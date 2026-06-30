Her şeyi kontrol edemezsiniz!
Şirketlerde en büyük yanılgılardan biri, patronun ya da profesyonel tepe yöneticinin her şeyi bizzat kontrol edebileceğine inanmasıdır. Bu yaklaşım kötü niyetten değil; şirketi koruma, hata yapılmasını önleme ve düzeni sağlama arzusundan doğar. Ancak iyi niyet, her zaman iyi yönetim anlamına gelmez.
Belirli bir ölçeğin üzerine çıkan şirketlerde işler artık tek kişinin sağlıklı biçimde onaylayabileceği basitlikte değildir. Satın alma, ödeme, satış, stok, tahsilat, üretim ve finans süreçleri birbirine bağlı bir sisteme dönüşür. Bir noktaya bakarken başka bir noktadaki riski kaçırmak kolaydır.
Operasyonun içinde kaybolmak
Yüzlerce kalemden oluşan ödeme listelerini incelemek, gün içinde gelen satın alma taleplerini tek tek onaylamak, her sözleşmeye, faturaya ve fiyat teklifine yetişmek güven verici görünebilir. Oysa bu yöntem çok zaman alır ve beklenen korumayı sağlamaz.
Çünkü işlem sayısı arttıkça dikkat dağılır, detaylar gözden kaçar, onaylar rutinleşir. Bir süre sonra yönetici gerçekten kontrol eden değil, sadece imza atan kişiye dönüşür. Üstelik bu yükün içinde şirketin geleceğine bakacak zihinsel alan kalmaz.
Ben böyle yönettim demek
“Ben bugüne kadar böyle yönettim, işlerimiz de gayet iyi gitti” cümlesi birçok şirkette duyulur. Geçmiş başarı değerlidir. Fakat geçmişte işe yarayan yönetim biçimleri, bugünün rekabet ortamında aynı sonucu vermeyebilir.
Pazarlar değişiyor. Müşteri beklentileri dönüşüyor. Dijitalleşme, yapay zeka, veri analitiği, siber riskler ve tedarik zinciri kırılganlıkları şirketleri zorluyor. Tepe yönetici günlük onayların ve operasyonel kararların içinde boğuluyorsa, bu değişimi zamanında görme şansı azalır.
Kontrol etmek başka, sistem kurmak başkadır
Şirketi bizzat kontrol etmek ile güçlü bir kontrol sistemi kurmak aynı şey değildir. Birincisi kişiye, dikkate, hafızaya ve zamana dayanır. İkincisi sürece, kurala, yetki matrisine, görevler ayrılığına, teknolojiye, raporlamaya ve izlemeye dayanır.
Kişiye dayalı kontrol yorucudur, kırılgandır ve sürdürülebilir değildir. Sistemsel kontrol şirket büyüdükçe değer kazanır.
Doğru tasarlanmış iç kontrol, hataların, usulsüzlüklerin ve verimsizliklerin işlem öncesi önlenmesine yardımcı olur.
İç kontrol ne işe yarar?
İç kontrol, sadece “imza yetkisi kimde olacak?” sorusunun cevabı değildir. Hedeflere ulaşmayı tehdit eden risklerin, süreçlerin içine yerleştirilmiş kontrollerle yönetilmesidir.
Satın almada talep eden, onaylayan, sipariş veren, mal kabulü yapan ve ödemeyi gerçekleştiren kişilerin rollerinin ayrılması güçlü bir kontroldür. Müşteri limitleri, iskonto yetkileri ve ERP yetki kontrolleri de aynı amaca hizmet eder.
İyi iç kontrol, patronun her şeye bakma ihtiyacını azaltır. Sistem riskli alanlarda uyarı üretir, istisnaları görünür kılar ve karar vericiyi doğru bilgiyle buluşturur.
İç denetim ne işe yarar?
İç denetim bu sistemin çalışıp çalışmadığını bağımsız biçimde değerlendirir. Kontroller kâğıt üzerinde mi, fiilen uygulanıyor mu? Süreçlerde suistimal riski var mı? Yetkiler doğru kullanılıyor mu?
Doğru kurgulanmış iç denetim, sadece hata listesi sunmaz. Süreçleri iyileştirir, riskleri görünür kılar, erken uyarı sağlar ve kurumsal kapasiteyi artırır.
Patronun zamanı çok değerli
Şirketlerde en pahalı kaynak çoğu zaman para değil, yöneticinin zamanıdır. Bu zaman operasyonel onaylarda tüketildiğinde şirket stratejik aklını kaybeder. Oysa liderin görevi her faturayı görmek değil, süreçlerin güvenli çalıştığından emin olacak sistemi kurdurmaktır.
Her şeyi kontrol edemezsiniz. Ama doğru iç kontrol ve iç denetim yapısı ile şirketinizin kontrol altında olduğundan emin olabilirsiniz. Böylece daha az yorulur, şirketin geleceğine odaklanırsınız.
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