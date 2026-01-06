Hedefiniz: Yetkisi doğru tasarlanmış şirket olmak!

Yılın ilk iş haftasında hemen herke­sin ajandasında aynı kelime var: Yapay zekâ! Ve tabii ki yatırım var, pi­lot var, eğitim var. Ama işin bir de iro­nik tarafı var ki o da şu: Geri dönüş çoğu yerde beklenenden yavaş…

Deloitte’un 2025 araştırmasına göre tipik bir YZ kullanımında tatmin edici geri dönüş çoğunlukla 2–4 yılda geliyor, bir yıl­dan kısa sürede geri dönüş görenlerin ora­nı ise yalnızca %6. Buna rağmen kurum­ların yüzde 85’i son 12 ayda YZ yatırımı­nı artırmış, yüzde 91’i bu yıl da artırmayı planlıyor. Yani firmalar, öncü olma avan­tajını (First-Mover Advantage) kaçır­mak istemiyor, YZ’nın uzun vadeli getiri­sini bilerek yatırımı artırıyorlar.

Peki para ve enerji nereye gidiyor?

-Boston Consulting Group’un (BCG) bulgusu net: Küresel ölçekte şirketlerin %60’ı YZ’ye ciddi yatırım yapmasına rağ­men “maddi” bir değer üretemiyor. Çünkü çoğu kurum YZ’yı işin içine gömmek yeri­ne, mevcut işi cilalayan bir araç gibi ko­numluyor.

-Aynı BCG çalışması sahadaki geri­limi de tarif ediyor. Ön saflarda düzenli kullanım %51’de takılı kalmış durumda. Ve bunu ‘Silikon Tavan’ yani YZ kullanımı­nın bir noktada tıkanması, çalışanların günlük işinde kalıcı olmaya devam edeme­mesi, orada çakılı kalması olarak açıklıyor­lar. Sanırım YZ’ya adaptasyon ile boğuşan pek çok şirket yöneticisi şu an buna ‘Evet evet!’ diye kafa sallamakta…

Vizyon netleşmeden ne organik (insan), ne yapay zekâ çalışmıyor!

Zekâ çalışmadan da veri anlamlanmıyor. O yüzden şirketler şimdi “görev devri” değil “yetki devri” yapmanın önemini kavrıyor. Yani bir dijital ajana sadece me­tin yazdırmıyorsunuz. Onu satın almaya, fiyat onaylamaya, müşteri iadesini sonuç­landırmaya, tahsilatı başlatmaya yaklaş­tırıyorsunuz. O halde burada konu artık teknoloji değil, her şeyden önce sorum­luluk. Neyin, neden, ne zaman, nasıl, han­gi adımda kim tarafından yapılacağı… Yani yetki!

Bu dönüşümün tuzakları da var!

Reuters’ın aktardığı Gartner öngörüsü­ne göre “Ajansal ya da Ajanik YZ” projele­rinin %40’tan fazlası 2027 sonuna kadar maliyet ve belirsiz iş değeri nedeniyle rafa kalkabilir. Üstelik piyasada ciddi bir “Ajan Yıkaması” diye anılan, ‘ajan gibi pazarla­nan ancak gerçekte ajan olmayan ürün, çözüm’ var. Gartner, binlerce satıcı içinde gerçek ajanik yetenek sunanların son dere­ce az sayıda olduğuna vurgu yapıyor. Ki bu son derece doğru ve hassas bir tespit.

Önünüze gelen YZ Ajan çözümlerinin sadece sohbet botu/komut çalıştırıcı mı yoksa işi kendi kendine yürütebilen bir ajan mı olduğunu küçük ama gerçek bir süreçte uçtan uca görev testi yaparak mutlaka sıkı kontrolden geçirin ya da ge­çirtin.

O zaman 2026 için basit bir yönetim cümlesi öneriyorum: Yetkiyi vermeden önce imzayı yani kimin neye imza attı­ğını netleştirin, asıl bunu tasarlayın. Üç adım yeter:

1- İlk olarak, uçtan uca bir süreç seçin ve hedefi sadece hız değil kalite ve risk olarak koyun.

2- Hangi kararların otomatik hangileri­nin insan onaylı olduğunu yazılı hale geti­rin.

3- Her kararın izini tutan kayıt düzeni­ni kurun.

O halde 2026’nın asıl rekabeti şu so­ruda kilitlenecek: Şirketinizde hangi kararlar “insan imzası” gerektiriyor, hangileri güvenli biçimde ajana devre­dilebilir ya da devrediliyor?

Sonuç olarak, hızı artık unvanlar de­ğil, hesap verebilirlik belirliyor. Yetki Mimarisi, sektör bağımsız bir yönetim kası. Bugün finans onayı, yarın iade, erte­si gün tedarik, bir sonraki gün fiyatlama… Hepsinin ortak noktası aynı: YZ Aja­na yetki veriyorsanız, sınırını, denetimi­ni ve izini de aynı anda kurmak zorundası­nız. 2026’da “YZ kullanan şirket” değil, “yetkisi doğru tasarlanmış şirketler” kazanacak.