Hem kredi hem mevduat hacminde düşüş eğilimi var

Ekonominin öncü göstergelerinden kabul edilen kredi kullanımında son 6 aydan bu yana nominal olarak düşüş eğilimi gözleniyor. Pandemi kaynaklı daralmayı hafifletmek amacıyla geçen yıl özellikle kamu bankaları kanalıyla sağlanan kredi genişlemesiyle 3,66 trilyon liraya ulaşan kredi hacmi, izleyen aylarda aşağı yönlü bir seyirle bu yılın ocak ayında 3,55 trilyon liraya geriledi. Şubat ayında sınırlı yükselişle 3,60 trilyon liraya yükselen kredi hacminin ise, mart ayı ortasında TCMB’nin gerçekleştirdiği faiz artışının etkisiyle yeniden azalması bekleniyor. Kredi hacminin daralmasında, özellikle artan kur riski nedeniyle yabancı para cinsinden kredilerdeki azalma etkili oldu. Geçen yılın ekim ayında 1,36 trilyon lira düzeyinde bulunan döviz cinsi krediler ocak ayında 1,2 trilyon liraya geriledi. Ekim 2020’de yüzde 67 olan yabancı para mevduatın yabancı para krediye dönüşüm oranı da bu yılın ocak ayında yüzde 64’e indi. Diğer yandan, kredi hacmindeki daralmanın tamamı ticari kredilerden kaynaklandı. Ekim 2020’de 2,85 trilyon lira düzeyinde bulunan ticari kredi hacmi, yüzde 3 düşüşle şubatta 2,76 trilyon liraya geriledi. Bu dönemde bireysel krediler ise yüzde 3 artış kaydetti. Artış, ağırlıklı olarak “ihtiyaç” kredileri ile kredi kartı bakiyesindeki büyümeden kaynaklandı. Son 6 aylık dönemde kredilerle birlikte faiz artışına rağmen mevduat hacminde de nominal olarak gerileme yaşanıyor. Ekim 2020’de 3,60 trilyon lira ile en yüksek seviyesini gören toplam mevduat, bu yılın ocak ayına kadar kesintisiz gerileyerek 3,42 trilyon liraya geriledi. Şubatta ise sınırlı bir artışla 3,45 trilyon liraya yükseldi. Şubat ayı itibariyle toplam mevduat Ekim 2020 dönemine göre yüzde 4 azalırken, TL mevduattaki düşüş yüzde 7,3 seviyesinde gerçekleşti. Döviz mevduatının TL karşılığında ise yüzde 0,3 artış gözlendi.