Her 100 liralık kamu gelirinin 86’sı vergiden

Gelir İdaresi Grup Müdürü Fatih Mehmet GÖKTÜRK

Vergi Haftası, takvimde yer alan bir hafta­dan ibaret değildir. Bu hafta; yıl boyun­ca sürdürülen emeğin, kurumsal sorumlulu­ğun ve toplumsal katkının daha görünür hâ­le geldiği anlamlı bir zaman dilimidir. Vergi, bu topraklarda yalnızca modern kamu mali­yesinin bir unsuru değil; tarihsel sürekliliğe sahip bir kurumsal birikimin parçasıdır.

Mali teşkilatlanma, erken devlet yapılanmaların­dan itibaren kamu düzeninin temel unsurla­rından biri olmuş; tarihsel süreç içinde geli­şerek Osmanlı mali sistemiyle kurumsal bir çerçeveye kavuşmuş, Cumhuriyet dönemin­de ise çağdaş kamu mali yönetimi anlayışıyla yeniden yapılandırılmıştır.

Günümüzde Gelir İdaresi Başkanlığımız; köklü geçmişi ile dijital çağın gereklilikleri­ni birleştiren, kurumsal kapasitesi yüksek bir kamu yapısı olarak faaliyet göstermekte­dir. 2025 yılı merkezi yönetim bütçe gerçek­leşmeleri bu çerçeveyi somut biçimde orta­ya koymaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Genel Müdürlüğü verilerine gö­re; merkezi yönetim bütçe gelirleri yaklaşık 12,8 trilyon TL, vergi gelirleri ise yaklaşık 11 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tab­lo, kamu gelirlerinin yaklaşık %86’sının ver­gi gelirlerinden oluştuğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle; elde edilen her 100 liralık kamu gelirinin yaklaşık 86 lirası vergi siste­mi aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu oran, ver­ginin kamu maliyesindeki merkezi konumu­nu açık biçimde ortaya koymaktadır.

Süreklilik ve toplumsal katkı

37’nci Vergi Haftası kapsamında ülke ge­nelinde gerçekleştirilecek etkinliklerle; ver­gi bilincinin güçlendirilmesi, gönüllü uyum kültürünün desteklenmesi ve genç nesillerde farkındalık oluşturulması faaliyetleri her yıl olduğu gibi icra edilecektir.

Altı çizilerek belirtilmelidir ki vergi bilinci yalnızca belirli bir haftaya özgü değildir. Mü­kelleflerin yükümlülüklerini yerine getirme­si ve kamu hizmetlerinin finansmanına katkı sunması süreklilik arz eden bir sorumluluk­tur. Vergi Haftası ise bu sürekliliğin daha gö­rünür hâle geldiği sembolik bir çerçeve sun­maktadır.

Dijital dönüşüm ve insan kaynağı

Kamu mali yönetimi son yıllarda güçlü bir dijital dönüşüm sürecinden geçmektedir. Elektronik beyan sistemleri, e-belge uygula­maları ve veri analitiği temelli risk modelle­ri sayesinde işlemler büyük ölçüde elektro­nik ortamda yürütülmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen dijital alt­yapı; kapsam ve teknik kapasite bakımından uluslararası standartlarla uyumlu bir seviye­ye ulaşmıştır. Yapay zekâ destekli analizler risklerin tespitinde önemli kolaylıklar sağla­maktadır. Bununla birlikte teknolojik kapa­sitenin etkin sonuç üretmesi, nitelikli insan kaynağı ve uzmanlıkla mümkün olmaktadır. Dijitalleşme ile kurumsal tecrübenin uyumu, kamu mali yönetiminin temel gücünü oluş­turmaktadır.

Uzmanlık esaslı kariyer ve kurumsal yapılanma

Vergi sistemi; mevzuatın ötesinde, onu uy­gulayan insan kaynağının birikimi ve kurum­sal hafızasıyla güç kazanmaktadır. Gelir Uz­manından başlayarak Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları, Vergi Dairesi Müdürleri, Ge­lir İdaresi Grup Müdürleri ve daha üst basa­maklara uzanan kariyer yapısı, artan görev ve sorumluluk düzeyi çerçevesinde mali disipli­nin sürdürülebilirliğini temin etmektedir.

Vergi, bütçe, muhasebe, denetim ve gelir yönetimi; teknik içeriği yüksek, mevzuat bil­gisi, analiz kabiliyeti ve karar sorumluluğu gerektiren alanlardır. Bu görevler hâlihazırda genel idari hizmetler sınıfı içinde yer almak­la birlikte, icra edilen işin niteliği itibarıyla spesifik mali uzmanlık gerektirmektedir.

Bu çerçevede mali yönetim alanındaki gö­revlerin uzmanlık esaslı bir mesleki yapı içinde ele alınması; görev–yetki–sorumluluk dengesinin güçlendirilmesi ve kariyer siste­matiğinin daha belirgin hâle getirilmesi ba­kımından kurumsal gelişim sürecinin doğal bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. Mali Hizmetler Sınıfı’nın oluşturulması da bu bü­tüncül yaklaşım içinde ele alınabilecek yapı­sal bir düzenleme niteliği taşımaktadır. Böy­le bir adım; mali yönetim alanında üstlenilen spesifik görevlerin kurumsal çerçevesini net­leştirebilir ve teşkilatın uzun vadeli kapasite inşasına katkı sağlayabilir.

Ortak sorumluluk ve gelecek

Vergi Haftası; kamu çalışanlarının emeği­ni, meslek mensuplarının sorumluluğunu ve mükelleflerin katkısını birlikte hatırlama ve­silesidir. 37’nci Vergi Haftası’nın vergi bilin­cinin güçlenmesine ve kamu mali yönetimi­nin kurumsal kapasitesinin daha da gelişme­sine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm paydaşların 37’nci Vergi Hafta­sı’nı kutluyorum;

Vergi geleceğimizdir.