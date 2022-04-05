HepsiTürkiye Proje Koordinatörü Duygu Aktaş: Bütün kadın kooperatiflerini dijitalleştireceğiz

İzmir’in coğrafi işaret almış sakız enginarına adını veren Urla ilçesinde, kocaman bir tarladayız. Tarlanın ortasına bir masa kurulmuş, daha birkaç dakika önce hasat edilen enginarlar soyuluyor; tuz, limon ve zeytinyağına bulanıp konuklara sunuluyor. Herkes bu enfes tadı deneyimlerken, bir yandan da tarlanın işletmecisi, aynı zamanda Mimas Bahçe adında girişimiyle pandemide sadece kendisine değil, çok sayıda kadın işletmeciye ekmek kapısı açan Yeşim Dönmez’in hikayesini dinliyor. Mimas Bahçe, geçen yıl Nasdaq’a kote olan Hepsiburada’nın kırsalda kalkınma hedefiyle başlattığı HepsiTürkiye’den projesinin bir üyesi. 75 bin girişimin yer aldığı Hepsiburada’daki 30 binden fazla kadın işletmeciden biri.

Gözü Amerika’da

Yeşim Dönmez’inki bir “yeniden kariyer” hikayesi. Amiral Bristol Sağlık Okulu’ndan mezun, uzun yıllar ameliyathane hemşireliği yaptıktan sonra ilaç sektöründen gelen teklifle kurumsal dünyaya adım atmış. Anne olma kararıyla genç yaşta emekliye ayrılması, hayatının dönüm noktalarından birini oluşturuyor. “Temiz gıda arayışım oğlumu kucağıma alınca başladı. Türkiye’nin dört bir yanından üreticilerle, ata tohumlarıyla temasım bu döneme dayanıyor” diyerek, Mimas Bahçe’nin temellerinin nasıl atıldığını anlattı Dönmez. Pandemide doğup büyüdüğü İstanbul’dan ayrılıp, baba toprağı İzmir’e dönme kararı alınca da kuracağı işletmenin ana kolonları şekillenmiş. “Üç gün uyumadan iş modelimi oluşturdum. Eşim, turizmciydi ve pandemiden olumsuz etkilenmişti. O da benim hayalime odaklandı. Fikir, planlar benim; rakamlar onun işi oldu” diyen Dönmez, bugün Urla’nın merkezindeki dükkanında Anadolu’dan 20’den fazla girişimcinin ürünü satıyor.

HepsiTürkiye’den ile yollarının nasıl kesiştiğini sordum: “Projeyi duymuştum. Üç ay önce başvurdum. Hızla dönüş aldım. Online eğitimlerden çok şey öğrendim. Satışlarımın yüzde 25-30’unu Hepsiburadan’dan bekliyorum” diye yanıt verdi. Hedefleri de büyük. Oğlunun işini devralmasını hayal ediyor. İhracata Almanya ile başlamış bile. Amerika’ya gidip örnekleri incelemiş, görüşmeler yapmış. Aldığı tepkiler olumla ama o “Henüz erken” diyor. Planı; İzmir’de bir OSB’ye büyük bir atölye kurduktan sonra Amerika’ya açılmak.

‘Buradan açık çağrı yapıyoruz’

Peki ben de küçük bir atölye açsam, ürünlerimi Hepsiburada’da satabilir miyim? Sorumu HepsiTürkiye’den Projesi’nin Koordinatörü Duygu Aktaş yanıtladı: “Ruhsatınız varsa, üretim yeteneğiniz varsa elbette.”

Duygu Aktaş, aynı zamanda şirketin Girişimci Kadınlara Teknoloji Programı’nın da müdürü. Bugüne kadar 30 bin kadın girişimci, 110 kadın kooperatifi ve 33 sivil toplum kuruluşuyla kadın odaklı yöresel kalkınmaya destek verdiklerinin altını çizdi. Bunu birbirleriyle etkileşim halinde yürütülen üç program sayesinde başardıklarını söyleyen Aktaş, Temmuz 2021’de TOBB işbirliğinde lansmanını yaptıkları HepsiTürkiyeden projesinin kadınlardan büyük ilgi gördüğünü anlattı. Aktaş, “Proje ile 81 il ve ilçelerinde üretilen yöresel ürünlerin Türkiye’de aracısız, dijitalleşerek tüketiciye ulaşmasını hedefledik. Yöresel üreticilerin yüzde 80’i kadın. Türk Patent Kurumu’nun desteğiyle de e-ticarette ilk kez, coğrafi işaretli ürünlere platformumuzda yer verdik” diyor.

Pandemi döneminde Duygu Aktaş ve ekibinin radarına kadın kooperatifleri girmiş. Kadın kooperatiflerinin salgında pazar yeri bulmakta zorlandığını söyleyen Aktaş, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve BM Mülteciler Programı gibi uluslararası kuruluşlarla da işbirliği yaptıklarını anlattı. “Mülteci barındıran kadın kooperatiflerinde program başlattık. Kadın girişimciler hibe aldı. Girişimci kadınlar COVID-19’a meydan okuyor dedik. 45’ten fazla kadın kooperatifinin markalaşmasına destek verdik” dedi.

Kadın kooperatifleri ve kadın girişimcileri yerelde desteklemek Hepsiburada’nın uzun soluklu baktığı bir iş. Duygu Aktaş, Türkiye’deki 900e yakın kadın kooperatifinin tamamına dokunma niyetinde. Hedefini ise şöyle özetledi: “

Bu konuda kamu başta olmak üzere, stk’lar ve şirketlerle de işbirlikleri yaptık, yapacağız. 2023 hedefimiz kırsaldaki kadın kooperatiflerinin tamamını dijitalleştirmek. Buradan şirketlere de açık çağrımız olsun; kadın emeğiyle açılmış tüm kooperatiflere Hepsiburada’nın kapıları açık.”

Kadınlar her sahada!

Hepsiburada, kadınlara desteğini her sahaya yaymak niyetinde. Yeşil sahalarda kadınların daha da etkili olması için Galatasaray Kadın Futbol Takımı’na sponsor oldu. Galatasaray Hepsiburada’ya verdikleri desteğin arkasında kadın futbol ligine ilgiyi artırmak olduğunu söyleyen Duygu Aktaş, “Hedefimiz kadın liglerinin ekonomik değerini yükselterek ülke ekonomisine destek verebilmek” dedi.