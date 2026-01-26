Henüz orada değilim

Mekan olarak değil, mental olarak! “Henüz orada deği­lim” demek, insanın kendine kur­duğu en dürüst cümlelerden biri­dir bence. Bu cümlede ne aşağılık kompleksi var ne de teslimiyet; aksine bir yön duygusu, bir hedef ve sabır gizli. Hayranlık duydu­ğun birinin karşısında bunu için­den geçirmek, seni küçültmez; büyütür. Çünkü “orada olmak” zaman, emek ve zihinsel dayanık­lılık gerektirir. Aradaki mesafe can yakı­cıdır ama öğreticidir. İşte tam da o me­safe, insanın öğrenme iştahını diri tu­tandır. “Henüz”, insan zihninin kendine koyduğu doğal bir gelişim eşiğidir.

Hatırlayın, yapay zekâ furyası önce­si, “doğal” zekâya duyulan hayranlık et­kileyiciydi çünkü nadirdi ve bu yüzden değerliydi. Bir öğretmen, bir usta, bir yatırımcı ya da bir düşünür. Onların ya­nına yaklaşmak bile ayrıcalık sayılırdı. Sorular dikkatle seçilir, cevaplar sindi­rilerek dinlenirdi. Bazen tek bir cümle, aylarca zihinde taşınır; kararları, hatta hayat yönünü etkilerdi. Hayranlık, insa­nın kendini aşma arzusunu canlı tutan bir duyguydu. “Ben de böyle düşünebi­lir miyim?” sorusu, içsel bir gerilim ya­ratırdı ve gelişim tam da bu gerilimden beslenirdi.

Bireyin içsel gelişim ritmi bozuluyor

Bugün ise bu deneyim cebimize sığdı. Bir yapay zekâ aracı, hayran olduğumuz pek çok zihnin toplamından daha hızlı, daha kapsamlı ve çoğu zaman daha ikna edici cevaplar sunabiliyor. Üstelik bek­lemeden, utanmadan, tekrar tekrar. Bil­gi “demokratikleşti, uzmanlığa erişim kolaylaştı” gibi görünse de sadece me­rakın önündeki engeller kalktı. Tam da bu noktada, gözden kaçan bir dönüşüm yaşanıyor: “Henüz” vakti gelmemiş bilgi ve tecrübeye hızla erişmek, bireyin içsel gelişim ritmini bozuyor.

Çünkü gelişim, yalnızca sonuca ulaş­mak değildir. Gelişim, o sonuca giden yolda zihnin yaşadığı dönüşümdür. Ya­pay zekâ, henüz oluşmamış zihinsel alt­yapının üzerine olgun sonuçlar yerleş­tirir. Bu durum, bireyde deneyimsel bir uyumsuzluk yaratır. Doğru cümleler ku­rulur, mantıklı analizler yapılır; ancak o cümlelerin taşıdığı ağırlığı kaldıracak deneyim henüz oluşmamıştır. Bilgi var­dır ama sindirim yoktur. Harita vardır ama yürünmüş yol yoktur.

Psikolojik açıdan bakıldığında “he­nüz” demek, bireyin kendini disipline edebilme kapasitesini güçlendirir. Bek­lemeyi, eksiklikle kalabilmeyi, çelişki­yi tolere etmeyi öğretir. Yapay zekâ ise bu boşlukları hızla doldurur, hatta his­settirmeden fast-track geçiş üstünlüğü üsağlar. Bu da kısa vadede rahatlatıcı, orta vadede yanıltıcı bir yeterlilik his­si yaratır. Kişi, karmaşık konular hak­kında akıcı konuşabilir hale gelir; fakat stres altında, belirsizlikte ya da duygu­sal baskı altında bu bilgilerle nasıl dav­ranacağını henüz test etmemiştir.

