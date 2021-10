Her şey gelecek nesiller için

Dünya Gıda Günü’nde herkes için gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme çağrısı

FAO, 2021 Dünya Gıda Günü'nde "Eylemlerimiz Geleceğimizdir” temasını öne çıkarıyor. Temiz üretim, temiz gıda, sağlıklı beslenmeye yönelik tercihlerimiz geleceğimizi belirliyor. Birleşmiş̧ Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından başlatılan ve her yıl tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde bu yıl, iklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda güvenliğinde yaratacağı sıkıntılar öne çıktı. Sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerinin oluşturulabilmesi için kimseyi geride bırakmayan düzenlemeler yapılması; ekonomik, sosyal ve çevresel unsurlardan taviz vermeden gelecek nesiller ve herkes için gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmenin sağlanması gerekiyor.

Dünya Ekmek Günü’nde Metro Türkiye ve La Lorraine’den yeni ekmekler

16 Ekim Dünya'da ve ülkemizde hem Dünya Gıda Günü hem de Dünya Ekmek Günü olarak kutlanıyor. Metro Türkiye ve La Lorraine, Dünya Ekmek Günü’nde üretimlerine yeni ekmek çeşitleri kattı.

Avrupa’daki her beş kuştan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Dünya Kuşları Koruma Kurumu, Avrupa genelinde 54 ülke ve bölgeden binlerce uzman ve gönüllüyle hazırladığı Avrupa Kuşları Kırmızı Listesi’ni açıkladı. Bu çalışmaya göre Avrupa’daki her beş kuştan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Metro Küresel Plastik Hareketi ile milyonlarca şişe denize ulaşmadan toplanacak

Uluslararası perakende şirketi Metro, okyanuslara ulaşan plastik atığın önüne geçme amacıyla Plastik Bank ile uzun dönemli bir iş birliğine imza attı. Metro’nun küresel olarak başlattığı “Plastik Hareketi” kapsamında bir yıl içinde bin tonun üzerinde plastik atığa denk gelen 65 milyonu aşkın plastik şişenin okyanuslara ulaşmadan önce toplanması hedefleniyor.

The Bodrum Cup zamanı: Yelken festivali başlıyor

American Hospital The Bodrum Cup, Bitci ana sponsorluğunda 33. yılında mücadele dolu yarışlar, dostlukları pekiştiren konserler ve etkinliklerle 18 – 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival boyunca yangında zarar gören bölgelerden oluşan rotalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve yangınlardan olumsuz etkilenen işletmelere destek olunacak. 21 Ekim Perşembe günü saat 17:00’da Çökertme’de Kerem Görsev ve 23 Ekim Cumartesi saat 21:30’da Ağanlar Tersanesinde Teoman sevenleriyle buluşacak.

Dünyaca ünlü şefler ve yeme-içme tutkunları Gastromasa’da buluşuyor

Dünyaca ünlü şefleri ve gastronomi meraklılarını her yıl İstanbul’da buluşturan 7 Kasım’daki Gastromasa Gastronomi Konferansı’na ABD, İspanya, İtalya, Fransa, Danimarka, Belçika, Portekiz, Rusya ve Almanya başta olmak üzere Mugaritz Restaurant, Bachour Bakery, DiverXO, Restaurant La Vie Osnabrück, Disfrutar Restaurant gibi ünlü restoranların ödüllü şeflerinin yanı sıra The Best Chef Awards tarafından Yılın Şefi seçilen Dabiz Munoz katılacak.

Paganini Yarışması birincisi Sayaka Shoji, Tekfen Filarmoni ile Ankara’da

Tekfen Filarmoni, şimdiden dünyanın önemli müzik merkezlerinden biri olmaya aday CSO Ankara’daki ilk konserini vermeye hazırlanıyor. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 13 Kasım’da prestijli Paganini Yarışması’nı daha 16 yaşında kazanan Japon Sayaka Shoji’ye eşlik edecek.

Pekineller sezona sıradışı müzisyenlerin başarılarıyla adım atmayı hedefliyor

Türkiye’de müzik eğitimi ve Batı Müziği alanında kaybedilen jenerasyonların telafisini 15 yıldır gerçekleştirmeye devam eden Güher & Süher Pekinel’in 40 senelik uluslararası ödüllü kariyerlerine ve geniş kapsamlı eğitimlerine dayanan deneyimleri ile hayata geçirerek, yürüttüğü “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” sistemi yeni sezonda da devam ediyor. Değişik enstrüman gruplarında solistler tüm Türkiye’den üç etapla seçerek dünya standartlarında kariyer yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için destekleniyor.

Monica Bellucci Türkiye’ye geliyor

Monica Belluci, Tom Volf’un yazıp yönettiği Maria Callas’ın hayatına dair bilinmeyen detayların ve ilginç hikâyelerin yer aldığı tek kişilik tiyatrosuyla 14 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

Fatih’in fermanı Londra’da satışta

Fatih Sultan Mehmed tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa’nın imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) ferman, İngiltere’nin başkenti Londra’da müzayedeye çıkıyor. “Exceptional Islamic Ottoman & Indian Art Sale” adlı müzayede, 21 Ekim 2021 Perşembe günü Londra’da.

285 bin izleyici, 51 konuşmacı, 23 şef, 100’den fazla marka Adana Lezzet Festivali’ndeydi

Coğrafya Lezzettir temasıyla bu yıl beşinci kez gerçekleşen Uluslararası Adana Lezzet Festivali 3 gün boyunca 285 bin ziyaretçiyi ağırladı. 51 konuşmacı ve 23 şefin katıldığı festivalde, 100’den fazla marka ürünleriyle yer aldı. 11 bin yatak kapasitesine sahip Adana’da tüm otellerin dolduğu festival döneminde, Tarsus ve Mersin gibi çevre il ve ilçelerdeki turistik tesislerin de doluluk oranlarında artış yaşandı. Festival, üç gün boyunca şehrin ekonomisine 150 milyon TL’lik katkı sağladı.