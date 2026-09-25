Her gün satılabilen fon, her gün satılabilen varlık mıdır?
Finans piyasalarında bazı riskler vardır, işler yolunda giderken kimse onları konuşmaz. Likidite bunların başında gelir.
Piyasalar yükselirken herkes alıcıdır. Fonlara para girer, hisse fiyatları yükselir, portföyler büyür ve yatırımcı ekranda gördüğü değeri gerçek serveti olarak kabul eder. Oysa finansın en eski kurallarından biri şudur: Bir varlığın ekranda görünen fiyatı ile o varlığı büyük miktarda satabileceğiniz fiyat her zaman aynı değildir.
Türkiye sermaye piyasalarında son günlerde yaşananlar bize tam olarak bunu hatırlattı. Rakamların büyüklüğü elbette önemli. Ancak bana göre asıl üzerinde durmamız gereken mesele kaç fonun tasfiye edildiğinden çok, yaşananların Türkiye sermaye piyasasının geleceği açısından bize ne anlattığı.
Çünkü karşımızdaki mesele aslında çok basit bir soruyla özetlenebilir: Her gün satılabilen bir fon, her gün satılabilen varlıklardan mı oluşuyor? Likidite bollukta değil, sıkıntıda ölçülür
Bir yatırım fonunun 10 milyar liralık büyüklüğe sahip olduğunu düşünelim. Fonun portföyündeki hisselerin o günkü borsa fiyatlarını topladığımızda gerçekten 10 milyar liralık bir değer ortaya çıkabilir.
Fakat asıl soru bu değildir. Asıl soru şudur: Bu portföyün 3 milyar lirasını birkaç gün içerisinde satmak zorunda kalırsanız, gerçekten ekranda gördüğünüz fiyatlardan satabilir misiniz?
Eğer portföyünüz BIST 30’daki yüksek işlem hacimli hisselerden oluşuyorsa bunun cevabı görece daha kolaydır.
Ama portföyünüzün önemli bölümü düşük fiili dolaşıma sahip, günlük işlem hacmi sınırlı hisselerden oluşuyorsa tablo tamamen değişir.
Çünkü küçük miktarda yapılan işlemin oluşturduğu fiyat, büyük miktarda satış yapmak istediğinizde geçerli olmayabilir.
İşte burada finansın çok önemli bir ayrımı ortaya çıkıyor:
Değer başka şeydir, likidite başka şeydir
Bir varlığın teorik olarak 100 lira değerinde olması, o varlığın tamamının 100 liradan satılabileceği anlamına gelmez.
Sorun nasıl büyüyor?
Son yaşananların en öğretici tarafı tam da burada. Bir fondan yatırımcı çıkışı başladığında fon yöneticisinin yatırımcıya ödeme yapabilmek için nakit yaratması gerekir. Normal şartlarda bu son derece sıradan bir işlemdir.
Ancak fondaki bazı varlıkların likiditesi düşükse, fon yöneticisi onları satmakta zorlanabilir. Bu durumda ne yapar? Önce satabildiği varlıkları satar.
Yani paradoksal biçimde portföydeki en kaliteli ve en likit hisseler satışa konu olabilir.
Reuters’ın 22 Eylül tarihli analizinde de son satış dalgasında bu mekanizmaya dikkat çekiliyor. BIST 100 geçen hafta yüzde 8’den fazla gerilerken, bazı fonların yatırımcı çıkışlarını karşılamak amacıyla daha likit varlıklarını satmak zorunda kalmasının satış baskısının piyasanın geneline yayılmasında etkili olduğu belirtiliyor.
Böylece başlangıçta birkaç fon veya birkaç hisseyle sınırlı olan likidite problemi başka hisselere taşınmaya başlıyor.
Fon satıyor. Hisse düşüyor. Fonun değeri geriliyor. Yatırımcı endişeleniyor ve fondan çıkmak istiyor. Fonun yeniden nakde ihtiyacı oluyor ve tekrar satış yapılıyor.
Büyük fon, büyük likidite demek değildir
Finans literatüründe bu mekanizmanın farklı örneklerini geçmişte birçok kez gördük. Likidite sorununun tehlikeli tarafı da zaten burada: Kendi kendisini besleyebilir.
Türkiye’de yatırım fonları son yıllarda olağanüstü bir büyüme gösterdi.
Bu aslında sermaye piyasalarımız açısından son derece olumlu bir gelişme.
Tasarrufların profesyonel yönetime geçmesi, küçük yatırımcının çeşitlendirilmiş portföylere ulaşabilmesi ve sermayenin şirketlere yönlendirilmesi sağlıklı bir finans sisteminin temel unsurlarından biri.
Ancak fonların büyümesi beraberinde başka bir gerekliliği getiriyor:
Piyasanın derinliği de büyümeli
Bir fon birkaç yüz milyon lirayken belirli bir hisse pozisyonunu yönetmek kolay olabilir.
Aynı fon birkaç milyar liraya ulaştığında ise aynı stratejiyi uygulamak çok daha zor hale gelir.
Çünkü fon büyüdükçe yalnızca getiri yaratmak değil, gerektiğinde pozisyondan çıkabilmek de önem kazanır.
