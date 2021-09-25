Her iki çocuktan birisi iklim değişikliğine karşı yeterli önlemin alınmadığını düşünüyor

2021 küresel iklim değişikliğinin etkilerini çok acı bir biçimde hissettiğimiz bir yıl oldu. Ülke çapındaki kuraklık, azalan baraj seviyeleri kaygı verici bir düzeye ulaştı. Tüm bölgelerdeki orman yangınları bitki ve hayvanlarımızı yok ediyor. Seller kentlere erişiyor. Can kayıpları artıyor.

Ülkemizin geleceği ve vatanımızın doğal dengesini korumak için acil, kalıcı ve büyük ölçekli projelere ihtiyacımız var. Gençlere ve çocuklara yaşayabilecekleri bir ülke bırakmak hedefiyle elbirliğiyle çalışmalıyız.

Cartoon Network’un 18 ülkede yaptırdığı bir araştırmaya göre, çocuklarımız çok kaygılılar. Yaklaşık olarak her iki çocuktan birisi (yüzde 43) , iklim değişikliğine karşı yeterli önlemin alınmadığını düşünüyor.

Çocukların iklim değişikliğiyle mücadelede en büyük rol modelleri anneleri

WarnerMedia’nın EMEA bölgesindeki 13 ülkede (Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, BAE, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Birleşik Krallık, Güney Afrika, Romanya, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti) 6-12 yaş arası 4,124 çocuk ile ulusal düzeyde temsili düzeyde yaptırdığı bu araştırma yetişkinler için bir uyarı niteliğinde.

Quantilope tarafından 28 Mayıs - 11 Haziran 2021 tarihleri arasında yürütülen ankete Türkiye’den katılan çocuklar, en az bir tane iklim değişikliğine yönelik etkinlikte bulunduğunu belirtmiş. Çocuklar en çok; sokak hayvanlarına göz kulak olduklarını, daha az su kullandıklarımı ve doğaya karşı sorumlu olduklarını belirtmiş. Türkiye’yle ilgili verilere göre;

Ülkemizdeki çocuklar arasında iklim değişikliğine yönelik farkındalık ve bilinirlik oldukça yüksek (%95). 5 çocuktan 2’si bunun ne anlama geldiğine dair ayrıntılı bilgiye sahip.

Araştırmaya katılan çocukların yüzde 95’i iklim değişikliği ile ilgili daha çok şey bilmek ve öğrenmek istediğini belirtmiş.

Türkiye’deki çocuklar iklim değişikliği ile ilgili endişeli, üzgün ve korkmuş hissediyor.

Araştırmaya katılan çocukların yüzde 43’ü Türkiye’de iklim değişikliğine karşı yeterli önlem alınmadığına inandığını söylemiş

Araştırmaya katılan çocukların yüzde 90’ından fazlası iklim değişikliği ile ilgili kendilerini sorumlu hissettiklerini ve bu konuyla ilgili belirleyici bir rol/görev üstlenmek istediklerini dile getirmiş.

Araştırmanın yapıldığı 13 ülke arasında Türkiye, iklim değişikliği konusunda farkındalık ve bilgi birikiminin yüksek olmasının yanı sıra harekete geçmek ve fark yaratmak isteyen çocukların oranı açısından da lider ülkeler arasında yer almış.

Türkiye’deki çocuklar iklim değişikliğiyle mücadele konusunda en büyük rol modeli olarak annelerini görüyorlar.

6-12 yaş çocuklar için İklim Koruyucuları Projesi

Çocukların doğayı koruma konusundaki hassasiyetinden ilham alan Cartoon Network, 6-12 yaş arasındaki çocukların iklim değişikliği konusunda farkındalık kazanmasını amaçladığı İklim Koruyucuları projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında çocukların sürdürülebilir bir gelecek için günlük hayatlarında yapabilecekleri kolay yollar ve basit adımlarla anlatılıyor.

Projeye özel hazırlanan internet sitesinde İklim Koruyucusu çocuklara iklim değişikliği ile mücadelenin parçası olabilecekleri basit görevler veriliyor. Dünyanın dört bir yanındaki yaşıtlarının iklim koruyucusu olma yolculuğunu izleyebilen çocuklar, basit görevleri yerine getirerek mücadelenin bir parçası da olabiliyor.

Çocuklar seyahat, su, enerji, hayvanlar, gıda, yaratıcılık gibi kategorilerdeki görevlerde; evde bekleme modundaki cihazları kapatma, alışveriş poşetlerini ikinci kez kullanma, artık yiyeceklerden toprak için kompost yapma gibi görevleri yerine getiriyor. İnternet sitesindeki Görevler Haritası ile çocuklar 18 ülkeden çocukların yerine getirdiği görevleri anlık olarak takip edebiliyor.

Çevre koruma oyunları

“Yaptığımız araştırmanın sonuçları, çocukların gezegeni çok önemsediğini ve projeye katılmaya hevesli olduğunu gösteriyor” diyen WarnerMedia EMEA, Çocuk Kanalları Başkanı (Head of Kids EMEA) Vanessa Brookman, “Bu araştırmanın ışığında çocuklara iklim değişikliği farkındalığını kazandıran ve günlük hayatta küçük oyunlarla çevreyi korumalarına yardım eden İklim Koruyucuları projesini hazırladık. 1 Haziran’da hayata geçen bu projede çocukların 600.000’den fazla kez çeşitli iklim görevlerini yerine getirmesi ile onların iklim değişikliği farkındalığı konusunda ne kadar hevesli olduklarını gördük. Çocukların dünyanın geleceğini etkileyen bu önemli konuda yarattığı fark bizi çok etkiliyor” ifadesini kullanıyor.