Her gün satılabilen fon, her gün satılabilen varlık mıdır?

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Finans piyasalarında bazı riskler vardır, işler yolunda giderken kimse onları konuşmaz. Likidite bunların başında gelir.

Piyasalar yükselirken herkes alıcıdır. Fonlara para girer, hisse fiyatları yükselir, portföyler bü­yür ve yatırımcı ekranda gördüğü değeri gerçek serveti olarak kabul eder. Oysa finansın en eski kural­larından biri şudur: Bir varlığın ekranda görünen fiyatı ile o varlı­ğı büyük miktarda satabileceğiniz fiyat her zaman aynı değildir.

Türkiye sermaye piyasalarında son günlerde yaşananlar bize tam olarak bunu hatırlattı. Rakamların büyüklüğü elbette önemli. Ancak bana göre asıl üzerinde durmamız gereken mesele kaç fonun tasfi­ye edildiğinden çok, yaşananların Türkiye sermaye piyasasının ge­leceği açısından bize ne anlattığı.

Çünkü karşımızdaki mesele as­lında çok basit bir soruyla özet­lenebilir: Her gün satılabilen bir fon, her gün satılabilen varlıklar­dan mı oluşuyor? Likidite bolluk­ta değil, sıkıntıda ölçülür

Bir yatırım fonunun 10 milyar li­ralık büyüklüğe sahip olduğunu dü­şünelim. Fonun portföyündeki his­selerin o günkü borsa fiyatlarını topladığımızda gerçekten 10 milyar liralık bir değer ortaya çıkabilir.

Fakat asıl soru bu değildir. Asıl soru şudur: Bu portföyün 3 mil­yar lirasını birkaç gün içerisinde satmak zorunda kalırsanız, ger­çekten ekranda gördüğünüz fi­yatlardan satabilir misiniz?

Eğer portföyünüz BIST 30’daki yüksek işlem hacimli hisselerden oluşuyorsa bunun cevabı görece daha kolaydır.

Ama portföyünüzün önemli bölümü düşük fiili dolaşıma sa­hip, günlük işlem hacmi sınırlı hisselerden oluşuyorsa tablo ta­mamen değişir.

Çünkü küçük miktarda yapılan işlemin oluşturduğu fiyat, büyük miktarda satış yapmak istediği­nizde geçerli olmayabilir.

İşte burada finansın çok önem­li bir ayrımı ortaya çıkıyor:

Değer başka şeydir, likidite başka şeydir

Bir varlığın teorik olarak 100 li­ra değerinde olması, o varlığın ta­mamının 100 liradan satılabile­ceği anlamına gelmez.

Sorun nasıl büyüyor?

Son yaşananların en öğretici tarafı tam da burada. Bir fondan ya­tırımcı çıkışı başladı­ğında fon yöneticisinin yatırımcıya ödeme ya­pabilmek için nakit ya­ratması gerekir. Normal şartlarda bu son derece sıradan bir işlemdir.

Ancak fondaki bazı varlıkların likiditesi düşükse, fon yöneticisi onları satmakta zor­lanabilir. Bu durumda ne yapar? Önce satabildiği varlıkları satar.

Yani paradoksal biçimde port­föydeki en kaliteli ve en likit his­seler satışa konu olabilir.

Reuters’ın 22 Eylül tarihli ana­lizinde de son satış dalgasında bu mekanizmaya dikkat çekiliyor. BIST 100 geçen hafta yüzde 8’den fazla gerilerken, bazı fonların yatı­rımcı çıkışlarını karşılamak ama­cıyla daha likit varlıklarını satmak zorunda kalmasının satış baskısı­nın piyasanın geneline yayılma­sında etkili olduğu belirtiliyor.

Böylece başlangıçta birkaç fon veya birkaç hisseyle sınırlı olan likidite problemi başka hisselere taşınmaya başlıyor.

Fon satıyor. Hisse düşüyor. Fo­nun değeri geriliyor. Yatırımcı en­dişeleniyor ve fondan çıkmak isti­yor. Fonun yeniden nakde ihtiyacı oluyor ve tekrar satış yapılıyor.

Büyük fon, büyük likidite demek değildir

Finans literatüründe bu meka­nizmanın farklı örneklerini geçmiş­te birçok kez gördük. Likidite soru­nunun tehlikeli tarafı da zaten bura­da: Kendi kendisini besleyebilir.

Türkiye’de yatırım fonları son yıllarda olağanüstü bir büyüme gösterdi.

Bu aslında sermaye piyasaları­mız açısından son derece olumlu bir gelişme.

Tasarrufların profesyonel yö­netime geçmesi, küçük yatırım­cının çeşitlendirilmiş portföy­lere ulaşabilmesi ve sermayenin şirketlere yönlendirilmesi sağ­lıklı bir finans sisteminin temel unsurlarından biri.

Ancak fonların büyümesi berabe­rinde başka bir gerekliliği getiriyor:

Piyasanın derinliği de büyümeli

Bir fon birkaç yüz milyon liray­ken belirli bir hisse pozisyonunu yönetmek kolay olabilir.

Aynı fon birkaç milyar liraya ulaştığında ise aynı stratejiyi uy­gulamak çok daha zor hale gelir.

Çünkü fon büyüdükçe yalnız­ca getiri yaratmak değil, gerekti­ğinde pozisyondan çıkabilmek de önem kazanır.

