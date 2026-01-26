Henüz orada değilim
Mekan olarak değil, mental olarak! “Henüz orada değilim” demek, insanın kendine kurduğu en dürüst cümlelerden biridir bence. Bu cümlede ne aşağılık kompleksi var ne de teslimiyet; aksine bir yön duygusu, bir hedef ve sabır gizli. Hayranlık duyduğun birinin karşısında bunu içinden geçirmek, seni küçültmez; büyütür. Çünkü “orada olmak” zaman, emek ve zihinsel dayanıklılık gerektirir. Aradaki mesafe can yakıcıdır ama öğreticidir. İşte tam da o mesafe, insanın öğrenme iştahını diri tutandır. “Henüz”, insan zihninin kendine koyduğu doğal bir gelişim eşiğidir.
Hatırlayın, yapay zekâ furyası öncesi, “doğal” zekâya duyulan hayranlık etkileyiciydi çünkü nadirdi ve bu yüzden değerliydi. Bir öğretmen, bir usta, bir yatırımcı ya da bir düşünür. Onların yanına yaklaşmak bile ayrıcalık sayılırdı. Sorular dikkatle seçilir, cevaplar sindirilerek dinlenirdi. Bazen tek bir cümle, aylarca zihinde taşınır; kararları, hatta hayat yönünü etkilerdi. Hayranlık, insanın kendini aşma arzusunu canlı tutan bir duyguydu. “Ben de böyle düşünebilir miyim?” sorusu, içsel bir gerilim yaratırdı ve gelişim tam da bu gerilimden beslenirdi.
Bireyin içsel gelişim ritmi bozuluyor
Bugün ise bu deneyim cebimize sığdı. Bir yapay zekâ aracı, hayran olduğumuz pek çok zihnin toplamından daha hızlı, daha kapsamlı ve çoğu zaman daha ikna edici cevaplar sunabiliyor. Üstelik beklemeden, utanmadan, tekrar tekrar. Bilgi “demokratikleşti, uzmanlığa erişim kolaylaştı” gibi görünse de sadece merakın önündeki engeller kalktı. Tam da bu noktada, gözden kaçan bir dönüşüm yaşanıyor: “Henüz” vakti gelmemiş bilgi ve tecrübeye hızla erişmek, bireyin içsel gelişim ritmini bozuyor.
Çünkü gelişim, yalnızca sonuca ulaşmak değildir. Gelişim, o sonuca giden yolda zihnin yaşadığı dönüşümdür. Yapay zekâ, henüz oluşmamış zihinsel altyapının üzerine olgun sonuçlar yerleştirir. Bu durum, bireyde deneyimsel bir uyumsuzluk yaratır. Doğru cümleler kurulur, mantıklı analizler yapılır; ancak o cümlelerin taşıdığı ağırlığı kaldıracak deneyim henüz oluşmamıştır. Bilgi vardır ama sindirim yoktur. Harita vardır ama yürünmüş yol yoktur.
Psikolojik açıdan bakıldığında “henüz” demek, bireyin kendini disipline edebilme kapasitesini güçlendirir. Beklemeyi, eksiklikle kalabilmeyi, çelişkiyi tolere etmeyi öğretir. Yapay zekâ ise bu boşlukları hızla doldurur, hatta hissettirmeden fast-track geçiş üstünlüğü üsağlar. Bu da kısa vadede rahatlatıcı, orta vadede yanıltıcı bir yeterlilik hissi yaratır. Kişi, karmaşık konular hakkında akıcı konuşabilir hale gelir; fakat stres altında, belirsizlikte ya da duygusal baskı altında bu bilgilerle nasıl davranacağını henüz test etmemiştir.
