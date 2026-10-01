Her 100 dolarlık açığın 79 doları enerji ve altından

Türkiye’nin dış ticare­tinde verdiği her 100 dolarlık açığın yakla­şık 79 doları enerji ürünleri ve parasal olmayan altın ithala­tından kaynaklanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sis­temi kapsamında üretilen dış ticaret verilerine göre ağus­tosta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artışla 23 milyar 466,7 milyon dolar, ithalat yüzde 10,5 artışla 28 milyar 705,9 milyon dolar ol­du. Aylık bazda 5 milyar 239,2 milyon dolarla geçen yılın ay­nı ayına göre yüzde 22,3 daha fazla dış ticaret açığı verildi.

Aylık dış ticaret hacmi yüzde 9,4 büyüme ile 52 milyar 172,6 milyon dolar olurken, ihraca­tın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,5’ten yüzde 81,7’ye indi. Ağustos ayı gerçekleş­meleri, bu yılki genel eğilimin üzerinde bir performansa işa­ret etti hem ihracat hem itha­lat büyümesi ağustosta kü­mülatif ortalamanın belirgin şekilde üzerine çıktı. İthalat, ihracata göre daha hızlı arttığı için dış ticaret açığındaki bü­yüme yüksek oranda gerçek­leşti. Ancak ağustosta verilen açığın yüksek artış oranına rağmen aylık son bir yılın en düşüğü olduğu görüldü.

Ocak-ağustos dönemi itiba­rıyla geçen yılın aynı dönemi­ne göre ihracat yüzde 4 artışla 184 milyar 996,4 milyon, itha­lat yüzde 5,3 artışla 250 milyar 789,7 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 9,3 büyüyerek 65 milyar 793,3 milyon dolar ol­du, ihracatın ithalatı karşıla­ma oranı yüzde 74,7’den yüzde 73,8’e geriledi. Ağustos sonu itibarıyla son bir yıldaki ihra­cat 280 milyar 264,2 milyon, ithalat 378 milyar 23,9 mil­yon, dış ticaret açığı 97 mil­yar 759,7 milyon dolara ulaş­tı, toplam ihracatla ithalatın yüzde 74,1’i karşılanabildi.

Üretime yönelik ithalatta hızlı artış

İthalat verileri incelendi­ğinde, üretime yönelik itha­lattaki artış ivmesi dikkati çekti. Toplam ithalat sepetin­de en büyük bölümü oluştu­ran ara malı/hammadde dış alımı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 ar­tışla 20 milyar 290 milyon do­lara ulaştı. Bu ürünlerin top­lam ithalatta geçen yıl ağus­tosta yüzde 68,2 olan payı bu yıl yüzde 70,7’ye yükseldi. Yı­lın başından bu yana olan dö­nemdeki seyre kıyasla bir iv­me artışına işaret eden bu durum hem sanayide yüksek ithal girdi bağımlılığını hem de çarkların ağustosta hızlan­dığını gösteriyor. Ağustostaki ivmelenmeyle birlikte ilk se­kiz ayda ara malı/hammadde ithalatı yüzde 8,7 artışla 178 milyar 426 milyon dolar oldu. Bu ürünlerin toplam ithalat­taki payı da ilk sekiz aylık dö­nemlere göre yüzde 68,9’dan yüzde 71,1’e yükseldi.

Buna karşılık yeni yatırım­ların habercisi niteliğindeki sermaye (yatırım) malları it­halatı ağustosta yüzde 0,8’lik bir düşüşle 3 milyar 881,6 milyon dolar oldu, kümüla­tif dönemde ise yalnızca yüz­de 1,9’luk sınırlı bir artışla 35 milyar 69,3 milyon dolarda kaldı. Bu da üretime yönelik it­halattaki canlanmanın, kapa­site artırıcı yatırımlardan çok, mevcut üretim yapısını ayakta tutmaya yönelik ara girdi tale­binden beslendiğini gösterdi.

Bu yıl gerileme eğilimindeki tüketim malı ithalatı ise ağus­tosta yüzde 4,1 artışla 4 milyar 451,3 milyon dolar olarak ger­çekleşti. Bu artışa rağmen ilk sekiz ay itibarıyla söz konusu ithalat 36 milyar 446,1 milyon dolarla geçen yılın eş döne­mindekinin yüzde 6,6 altında kaldı. Tüketim malı ithalatının toplamdaki payı ağustos ayları itibarıyla yüzde 16,5’ten yüzde 15,5’e, ilk sekiz aylık dönemler bazında da yüzde 16,4’ten yüz­de 14,5’e geriledi. Kurlardaki mutedil seyre rağmen, sıkılaş­ma önlemleri ve alım gücünde­ki erimenin ithal tüketimi bas­kıladığı görüldü.