Dolayısıyla portföy yönetimin­de artık sadece şu sorunun sorul­ması yeterli değildir:

“Bu hisse ne kadar yükselebilir?”

İkinci bir soru daha sorulmalı­dır: “Gerektiğinde bu hisseden ne kadar hızlı çıkabilirim?”

Borsa İstanbul’un asıl ihtiyacı derinlik

Yaşanan gelişmeleri yalnızca yatırım fonlarının problemi ola­rak görmek de bana göre eksik olur. Asıl mesele Türkiye ser­maye piyasasının derinliği.

Borsa İstanbul’da yüzlerce şirket işlem görüyor. Fakat ku­rumsal yatırımcıların büyük miktarda para yatırabileceği, yüksek fiili dolaşıma ve sürekli işlem hacmine sahip şirketlerin sayısı aynı ölçüde fazla değil.

Bu durum fon büyüklükleri arttıkça daha önemli hale geliyor.

Nitekim uluslararası endeks sağlayıcıları da son dönemde Türkiye piyasasında fiili dola­şım, ortaklık yapısının şeffaflığı ve piyasa erişilebilirliği gibi ko­nuları gündeme getiriyor.

Borsa İstanbul’un bu haf­ta BIST 100’ün dörtte birinden fazlasını değiştirecek kapsamlı bir endeks revizyonuna gitme­si de bu açıdan önemli. Yeni kri­terlerde aşırı fiyat oynaklığı ve şirketlerin özkaynak büyüklüğü gibi unsurların daha fazla dik­kate alınması amaçlanıyor.

Bunları yalnızca teknik dü­zenlemeler olarak görmemek gerekiyor. Aslında tartıştığımız şey piyasanın kalitesi.

SPK’nın düzenlemeleri ne anlatıyor?

SPK’nın 28 Ağustos’ta açık­ladığı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerin arkasındaki ge­rekçe de oldukça dikkat çekici.

Kurul, özellikle bazı serbest yatırım fonları ve para piyasa­sı fonları üzerinden fiili dolaşı­mı düşük hisselerde ekonomik gerçeklik ve şirketlerin temel finansal büyüklükleriyle açık­lanamayacak fiyat hareketleri gözlendiğini belirtiyor.

Yeni düzenlemelerle ilişki­li taraflar arasındaki teminatsız borçlanmanın, olağandışı fiyat hareketlerinin ve bunların yara­tabileceği sistemik risklerin sı­nırlandırılması hedefleniyor.

SPK bunun nedenini açık bi­çimde ifade ediyor: Fonların port­föy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak varlıkların müm­kün olduğunca uygun koşullarda satılmasına imkân sağlamak. As­lında bu karar bile tek başına li­kiditenin neden önemli olduğunu anlatıyor. Çünkü bazen bir varlı­ğı satabilirsiniz. Ama hangi süre­de ve hangi fiyatla sattığınız, satıp satamamanız kadar önemlidir.

Bundan sonra neye bakmalıyız?

Bence yaşananlardan çıkarıl­ması gereken sonuç yatırım fon­larından uzaklaşmak değildir. Tam tersine Türkiye’nin daha bü­yük bir fon sektörüne, daha fazla kurumsal yatırımcıya ve sermaye piyasalarında daha fazla profes­yonel yönetime ihtiyacı var.

Fakat fon sektörünün büyüklü­ğü ile sermaye piyasasının derin­liği arasında sağlıklı bir denge ku­rulması gerekiyor.

Fonların portföylerindeki var­lıkların günlük işlem hacmine ora­nı, fiili dolaşım oranları, yoğunlaş­ma seviyeleri ve olası yatırımcı çıkışlarına karşı ne kadar nakit ya­ratabilecekleri bundan sonra çok daha önemli hale gelecektir.

Belki de fon yönetiminde ye­ni dönemin en önemli kavramla­rından biri likidite stres testi ola­cak. Yani sadece “portföy bugün ne kadar ediyor?” sorusu değil; “Yatırımcıların yüzde 10’u, yüz­de 20’si veya yüzde 30’u aynı an­da çıkmak isterse ne olur?” soru­su da sorulmalı.

Güvenin gerçek ölçüsü

Sermaye piyasalarında güven yalnızca endeks yükseldiğinde oluşmaz. Hatta gerçek güven ço­ğu zaman piyasa düşerken ölçü­lür. Yatırımcı, aldığı varlığın fiya­tının düşebileceğini zaten bilir. Finansal piyasalarda risk bunun doğal bir parçasıdır.

Ama yatırımcının güvenmek is­tediği başka bir şey vardır: İstedi­ğinde, adil ve şeffaf bir piyasada yatırımını nakde çevirebilmek.

Türkiye sermaye piyasaları son yıllarda yatırımcı sayısı, fon bü­yüklüğü ve ürün çeşitliliği açısın­dan önemli mesafe aldı.

Şimdi ikinci aşamaya geçmek gerekiyor. Bu aşamanın adı da­ha fazla ürün değil; daha fazla de­rinlik, daha fazla şeffaflık ve da­ha güçlü risk yönetimi. Çünkü finans piyasalarının en eski ger­çeklerinden biri değişmiyor: Li­kidite bolluk döneminde unu­tulur. Herkes aynı anda kapıya yöneldiğinde ise piyasadaki en değerli varlık haline gelir.