Uzun vadede ise daha derin bir etki ortaya çıkar: Kimlik bulanıklığı. İnsan, neyi gerçekten bildiğini, neye sadece eriştiğini ayırt etmekte zorlanır. Kendi düşüncesiyle yapay zekânın sunduğu düşünce arasındaki sınır adeta kaybolur. Bu durum öz güveni güçlendirmez; aksine karar anlarında içsel bir boşluk hissi doğurur. Çünkü zor anlarda devreye girmesi gereken şey, dışarıdan bir zekâ değil; içselleştirilmiş bir muhakeme biçimidir. Bu dönüşüm yatırım dünyasında çok daha sert yaşanır. Çünkü yatırım, sadece bilgi değil; duygu yönetimi, belirsizlikte ilişki ve zaman algısıdır. Yapay zekâ, piyasalar hakkında son derece tutarlı, sakin ve mantıklı analizler sunabilir. Ancak bu sakinlik, çoğu zaman bireyin kendi iç dünyasındaki fırtınayı maskeleyen bir örtüye dönüşür. Yatırımcı, henüz kaybetmemişken riskten konuşur; henüz beklemek zorunda kalmamışken sabrı över. “Henüz” yaşanmamış duygular, teoride kolaydır.
Orta vadede yatırımcı, kendini olduğundan daha hazırlıklı hisseder. Çünkü senaryolar yazılmıştır, olasılıklar hesaplanmıştır, her şey makuldür. Fakat ilk ciddi dalgalanmada ortaya çıkan gerçek şudur: Bilgi vardır, ama sinir sistemi hazır değildir. Zarar anında verilen tepkiler, yapay zekânın sakin cümlelerinden değil; bastırılmış korkulardan beslenir. Bastırılan duygu, ilk kriz anında daha sert geri döner.
Uzun vadede ise daha kolektif bir risk oluşur. Benzer veri setleriyle eğitilmiş yapay zekâlar, benzer “makul” bakış açılarını çoğaltır. Herkes aynı aklı kullandığını zannederken, piyasa tek yönden bakılan bir sahneye dönüşür. Oysa yatırım tarihindeki büyük kırılmalar, kimsenin bakmadığı köşelerden gelmiştir. Hayranlık duyulan büyük yatırımcıların farkı, sadece doğru bilgiye erken erişmeleri değil; yanlış zamanda doğru bilgiyi uygulamayı öğrenmiş olmalarıdır. Bir diğer sessiz tehlike ise sorumluluğun bulanıklaşmasıdır. “Bu kararı neden aldın?” sorusunun cevabı, giderek bireyin kendi muhakemesinden değil; “modelin söylediğinden” beslenir. Bu durum, öğrenmeyi de zayıflatır. Çünkü zarar geldiğinde, ortada sahiplenilecek bir karar yoktur. Oysa gelişim, hatanın sorumluluğunu alabilmekle mümkündür. Belki de asıl mesele şudur: Yapay zekâ bizi sadece tembelleştirmiyor; hayranlık duygumuzu da normalleştiriyor. Hayranlık, insanı daha iyi bir versiyonuna çağırırken; sürekli erişilebilir zekâ, insanı mevcut hâliyle yeterli hissettirebilir. “Zaten gerektiğinde sorarım” düşüncesi, derinleşme ihtiyacını köreltir. Oysa hayatta ve yatırımda asıl farkı yaratan şey, cevaplara erişim değil; sorularla ne kadar uzun süre kalabildiğindir.
Yapay zekânın geleceği belirsiz olabilir; bizi mutlaka tembelleştirecek demek kolaycı olur. ama bugün için bildiğmiz bir şey var: “Henüz” demeyi unutan bir zihin, hızlanır ama olgunlaşmaz. Belki de bu çağın en önemli becerisi, yapay zekâyı bir bilge gibi değil; zihinsel bir ayna gibi kullanabilmektir. Çünkü bazı bilgiler vardır ki, erken öğrenildiğinde öğretmez; sadece konuşulur. Ve bazı tecrübeler vardır ki, henüz yaşanmadan anlaşılmaz.
