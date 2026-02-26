Her 100 liralık kamu gelirinin 86’sı vergiden
Gelir İdaresi Grup Müdürü Fatih Mehmet GÖKTÜRK
Vergi Haftası, takvimde yer alan bir haftadan ibaret değildir. Bu hafta; yıl boyunca sürdürülen emeğin, kurumsal sorumluluğun ve toplumsal katkının daha görünür hâle geldiği anlamlı bir zaman dilimidir. Vergi, bu topraklarda yalnızca modern kamu maliyesinin bir unsuru değil; tarihsel sürekliliğe sahip bir kurumsal birikimin parçasıdır.
Mali teşkilatlanma, erken devlet yapılanmalarından itibaren kamu düzeninin temel unsurlarından biri olmuş; tarihsel süreç içinde gelişerek Osmanlı mali sistemiyle kurumsal bir çerçeveye kavuşmuş, Cumhuriyet döneminde ise çağdaş kamu mali yönetimi anlayışıyla yeniden yapılandırılmıştır.
Günümüzde Gelir İdaresi Başkanlığımız; köklü geçmişi ile dijital çağın gerekliliklerini birleştiren, kurumsal kapasitesi yüksek bir kamu yapısı olarak faaliyet göstermektedir. 2025 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri bu çerçeveyi somut biçimde ortaya koymaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Genel Müdürlüğü verilerine göre; merkezi yönetim bütçe gelirleri yaklaşık 12,8 trilyon TL, vergi gelirleri ise yaklaşık 11 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tablo, kamu gelirlerinin yaklaşık %86’sının vergi gelirlerinden oluştuğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle; elde edilen her 100 liralık kamu gelirinin yaklaşık 86 lirası vergi sistemi aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu oran, verginin kamu maliyesindeki merkezi konumunu açık biçimde ortaya koymaktadır.
Süreklilik ve toplumsal katkı
37’nci Vergi Haftası kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilecek etkinliklerle; vergi bilincinin güçlendirilmesi, gönüllü uyum kültürünün desteklenmesi ve genç nesillerde farkındalık oluşturulması faaliyetleri her yıl olduğu gibi icra edilecektir.
Altı çizilerek belirtilmelidir ki vergi bilinci yalnızca belirli bir haftaya özgü değildir. Mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kamu hizmetlerinin finansmanına katkı sunması süreklilik arz eden bir sorumluluktur. Vergi Haftası ise bu sürekliliğin daha görünür hâle geldiği sembolik bir çerçeve sunmaktadır.
Dijital dönüşüm ve insan kaynağı
Kamu mali yönetimi son yıllarda güçlü bir dijital dönüşüm sürecinden geçmektedir. Elektronik beyan sistemleri, e-belge uygulamaları ve veri analitiği temelli risk modelleri sayesinde işlemler büyük ölçüde elektronik ortamda yürütülmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen dijital altyapı; kapsam ve teknik kapasite bakımından uluslararası standartlarla uyumlu bir seviyeye ulaşmıştır. Yapay zekâ destekli analizler risklerin tespitinde önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bununla birlikte teknolojik kapasitenin etkin sonuç üretmesi, nitelikli insan kaynağı ve uzmanlıkla mümkün olmaktadır. Dijitalleşme ile kurumsal tecrübenin uyumu, kamu mali yönetiminin temel gücünü oluşturmaktadır.
Uzmanlık esaslı kariyer ve kurumsal yapılanma
Vergi sistemi; mevzuatın ötesinde, onu uygulayan insan kaynağının birikimi ve kurumsal hafızasıyla güç kazanmaktadır. Gelir Uzmanından başlayarak Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları, Vergi Dairesi Müdürleri, Gelir İdaresi Grup Müdürleri ve daha üst basamaklara uzanan kariyer yapısı, artan görev ve sorumluluk düzeyi çerçevesinde mali disiplinin sürdürülebilirliğini temin etmektedir.
Vergi, bütçe, muhasebe, denetim ve gelir yönetimi; teknik içeriği yüksek, mevzuat bilgisi, analiz kabiliyeti ve karar sorumluluğu gerektiren alanlardır. Bu görevler hâlihazırda genel idari hizmetler sınıfı içinde yer almakla birlikte, icra edilen işin niteliği itibarıyla spesifik mali uzmanlık gerektirmektedir.
Bu çerçevede mali yönetim alanındaki görevlerin uzmanlık esaslı bir mesleki yapı içinde ele alınması; görev–yetki–sorumluluk dengesinin güçlendirilmesi ve kariyer sistematiğinin daha belirgin hâle getirilmesi bakımından kurumsal gelişim sürecinin doğal bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. Mali Hizmetler Sınıfı’nın oluşturulması da bu bütüncül yaklaşım içinde ele alınabilecek yapısal bir düzenleme niteliği taşımaktadır. Böyle bir adım; mali yönetim alanında üstlenilen spesifik görevlerin kurumsal çerçevesini netleştirebilir ve teşkilatın uzun vadeli kapasite inşasına katkı sağlayabilir.
Ortak sorumluluk ve gelecek
Vergi Haftası; kamu çalışanlarının emeğini, meslek mensuplarının sorumluluğunu ve mükelleflerin katkısını birlikte hatırlama vesilesidir. 37’nci Vergi Haftası’nın vergi bilincinin güçlenmesine ve kamu mali yönetiminin kurumsal kapasitesinin daha da gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm paydaşların 37’nci Vergi Haftası’nı kutluyorum;
Vergi geleceğimizdir.
