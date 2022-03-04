Her iki taraf için de Pirus Zaferi olacak

Rusya Ukrayna savaşı savaşın çirkinliğini bir kez daha göz önüne sererken finansal mimarinin de daha net anlaşılmasını sağladı. Zira sıcak savaş öncesinde bazı yorumcular Rusya’nın 630 milyar dolarlık rezervi ve Çin desteği ile Batıyı perişan edeceğini düşünüyordu. Uzun bir süredir rezervlerindeki ABD tahvillerini satmış olan Rusya ABD dolarının tabutuna son çiviyi de çakmak üzereydi. Ancak yeni bir dünya düzeni beklerken karşımıza eski dünya düzeni çıktı. Önce tam olarak ne yapıldığına kısaca bakmak isterim. Zira öne SWIFT adımı çıksa da daha kritik olan AB’nin aldığı kararlar diyebiliriz. Zira SWIFT işlerin çok hızlı ve kolay yoldan yapılmasını sağlıyor. Uzakta bulunan bir dostumuzu telefonla aramak haberleşmenin en kolay ve verimli yolu ancak tek yol değil. Rus bankaları gerekirse SWIFT dışında yöntemlerle işlerini belli ölçüde yürütebilir(di). Rusya 630 milyar dolarlık rezervine rağmen çöken Ruble’ye neden müdahalede bulunamadı. Rezervin yapısına baktığımızda sadece 12 milyar dolar&Euro’luk kısmı nakit olarak Rusya Merkez Bankasının kasasında durduğunu görüyoruz. 139 milyar dolarlık altın da bankasının kasasında. 84 milyar dolar büyüklüğünde Yuan bazlı menkul var. Bir kriz sırasında işe yaraması zor zira Çin tahvil piyasası ABD kadar likit değil ve sermaye hareketleri de sorunlu. 403 milyar dolar/Euro/GBP vs bazında "elektronik kayıt" ise Batı merkez banka ve ticari bankalarında. Bu durumda nette biraz nakit, satılamayacak altın ve işe yaramayan Yuan bonoları ile baş başa bir Rusya Merkez Bankası var. Şimdi normal bir günde Rusya Merkez Bankası’nın kur nasıl müdahale ettiğini FT’de çıkan bir örnek üzerinden inceleyelim.

Rus Merkez Bankası elinde tuttuğu (lafın gelişi elinde, brokerının hesabında olan) Alman Bundunu satmak için Frankfurt’taki XYZ bankasını arıyor ve XYZ de piyasaya haber salıyor. Alıcı ile fiyatta uzlaşınca XYZ saklamacıya varlığı alıcının takasına aktarması için talimat gönderiyor. Banka hesabına para girdiğinde saklamacı da merkezi saklama kurumuna alıcının Bundların yeni sahibi olduğunu iletiyor. Bu noktada Rus Merkez Bankası’nın XYZ Banktaki hesabına para aktarıldı.

İkinci aşamada kuru desteklemek amacı ile Londra'da bulunan bir kurum üzerinden Ruble alım emri veriliyor. Karşı tarafta bir Rus ticari banka var ve Rus erkez Bankası yukarıdaki satıştan gelen Euro'yu muhabir banka aracılığı ile ona aktarıyor. Batının ama özellikle de AB’nin aldığı karar az önce saydığım aktörlerin hepsinin veya bir kısmının Rus Merkez Bankası ile işlem yapmasını engelliyor ve bankayı paralize ediyor. Rusya çok ciddi bir altın rezervine sahip olsa da finansal piyasalarda satış yapması çok zorlaşmış durumda. Bu daha önce Venezuela veya İran örneklerinde gördüğümüz üzere piyasa fiyatının altında Çin veya Hindistan gibi ülkelere satış yapılması anlamına gelebilir. Bütün bu olan biten Batı’nın finansal piyasaların anahtarını nasıl elinde tuttuğunu gösteridi. Ve bu durumu dikkatle izleyen bir ülke olduğu kesin: Çin. Nitekim büyük bir kırılma anı yaşıyoruz. Batı finansal olarak kazanmış olsa da bu bir Pirus Zaferi olabilir. Bundan sonra: