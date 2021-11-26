Hem iyi sporcu, hem de iyi örgütçü

Ege iş dünyasına hoşgörülü yönetim tarzıyla örnek olan Şinasi Ertan aynı zamanda madalyalı bir sporcuydu. 80 yaşında Balkan Şampiyonu olarak spor dünyasında da iz bıraktı.

Şinasi Ertan, 1926’da İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’ndan 1948 yılında mezun oldu. İş yaşamına zeytinyağı üretimi yapan aile şirketinde başladı. Altınordu formasıyla atletizm ve basketbol dallarında spor yaparken, milli takıma seçildi. İlerleyen yaşına dek aktif spor yaşamını sürdürdü. 80 yaşında, veteranlar gülle atmada Balkan Şampiyonu oldu. 2006 yılında kapalı salon veteran atletizm yarışmasına dünya üçüncülüğü elde etti. 1963 yılından başlayarak İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, TOBB ve EGİAD yönetimlerinde yer aldı. EBSO’da 8 yıl başkanlık, 17 yıl meclis başkanlığı görevlerinde bulundu. Bu görevlerde hep yereli, İzmir ve Ege’yi öne çıkarmaya özen gösterdi, bölge dışında bu nedenle görev üstlenmedi.

Ertan, eğitim alanında da önemli çalışmalarda bulundu. Ege Üniversitesi Vakfı, Darüşşafaka Cemiyeti üyeliklerinde bulundu. 1968 yılında Batıçim Anadolu Çimento Sanayiinde danışma kurulu üyesi olarak göreve başladı, 1970-81 yılları arasında 11 yıl yönetim kurulu üyesi, 1981-99 yılları arasında 18 yıl başkan vekilliği, 1999-2002 yılları arasında üç yıl yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Çok ortaklı bir şirket olan Batı Anadolu Çimento şirketinde örnek yönetim anlayışıyla kurumu hem kârlı kıldı, hem de yüksek pay dağıtımı gerçekleştirdi. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin yönetim kurulu üyesi oldu. Çok ortaklı KİPA’yı kurdu, 2007’e dek yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. Kurucusu olduğu ENDA Enerji’nin de başkanlığını üstlendi. Bu oluşumlar Ege bölgesinin örnek çok ortaklı kuruluşları oldu. Çok sayıdaki makalelerinde yol gösterici uyarılarda bulundu, kurumsallaşma konusunda konferanslar verdi. 1989’da Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından ”Onursal İşletme Yönetimi Doktoru” unvanı ile onurlandırıldı. Ertan’ın bir de kısa süren siyasal yaşamı var: 1977‘de Süleyman Demirel’in önerisini kırmayarak, İzmir Belediye Başkanlığı’na adayı oldu, seçimi kaybetti. Bir çok şirketin kuruluşunda görev alan, gelişmesine katkıda bulunan, Ege’de iş dünyasının kurumsallaşmasına katkılar sunan, spor yaşamını 80 yaşına kadar sürdüren, yakın çevresinin ‘’Şinasi Abisi‘’, 2017’de 91 yaşında vefat etti. İş dünyasında hoşgörülü yönetim tarzı ile iz bırakan Ertan’ı minnetle anıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Almanya’da yeni kurulan kabinede kadın bakanların ağırlığı dikkat çekiyor. Avrupa genelinde kadın başbakan sayısı 10‘a yaklaşıyor.