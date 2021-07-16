‘Hepsi’ ile daha kapsayıcı olduk; 25 milyon trafik var

DOĞAN Holding’in 15 yıl önce “Hürriyet Emlak” adıyla kurup, emlak piyasasında adım adım büyüttüğü şirketin Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, bu yılın başlarında Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı’yla sohbet ederken isim konusu gündeme geldi:

- Hürriyet Gazetesi, Kanal D, DSmart, CNN Türk, Posta Gazetesi, DHA gibi medya kuruluşlarımız Demirören Grubu’na satılırken “Hürriyet Emlak” bizde kalmıştı. Bu şirketin bizde kalmasını biz de istemiştik. Ancak, artık “Hürriyet Emlak” ismini değiştirmek gerek.

“Hürriyet Emlak”ın yüzde 20’sini Aralık 2018’de ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs satın almış, her yıl büyüyen yolculukları sürüyordu. Yeni isim konusunda çok da arayışa girmelerine gerek yoktu:

- Doğan Holding bünyesinde çok başarılı bir online alışveriş sitesi var,hepsiburada. Online emlak pazarında da aynı ismi kullanmak “Hürriyet Emlak”ı daha ileriye taşır.

Bunun üzerine Doğan Ailesi ve “Hürriyet Emlak”ın Zeynep Tandoğan liderliğindeki yönetim ekibi yeni ismi bu yılın mayıs ayında devreye alma kararı verdi:

· Hepsiemlak…

Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan ve Müşteri İlişkileri Direktörü Engin Sezer’le geçenlerde buluşup sohbet ettik.

Hürriyet Gazetesi’nde Reklam Grup Başkanlığı döneminde birlikte çalıştığımız Zeynep Tandoğan’a öncelikle isim değişikliğinin etkilerini sordum, yanıtladı:

- Daha kapsayıcı ve genç bir isme ihtiyacımız vardı. “Hepsiburada” gibi bir markadan yola çıkarak belirlediğimiz isimle daha iyi yerlere gelebileceğimize inandık. Yeni ismimiz piyasada yüzde 95 pozitif karşılandı.

Yeni isimle birlikte ilgi alanlarında bir değişikliğinin gündeme gelmeyeceğini belirtti:

- Tek işimiz emlak. Emlak dışı iş yapasımız da yok zaten. Piyasada “Hepsiemlak” dahil 4 oyuncu var. Biz ilk ikide yer alıyoruz. Büyüyerek yolumuza devam ediyoruz.

“Hepsiemlak”ın aylık trafiğinin 25 milyon kişi dolayında olduğunu kaydetti:

- Ayda 10 milyon tekil kişi sitemizi ziyaret ediyor.

Hepsiemlak Müşteri İlişkileri Direktörü Engin Sezer, araya girdi:

- Şimdi deneyimimizi daha da iyileştirip ülkemizdeki bütün emlak alım-satımına dokunan bir dünya yaratmak istiyoruz.

Şirketin, sitenin kimlerle iş yaptığını merak ettim, Tandoğan anlattı:

- 12 bin dolayında emlakçı bizimle çalışıyor. Süreç online başlıyor. Gelirimizin yüzde 95’ini 100’lük, 250’lik ve 400’lük yıllık ilan paketleri sattığımız orta ve büyük ölçekli emlak ofislerinden geliyor. Onlara yan hizmetler de veriyoruz.

Engin Sezer, ekledi:

- Yıl içinde girip çıkanlar dikkate alındığında çalıştığımız emlakçı sayısı 10-14 bin arasında değişiyor. Çalıştığımız emlak ofisleri Türkiye’nin dijitalleşme haritasına paralel yayılıyor.

Tandoğan, yaptıkları işi şöyle tanımladı:

- Bizim yaptığımız iş, “gayrimenkul teknoloji endüstrisi” olarak adlandırılıyor. Biz, gayrimenkul için sağlam bir teknoloji şirketiyiz. Alıcıyla satıcıyı buluşturuyoruz ve işlemlerin hızla tamamlanmasına teknolojimizle katkıda bulunuyoruz.

2020 Mayıs ayından buyana 1.5 kat büyüdüklerini paylaştı:

- Daha da iyi olacağız…

Hepsiburada, Nasdaq’a kote oluşuyla birlikte 4 milyar doların üzerinde bir değere ulaştığını ortaya koydu…

“Hepsiemlak” da isim değişikliği ile “Hepsiburada”nın yarattığı rüzgardan payını alacak gibi görünüyor.

360 derece fotoğraf ve WhatsApp butonu ile görüntülü tur da var

HEPSİEMLAK Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, çalıştıkları emlakçıların ilanlarını siteye kendilerinin girebildiğini belirtti:

- İlan girme sürelerini 2 dakikanın altına indirdik. Sahada çalışan 200 elemanımızla hizmet veriyoruz.

COVID-19 kriziyle gündeme gelen farklı adımlara işaret etti:

- Öncelikle 360 derece fotoğrafla gayrimenkul hakkında bilgi edinilmesini sağladık. Ayrıca fiziki ziyaretlerin durduğu dönemlerde WhatsApp butonuyla günün 24 saati emlak ofisine ulaşılmasına imkan verdik. Ayrıca görüntülü turlar da devreye girdi.

Hepsiemlak’ın ikinci el emlak piyasasında faaliyet gösterdiğinin altını çizdi:

- Birinci el amlak piyasasında üretici şirketler satış faaliyetlerini kendi bünyelerinde yürütüyor. O nedenle birinci el cephesinde pek yokuz.

Ardından ekledi:

- Ancak, birinci elde de etkin hale gelmemizi sağlayacak modeller üzerinde çalışıyoruz.

Yanlış bilgi ve reklamı önleyen takım çalışıyor

HEPSİEMLAK Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, Mart 2019’da satın alınan İnnobil’eişaret etti:

- İnnobil, web, mobil uygulamalar ve nesnelerin interneti gibi kategorilerde sonuç odaklı çözümler sunuyor. Şirketin kurucusu Yıldırım Adıgüzel CTO olarak bizimle birlikte çalışıyor.

Yanlış bilgi ve reklamı önlemek üzere bir moderasyon takımı kurduklarını kaydetti:

- Bu takım teknolojik altyapının da katkısıyla fiyat ve metrekare anomalilerini barındıran, tüketicinin emlak hakkında bilgi edinmesini engelleyen filigranların bulunduğu ve piyasayı manipüle etme amaçlı ilanları kaldırtıyor.