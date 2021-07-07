Hepsiburada, 4.6 milyar dolara yükseldi

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitesi Hepsiburada, dünyaca ünlü teknoloji borsası ABD’li Nasdaq’ta 1 Temmuz itibarıyla işlem görmeye başladı. Hisse başı 12 dolardan 56 milyon 740 bin adet B grubu payların halka arzı gerçekleştirildi. NASDAQ borsasında HEPS kısaltması ile işlem gören ve ilk gününde 3.9 milyar dolarlık değerlemeyi gören Hepsiburada, iki gündeki performansıyla Nasdaq’ın en dikkat çeken şirketi haline geldi. 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu göz önüne alırsak, Hepsiburada, sadece 2 günde 700 milyon dolarlık değer artışı yaşadı. Yani bir başka ifadeyle Hepsiburada, 1 ve 2 Temmuz’da 3.9 milyar dolardan 4.6 milyar dolarlık değere ulaştı.

NASDAQ YÜZDE 1.4, HEPSİBURADA YÜZDE 17 ARTTI

Cuma günü kapanışına göre ise 2 günlük performans sonucunda Hepsiburada’nın hisse başı değeri 12 dolardan 14.07 dolar çıktı. Böylelikle Hepsiburada, 2 günde yüzde 17 prim yapmış oldu. ABD Teknoloji borsasında son aylarda en fazla yükseliş gösteren şirketlerden biri olan Hepsiburada’nın performansı Nasdaq’ın oldukça üzerinde. 1 Temmuz’da 14.493,69 olan Nasdaq endeksi, 2 günde sadece yüzde 1.4 değer kazandı ve 14.639,33’e ulaşabildi.

GETİR DE 6 AYDA 6.5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

2 günde 700 milyon dolar yani bugünkü kurla 6 milyar liralık değer kazanan Hepsiburada’nın performansı kadar, Getir’in de performansı dikkat çekiciydi. Bu yılın Ocak ayında 850 milyon dolar değeri olan Getir, mart ayının sonunda aldığı yatırımlarla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı. Avrupa’da şirket alan ve birçok ülkede faaliyetlere başlayan Getir, haziran ayında ise aldığı yatırımlarla 3 kat büyüdü ve değeri 7.5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yani Getir, 6 ayda 6.5 milyar dolarlık değer artışı yaşamıştı. Hatırlayacağınız üzere Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 1 Temmuz’da halka arz ile şirketin kasasına 500 milyon dolar girdiğini ifade etmiş, Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de büyümenin yurtdışına da yayılacağını, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve bazı Doğu Avrupa ülkelerine baktıkları dile getirmişti.