Uzun vadede ise daha derin bir etki ortaya çıkar: Kimlik bulanıklığı. İnsan, neyi gerçekten bildiğini, neye sadece eriştiğini ayırt etmekte zorlanır. Ken­di düşüncesiyle yapay zekânın sunduğu düşünce arasındaki sınır adeta kaybo­lur. Bu durum öz güveni güçlendirmez; aksine karar anlarında içsel bir boşluk hissi doğurur. Çünkü zor anlarda dev­reye girmesi gereken şey, dışarıdan bir zekâ değil; içselleştirilmiş bir muhake­me biçimidir. Bu dönüşüm yatırım dün­yasında çok daha sert yaşanır. Çünkü yatırım, sadece bilgi değil; duygu yöne­timi, belirsizlikte ilişki ve zaman algısı­dır. Yapay zekâ, piyasalar hakkında son derece tutarlı, sakin ve mantıklı analiz­ler sunabilir. Ancak bu sakinlik, çoğu za­man bireyin kendi iç dünyasındaki fırtı­nayı maskeleyen bir örtüye dönüşür. Ya­tırımcı, henüz kaybetmemişken riskten konuşur; henüz beklemek zorunda kal­mamışken sabrı över. “Henüz” yaşan­mamış duygular, teoride kolaydır.

Orta vadede yatırımcı, kendini oldu­ğundan daha hazırlıklı hisseder. Çünkü senaryolar yazılmıştır, olasılıklar he­saplanmıştır, her şey makuldür. Fakat ilk ciddi dalgalanmada ortaya çıkan ger­çek şudur: Bilgi vardır, ama sinir sistemi hazır değildir. Zarar anında verilen tep­kiler, yapay zekânın sakin cümlelerin­den değil; bastırılmış korkulardan bes­lenir. Bastırılan duygu, ilk kriz anında daha sert geri döner.

Uzun vadede ise daha kolektif bir risk oluşur. Benzer veri setleriyle eğitilmiş yapay zekâlar, benzer “makul” bakış açı­larını çoğaltır. Herkes aynı aklı kullan­dığını zannederken, piyasa tek yönden bakılan bir sahneye dönüşür. Oysa yatı­rım tarihindeki büyük kırılmalar, kim­senin bakmadığı köşelerden gelmiştir. Hayranlık duyulan büyük yatırımcıların farkı, sadece doğru bilgiye erken eriş­meleri değil; yanlış zamanda doğru bilgi­yi uygulamayı öğrenmiş olmalarıdır. Bir diğer sessiz tehlike ise sorumluluğun bulanıklaşmasıdır. “Bu kararı neden al­dın?” sorusunun cevabı, giderek bireyin kendi muhakemesinden değil; “modelin söylediğinden” beslenir. Bu durum, öğ­renmeyi de zayıflatır. Çünkü zarar gel­diğinde, ortada sahiplenilecek bir karar yoktur. Oysa gelişim, hatanın sorumlu­luğunu alabilmekle mümkündür. Bel­ki de asıl mesele şudur: Yapay zekâ bi­zi sadece tembelleştirmiyor; hayranlık duygumuzu da normalleştiriyor. Hay­ranlık, insanı daha iyi bir versiyonuna çağırırken; sürekli erişilebilir zekâ, in­sanı mevcut hâliyle yeterli hissettirebi­lir. “Zaten gerektiğinde sorarım” düşün­cesi, derinleşme ihtiyacını köreltir. Oy­sa hayatta ve yatırımda asıl farkı yaratan şey, cevaplara erişim değil; sorularla ne kadar uzun süre kalabildiğindir.

Yapay zekânın geleceği belirsiz ola­bilir; bizi mutlaka tembelleştirecek de­mek kolaycı olur. ama bugün için bildiğ­miz bir şey var: “Henüz” demeyi unu­tan bir zihin, hızlanır ama olgunlaşmaz. Belki de bu çağın en önemli becerisi, yapay zekâyı bir bilge gibi değil; zihin­sel bir ayna gibi kullanabilmektir. Çün­kü bazı bilgiler vardır ki, erken öğrenil­diğinde öğretmez; sadece konuşulur. Ve bazı tecrübeler vardır ki, henüz yaşan­madan anlaşılmaz.