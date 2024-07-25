Hemen para kazanmak istiyoruz ama sabır yok!

Son yıllarda artan yatırımcı sayısı ve hal­ka arza rağmen Borsa İstanbul hem halka açık şirket sayısında hem de piyasa değerin­de dünya sıralamasında ilk 20’ye giremedi. Ancak Borsa İstanbul yüzde 390 devir hızıy­la dünyada hisse senedinin en fazla el değiş­tirdiği ikinci borsa konumunda.

Yüksek enflasyonist ortamda uygulanan düşük faiz politikası döneminde alternatif getiri arayışında olan çok sayıda yatırım­cı Borsa İstanbul’un yolunu tuttu. 2020 yılı haziran ayında 1.7 milyon olan yurtiçi yerle­şik hisse senedi yatırımcı sayısı, 8 milyonun üzerine çıktı. Yatırımcı sayısında yaşanan bu artışta son yıllarda artan halka arz sayısı ve bu halka arzlarda hisselerin gösterdiği per­formans da önemli paya sahip. 2020 yılında Borsa İstanbul’da toplam 394 şirketin his­sesi işlem görürken bu sayı haziran ayı iti­barıyla 559’a ulaştı.

Borsa İstanbul kote olan şirket sayısı sıralamasında dünya borsala­rı arasında 22’nci sırada yer alıyor. Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri ise 430 milyar dolar seviyelerinde. Borsa İs­tanbul’u piyasa değeri açısından diğer borsa­larla karşılaştırdığımızda global sıralamada 27’nci konumda. Bu karşılaştırmaya piyasa değerinin milli gelire oran olarak bakıldığın­da yüzde 30 oranıyla Borsa İstanbul dünya liginde 45’inci sıraya iniyor.

Devir hızında zirveyi zorluyoruz

Geçen yıl gerçekleştirilen 1.3 trilyon do­larlık işlem hacmi, Borsa İstanbul’u en fazla hacme sahip 16’ncı borsa yapıyor. Yeni gelen yatırımcı ve halka açılan şirket sayısındaki artışa rağmen Borsa İstanbul dünya liginde ilk 20 arasına girmekte zorlanıyor. Ancak iş­lem hacminin piyasa değerine bölünmesiy­le bulunan hisse senedi devir hızına bakıldı­ğında Borsa İstanbul zirveyi zorluyor. Dünya borsaları arasında devir hızı yüzde 397 ile ilk sırada Çin Borsası (Şenzhen) geliyor.

Borsa İstanbul yüzde 390 devir hızı ile ikinci, Tay­van Borsası yüzde 301 devir hızıyla üçüncü sırada. Devir hızının bu kadar yüksek olması aslında Türkiye’deki hisse senedi yatırımcı­sının kısa vadeli düşündüğünü ortaya koyu­yor. Yeni gelen yatırımcıların profiline bakıl­dığında da benzer bir tablo var. Kısa vadede çok para kazanmak isteyip hisseden hisseye koşan yatırımcı sayısı oldukça fazla.

Yatırımcı sayısı arttı ama…

Yurtiçi finansal varlıkların toplam değeri 30 trilyon TL civarında. Bunun 16.2 trilyon TL’si mevduatta, 7.6 trilyon TL’si tahvilde, 6 trilyon TL’si ise hisse senedinde. Yurtiçi yerleşikler özelinde bakıldığında yatırımcı­ların mevduatta 15.1 trilyon TL, tahvilde 7.2 trilyon TL, hisse senedinde 3.7 trilyon TL’si var. Hisse senedi yatırımcısının yarısından fazlası 40 yaş altındaki kişilerden oluşu­yor. Bu kişilerin ortalama portföy büyüklü­ğü 100 bin TL’nin altında. 20-24 yaş grubu­nun ortalama portföy büyüklüğü 34 bin TL civarında.

Portföy büyüklüklerine göre ya­tırımcı sayıları daha çarpıcı sonuçlar orta­ya koyuyor. Portföy büyüklüğü 1.000 TL’nin altında 1 milyon 623 bin yatırımcı var. Üst limiti 5 bin TL’ye yükselttiğimizde bu sa­yı tam 3 milyon 626 bine çıkıyor. Yani bor­sadaki toplam yatırımcı sayısının neredey­se yarısının hesabında 5 bin TL’nin altında değere sahip hisse var. Yatırımcı sayısı iste­nildiği gibi yükselse de finansal okuryazar­lığın düşük olduğu ve çoğunun uzun vadeli düşünmediği anlaşılıyor.