu’yla sektörle, fuarla ve güncel ekonomiyle ilgili sohbet etme olanağını buldum.

Başkan, derneği ve fuarı şu sözleriyle anlattı…

Önce derneğimizi ve hedeflerimizi kısaca tanıtmak isterim diyen Sait Vakkas başkan anlatımına şu sözleriyle başladı;

1988 yılında ayakkabı yan sanayicilerini tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kurulan AYSAD ayakkabı üretiminde kullanılan her türlü malzemenin üretici, mümessil, ithalat ve ihracatçı firmaları ile ayakkabı tasarımcılarını, yenilikçi ve dinamik yaklaşımı ile kucaklayan sektörün ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

AYSAD yurt içi ve yurt dışındaki fuarlar, sektöre özel eğitim programları, ürün tanıtımları, mesleki sorunların çözülmesi ve benzeri pek çok konudaki organizasyon ve girişimleri ile ortak ve daha güçlü bir ses için üyelerinin en etkin şekilde temsil edilmesine odaklanmıştır.

Yaklaşık 36 farklı iş kolundan girdiyi bir araya getiren benzersiz yapısıyla AYSAD, ayakkabı yan sanayi alanında sektörün en önemli temsilcisi olarak, üyelerinin sektörel ve global gelişmelere adaptasyonlarını sağlayacak programları hayata geçirmek ve uygulamak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

AYSAD’a kayıt olan toplam üye sayımız 325'dir.

Ayakkabı yan sanayicileri derneğinin 10. dönem yönetim kurulu olarak devraldığımız hizmet bayrağını, heyecan ve azimle ‘’Yeni Dönem, Yeni Projeler’’ diyerek yukarılara taşımak için çalışmalara genç, aktif ve dinamik yönetim kurulu arkadaşlarımızla ara vermeden devam ediyoruz.

Fuara gelirsek, derneğimiz ile Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen AYSAF, bu yıl da büyük ilgi görüyor.

Ayakkabı yan sanayiciler derneği olarak yılda iki defa organize etmiş olduğumuz Uluslararası ayakkabı yan sanayi fuarı AYSAF, Pandeminin gölgesini ve negatif etkilerini tamamen geride bırakarak geçmişteki günlerine geri dönmüştür.

Bir başka ifade ile Avrasya'nın en büyük ayakkabı yan sanayi sektör buluşmalarından biri olan fuarda, dünya pazarına yön veren 500'ün üzerinde firmanın yeni ürün ve teknolojileri görücüye çıktı.

Son dönemde Çin’de yaşanan lojistik ve hammadde sorunları dünyanın birçok ülkesindeki Ayakkabı üreticilerinin yan sanayi ürünlerine erişimini güçleştirmiştir.

Alternatif arayan yabancı ziyaretçiler Orta Doğu, Avrupa ve Afrika’dan hem coğrafi yakınlık avantajı, hem daha ufak miktarlar ile alım yapabilme avantajı, hem de ürünlerin fiyat -kalite dengesinden dolayı ziyaret ve alım rotalarını Türkiye’ye çevirmişleridir.

Ayakkabı makineleri, yan sanayi üretim kapasitesi ve teknolojik altyapısıyla zirveyi zorlayan Türk ayakkabı yan sanayi sektörü, fuarda aralarında Rusya, Çin, Ukrayna, İtalya, Almanya, İran, Pakistan, Hindistan, İspanya, Polonya, Romanya ve Türk Cumhuriyetlerden sektör profesyonellerine de ev sahipliği yapmaktayız..

Yapılmakta olan B2B iş görüşmeleriyle 3 milyar dolarlık ihracat hedefine bir adım daha yaklaştık.

Ayrıca bundan dolayı ayakkabı yan sanayi firmalarımızın son derece kapasiteli, teknolojik yeniliklere açık ihracat taleplerini karşılayacak yeterli alt yapıya ve potansiyele sahip olduğunu da belirtmek isterim.

Ülkemizin ayakkabı üretiminin ve ihracatının da hızla arttığı ve yeni rekorlara ulaştığı 2021 yılının ikinci yarısında yurtiçi pazarda yan sanayi ürünlerine olan talepte doğrudan artmıştır.

Bu iki önemli gelişmenin etkisi ile 65. AYSAF fuarımız yerli ve yabancı alıcıların ziyaretleri ile çok hareketli ve sektörümüz adına çok bereketli geçmekte olduğunu belirtmek isterim.” diyen Başkanı Sait Vakkas Salıcı AYSAD olarak hedefimiz Türkiye’yi dünyanın ayakkabı yan sanayi merkezi yapmak… sözleriyle anlatımını sonlandırdı...

Fuarın düzenlenmesinde öncülük yapan AYSAD Başkan ve yönetim kurulunu kutlamak isterim.

KOSGEB başkanlığım döneminde yakından tanıma olanağını bulduğum Türkiye ayakkabıcılık sektörünün geliştirilmesine yönelik uygulamaya konulan destekler her geçen yık kesintisiz sürdürülmesi sektörün bugün övünülecek hatta alkışlanacak bir düzeye gelmesinde KOSGEB’in destekleri çok değerli.

Türk firmalarının bugünler gelmesine tanık olmaktan mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek isterim.

Dünya ayakkabıcılık sektöründe ilk sıralara gelme mücadelesini veren tüm firmalarımıza ve çalışanlarına, sektörün gelişmesi için yoğun çalışan ve fuara destek veren kuruluşlarımızdan, KOSGEB’e, TASEV’e (Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı), Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) yönetimlerine teşekkür etmeyi bir borç olarak görmekteyim.