Her sorunun çözümü vardır, ama…

Enerji, su, gıda kıtlığından kazalara, ilaçsız denilen hastalıklara kadar…

Her ama her sorun çözülebilir…

Ama…

Çözülmek istenirse!

***

Ekonomide de böyledir…

***

Uzun vadeli köklü/yapısal politikalar/çözümler tercih edilebilir…

Bu tercihler, kısa dönemde can yakabilir…

Ama o uygulamalardır sadece yangını söndürmekle kalmayan; yanık izini de gideren…

İktisat/tarih kitapları anlatır; denenmiştir…

***

Kısa vadeli, günü kurtaran politikalar/çözümler de seçilebilir…

Bu tercih ise uzun dönemde onarılmaz yaralar açabilir…

İktisat/uzak-yakın tarih kitapları anlatır; denenmiştir…

***

Tüm bunlar bilinirken, yaşananlar/teoriler/başarı-başarısızlık modelleri ortadayken, çözümsüzlüğün nedeni ne olabilir?

(Düşünmek dahi isteyemeyeceğimiz arzular dışında!) Tek alternatif geliyor akla:

Kısa vadeli uygulamalar, kazanana uzun dönemde daha çok kazandırırken, çoğunluğa daha çok kaybettirir…

Ve kazanan, daha çok kazanmak için kıtlığın, savaşların, cahilliğin sorun olarak kalmasında inat edebilir…

VELHASIL

Sorunu teşhis etmişken…

Çözümü ortadayken…

Ve…

Alışkanlıklar/eğitim/kültür çözüm için uygulanması gereken politikalara “zor” dedirtip, kolay yolları seçtiriyorsa…

Bilmekte fayda var:

Zor olduğundan cesaret edemiyor değil insanoğlu, cesaret edemediği için her şeyi zorlaştırıyor…