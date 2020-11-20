Henkel’in kurucusu Alber Bilen

Kimya sektörünün gelişmesine büyük katkıları olan iş insanı Alber Bilen, Türkiye’deki ilk Ar-Ge uygulamasının öncüsü oldu. Onun sayesinde enternasyonal bir şirket olan Henkel sağlam adımlarla yoluna devam etti. Balkanlar ve Ortadoğu’ya knowhow götürdü.

Alber Bilen, 1922’de İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesini bitirdi. Bilen, 1950’lerden günümüze sanayi ve özellikle kimya sanayiin gelişimine tanıklık edip katkıda bulundu. Alman Henkel fabrikalarının Türkiye, Ortadoğu teknik müşavirliğini yaptı, 1963’de Türk Henkel’in kuruluşunda yer aldı. 1986 yılına dek bu kuruluşta görev yaptı. “Türk Sanayinde Kırk Zorlu Yıl” ve “Sanayinin İçinden Görüş ve Düşünceler” isimli kitaplarında yöneticilere yön verdi.

Sektörde Ar-Ge’nin önemine Türkiye’de ilk dikkat çeken isimlerden birisiydi. 1956 yılında Kimyateks adlı şirket Henkel lisansı ile kimyasallar üretmeye başladı. 1963 yılında bu şirket Henkel ile ortak oldu. 1964 yılında tekstil ve deri kimyasalları üretecek fabrikasının temelini Gebze’de attı, tesis 1500 ürün ve 650 hammadde üreten bir kimya kompleksi halini aldı. Türkiye’deki ilk Ar-Ge uygulama bölümü, Türk Henkel’de faaliyete geçti.

1980 yılında şirketin hisseleri bankalara devredildi, şirket stratejisi “pazara yönelik firma” olarak değiştirildi. Yeni strateji, değişen ve gelişen pazarın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlendi. İlkeyi Darwin’den ödünç alan Bilen bunu uyarlayarak şöyle formüle etmişti: Değişime en iyi ayak uyduran başarır...

1994’te hisselerinin tamamı ana kuruluş Henkel Ag tarafından satın alındı. Bilen’in enternasyonal bir şirket yaptığı Henkel onun sonrasında da sağlam adımlarla yoluna devam etti. Balkanlar ve Ortadoğu’ya ürün, know-how götüren bir kimya kuruluşu halini aldı. Alber Bilen için bir şirketin gelecek garantisi kurumsallaşma ve profesyonel yönetimden geçiyordu.

Bilen, “Rekabet sanayinin iksiridir” sözünün sahibi olarak dünyayı öğrenmenin koşul olduğuna inanır, bunun için çok okumayı öğütlerdi. Aktif bir sivil toplumcuydu, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin kurucularındandı. İSO’da yönetim kurulu üyesiydi. Musevi Hahambaşılığı’nın “hizmet ödülü”ne sahipti.

Araştırmacı kimliği hep öne çıkan Alber Bilen, 2018 yılında aramızdan ayrıldı.

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