Dolayısıyla portföy yönetiminde artık sadece şu sorunun sorulması yeterli değildir:
“Bu hisse ne kadar yükselebilir?”
İkinci bir soru daha sorulmalıdır: “Gerektiğinde bu hisseden ne kadar hızlı çıkabilirim?”
Borsa İstanbul’un asıl ihtiyacı derinlik
Yaşanan gelişmeleri yalnızca yatırım fonlarının problemi olarak görmek de bana göre eksik olur. Asıl mesele Türkiye sermaye piyasasının derinliği.
Borsa İstanbul’da yüzlerce şirket işlem görüyor. Fakat kurumsal yatırımcıların büyük miktarda para yatırabileceği, yüksek fiili dolaşıma ve sürekli işlem hacmine sahip şirketlerin sayısı aynı ölçüde fazla değil.
Bu durum fon büyüklükleri arttıkça daha önemli hale geliyor.
Nitekim uluslararası endeks sağlayıcıları da son dönemde Türkiye piyasasında fiili dolaşım, ortaklık yapısının şeffaflığı ve piyasa erişilebilirliği gibi konuları gündeme getiriyor.
Borsa İstanbul’un bu hafta BIST 100’ün dörtte birinden fazlasını değiştirecek kapsamlı bir endeks revizyonuna gitmesi de bu açıdan önemli. Yeni kriterlerde aşırı fiyat oynaklığı ve şirketlerin özkaynak büyüklüğü gibi unsurların daha fazla dikkate alınması amaçlanıyor.
Bunları yalnızca teknik düzenlemeler olarak görmemek gerekiyor. Aslında tartıştığımız şey piyasanın kalitesi.
SPK’nın düzenlemeleri ne anlatıyor?
SPK’nın 28 Ağustos’ta açıkladığı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerin arkasındaki gerekçe de oldukça dikkat çekici.
Kurul, özellikle bazı serbest yatırım fonları ve para piyasası fonları üzerinden fiili dolaşımı düşük hisselerde ekonomik gerçeklik ve şirketlerin temel finansal büyüklükleriyle açıklanamayacak fiyat hareketleri gözlendiğini belirtiyor.
Yeni düzenlemelerle ilişkili taraflar arasındaki teminatsız borçlanmanın, olağandışı fiyat hareketlerinin ve bunların yaratabileceği sistemik risklerin sınırlandırılması hedefleniyor.
SPK bunun nedenini açık biçimde ifade ediyor: Fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak varlıkların mümkün olduğunca uygun koşullarda satılmasına imkân sağlamak. Aslında bu karar bile tek başına likiditenin neden önemli olduğunu anlatıyor. Çünkü bazen bir varlığı satabilirsiniz. Ama hangi sürede ve hangi fiyatla sattığınız, satıp satamamanız kadar önemlidir.
Bundan sonra neye bakmalıyız?
Bence yaşananlardan çıkarılması gereken sonuç yatırım fonlarından uzaklaşmak değildir. Tam tersine Türkiye’nin daha büyük bir fon sektörüne, daha fazla kurumsal yatırımcıya ve sermaye piyasalarında daha fazla profesyonel yönetime ihtiyacı var.
Fakat fon sektörünün büyüklüğü ile sermaye piyasasının derinliği arasında sağlıklı bir denge kurulması gerekiyor.
Fonların portföylerindeki varlıkların günlük işlem hacmine oranı, fiili dolaşım oranları, yoğunlaşma seviyeleri ve olası yatırımcı çıkışlarına karşı ne kadar nakit yaratabilecekleri bundan sonra çok daha önemli hale gelecektir.
Belki de fon yönetiminde yeni dönemin en önemli kavramlarından biri likidite stres testi olacak. Yani sadece “portföy bugün ne kadar ediyor?” sorusu değil; “Yatırımcıların yüzde 10’u, yüzde 20’si veya yüzde 30’u aynı anda çıkmak isterse ne olur?” sorusu da sorulmalı.
Güvenin gerçek ölçüsü
Sermaye piyasalarında güven yalnızca endeks yükseldiğinde oluşmaz. Hatta gerçek güven çoğu zaman piyasa düşerken ölçülür. Yatırımcı, aldığı varlığın fiyatının düşebileceğini zaten bilir. Finansal piyasalarda risk bunun doğal bir parçasıdır.
Ama yatırımcının güvenmek istediği başka bir şey vardır: İstediğinde, adil ve şeffaf bir piyasada yatırımını nakde çevirebilmek.
Türkiye sermaye piyasaları son yıllarda yatırımcı sayısı, fon büyüklüğü ve ürün çeşitliliği açısından önemli mesafe aldı.
Şimdi ikinci aşamaya geçmek gerekiyor. Bu aşamanın adı daha fazla ürün değil; daha fazla derinlik, daha fazla şeffaflık ve daha güçlü risk yönetimi. Çünkü finans piyasalarının en eski gerçeklerinden biri değişmiyor: Likidite bolluk döneminde unutulur. Herkes aynı anda kapıya yöneldiğinde ise piyasadaki en değerli varlık haline gelir.
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