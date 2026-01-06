Hedefiniz: Yetkisi doğru tasarlanmış şirket olmak!
Yılın ilk iş haftasında hemen herkesin ajandasında aynı kelime var: Yapay zekâ! Ve tabii ki yatırım var, pilot var, eğitim var. Ama işin bir de ironik tarafı var ki o da şu: Geri dönüş çoğu yerde beklenenden yavaş…
Deloitte’un 2025 araştırmasına göre tipik bir YZ kullanımında tatmin edici geri dönüş çoğunlukla 2–4 yılda geliyor, bir yıldan kısa sürede geri dönüş görenlerin oranı ise yalnızca %6. Buna rağmen kurumların yüzde 85’i son 12 ayda YZ yatırımını artırmış, yüzde 91’i bu yıl da artırmayı planlıyor. Yani firmalar, öncü olma avantajını (First-Mover Advantage) kaçırmak istemiyor, YZ’nın uzun vadeli getirisini bilerek yatırımı artırıyorlar.
Peki para ve enerji nereye gidiyor?
-Boston Consulting Group’un (BCG) bulgusu net: Küresel ölçekte şirketlerin %60’ı YZ’ye ciddi yatırım yapmasına rağmen “maddi” bir değer üretemiyor. Çünkü çoğu kurum YZ’yı işin içine gömmek yerine, mevcut işi cilalayan bir araç gibi konumluyor.
-Aynı BCG çalışması sahadaki gerilimi de tarif ediyor. Ön saflarda düzenli kullanım %51’de takılı kalmış durumda. Ve bunu ‘Silikon Tavan’ yani YZ kullanımının bir noktada tıkanması, çalışanların günlük işinde kalıcı olmaya devam edememesi, orada çakılı kalması olarak açıklıyorlar. Sanırım YZ’ya adaptasyon ile boğuşan pek çok şirket yöneticisi şu an buna ‘Evet evet!’ diye kafa sallamakta…
Vizyon netleşmeden ne organik (insan), ne yapay zekâ çalışmıyor!
Zekâ çalışmadan da veri anlamlanmıyor. O yüzden şirketler şimdi “görev devri” değil “yetki devri” yapmanın önemini kavrıyor. Yani bir dijital ajana sadece metin yazdırmıyorsunuz. Onu satın almaya, fiyat onaylamaya, müşteri iadesini sonuçlandırmaya, tahsilatı başlatmaya yaklaştırıyorsunuz. O halde burada konu artık teknoloji değil, her şeyden önce sorumluluk. Neyin, neden, ne zaman, nasıl, hangi adımda kim tarafından yapılacağı… Yani yetki!
Bu dönüşümün tuzakları da var!
Reuters’ın aktardığı Gartner öngörüsüne göre “Ajansal ya da Ajanik YZ” projelerinin %40’tan fazlası 2027 sonuna kadar maliyet ve belirsiz iş değeri nedeniyle rafa kalkabilir. Üstelik piyasada ciddi bir “Ajan Yıkaması” diye anılan, ‘ajan gibi pazarlanan ancak gerçekte ajan olmayan ürün, çözüm’ var. Gartner, binlerce satıcı içinde gerçek ajanik yetenek sunanların son derece az sayıda olduğuna vurgu yapıyor. Ki bu son derece doğru ve hassas bir tespit.
Önünüze gelen YZ Ajan çözümlerinin sadece sohbet botu/komut çalıştırıcı mı yoksa işi kendi kendine yürütebilen bir ajan mı olduğunu küçük ama gerçek bir süreçte uçtan uca görev testi yaparak mutlaka sıkı kontrolden geçirin ya da geçirtin.
O zaman 2026 için basit bir yönetim cümlesi öneriyorum: Yetkiyi vermeden önce imzayı yani kimin neye imza attığını netleştirin, asıl bunu tasarlayın. Üç adım yeter:
1- İlk olarak, uçtan uca bir süreç seçin ve hedefi sadece hız değil kalite ve risk olarak koyun.
2- Hangi kararların otomatik hangilerinin insan onaylı olduğunu yazılı hale getirin.
3- Her kararın izini tutan kayıt düzenini kurun.
O halde 2026’nın asıl rekabeti şu soruda kilitlenecek: Şirketinizde hangi kararlar “insan imzası” gerektiriyor, hangileri güvenli biçimde ajana devredilebilir ya da devrediliyor?
Sonuç olarak, hızı artık unvanlar değil, hesap verebilirlik belirliyor. Yetki Mimarisi, sektör bağımsız bir yönetim kası. Bugün finans onayı, yarın iade, ertesi gün tedarik, bir sonraki gün fiyatlama… Hepsinin ortak noktası aynı: YZ Ajana yetki veriyorsanız, sınırını, denetimini ve izini de aynı anda kurmak zorundasınız. 2026’da “YZ kullanan şirket” değil, “yetkisi doğru tasarlanmış şirketler” kazanacak.
|Borsa
|11.702,00
|1,77 %
|Dolar
|43,0265
|0,03 %
|Euro
|50,4764
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1723
|-0,02 %
|Altın (GR)
|6.149,71
|0,04 %
|Altın (ONS)
|4.446,89
|0,05 %
|Brent
|61,7000
|0,00 %