Sanayi ihracatında sınırlı kıpırdama

Toplam ihracatın lokomoti­fi konumundaki imalat sana­yiinde bu yılki düşük profilli seyir ağustosta yerini hafif de olsa canlanma eğilimine bı­raktı. Sektörün ihracatı ağus­tosta yüzde 6,6’lık bir artışla 21 milyar 954,5 milyon dolar oldu, bu da sekiz aylık dönem itibarıyla kümülatif ihracatı­nı yüzde 3,3’lük bir artışla 173 milyar 627,6 milyon dolara çı­kardı. Buna rağmen imalatın toplam ihracatta geçen yıl ilk sekiz ayda yüzde 94,5 olan pa­yı bu yıl yüzde 93,9’da kaldı.

Ağustosta en hızlı artış ise toplamda küçük bir paya sa­hip olan madencilik ve taş ocakçılığı ihracatında görül­dü. Söz konusu ihracat aylık bazda yüzde 54,7 artışla 536 milyon dolar oldu ve toplam­da yüzde 2,3 pay aldı. Bu sek­törün sekiz aylık dış satımı da yüzde 19,6 artışla 3 milyar 377,3 milyon dolarla toplam ihracatın yüzde 1,8’ini oluş­turdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık ihracatı da ağustos­ta yüzde 27,3 artışla 759,7 mil­yon, ilk sekiz ayda yüzde 11,8 artışla 6 milyar 584,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülke kompozisyonu değişmiyor

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 760 milyon dolarla yine Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 731 milyon dolarla ABD, 1 milyar 203 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 79 milyon dolarla Irak, 1 milyar 73 milyon dolarla İsviçre takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,2’sini oluşturdu. Ocak- Ağustos döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Bu dönemde Almanya’ya yapılan ihracat 15 milyar 45 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 11 milyar 894 milyon dolarla ABD, 10 milyar 690 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 180 milyon dolarla İtalya ve 7 milyar 395 milyon dolarla Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,3’ünü oluşturdu.

İthalatta da Çin ilk sırayı almaya devam etti. Ağustos ayında Çin’den yapılan ithalat 4 milyar 706 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 2 milyar 68 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 935 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 872 milyon dolarla ABD, 1 milyar 374 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan dış alım, toplam ithalatın yüzde 41,7’sini oluşturdu. Ocak- Ağustos döneminde ithalatta 36 milyar 55 milyon dolarla ilk sırayı alan Çin’i 26 milyar 108 milyon dolarla Rusya, 18 milyar 71 milyon dolarla Almanya, 13 milyar 372 milyon dolarla ABD, 10 milyar 177 milyon dolarla İtalya izledi ve toplam ithalatın yüzde 41,4’ü bu 5 ülkeden gerçekleştirildi.

Enerji ve altın hariç aylık açık 1,1 milyar dolar

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,7 artışla 20 milyar 279 milyon dolardan 20 milyar 831 milyon dolara, ithalat yüzde 9,6 artarak 20 milyar 7 milyon dolardan 21 milyar 919 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret dengesi geçen yıl ağustos ayında 272 milyon dolar fazla vermişken, bu yıl aynı ayda 1 milyar 88 milyon dolar açık verdi. Enerji ve altın hariç dış ticaret hacmi yüzde 6,1 büyüyerek 42 milyar 749 milyon dolar olurken, bu bazda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101,4’ten yüzde 95’e geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altında 2 milyar 636 milyon dolarlık ihracata karşılık 6 milyar 787 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilen ağustos ayında bu fasıllar bazında 4 milyar 151 milyon dolar dış ticaret açığı oluştu. Buna göre ağustos ayında verilen 5,2 milyar dolarlık dış ticaret açığının yüzde 79’u bu ürünlerden kaynaklandı

Sanayi ihracatında yüksek teknoloji payı sadece yüzde 3,6

Ağustos ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6 olurken, bunun içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 3,6 düzeyinde gerçekleşti. Ocak-ağustos dönemi itibarıyla toplam ihracatın yüzde 93,9’unu oluşturan imalat sanayi ürünlerinin yüzde 3,7’sini yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu.

Ağustos ayındaki toplam ithalatın da yüzde 82,3’ü imalat sanayi ürünlerinden oluştu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ithalatı içindeki payı ise yüzde 12 ile ihracata göre çok daha yüksek düzeyde. Ocak-ağustos dönemi itibarıyla imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,1, bunun içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı 12,1 düzeyinde gerçekleşti.