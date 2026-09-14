Her üç büyük şirketten biri incelemede: Şimdi ne yapmalı?

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Geçen hafta 2027- 2029 Orta Vade­li Programı açıklan­dı. Program metninden çok, Hazine ve Maliye Bakanı’nın toplantı son­rasında paylaştığı dene­tim rakamları dikkatimi çekti. Bakan’ın verdiği rakamlara göre büyük şirketlerde vergi ince­leme oranı 2024’te yüzde 11 iken 2026’da yüzde 31,3’e çıkmış. Or­ta ölçekli şirketlerde oran yüzde 3,6’dan yüzde 7,3’e yükselmiş; kü­çük ölçekli şirketlerde ise yüzde 2,1’den yüzde 1,1’e gerilemiş. Ge­lir vergisi beyannamesi sayısı 3,8 milyondan 5,5 milyona ulaşmış.

Rakamlar haber sayfalarında yer aldı; ama bu rakamların bir mükellef için ne anlama geldiği pek konuşulmadı. Bu yazıda üç so­ruya cevap aramaya çalışacağım:

* Bu tablo yeni mi, yoksa bir süredir işaret ettiğimiz gidişatın resmileşmesi mi?

* “Tespitler denetim başlama­dan mükellefle paylaşılıyor” söy­lemi ile sahadaki uygulama örtü­şüyor mu?

* Büyük ve orta ölçekli bir şir­ket bu tabloya bugünden nasıl ha­zırlanmalı?

Hedef büyük şirketlerin tüm yıllarını sürekli gözden geçirmek

Bu köşeyi takip eden okurlar hatırlayacaktır; Mali İdarenin iz­leme ve denetim kapasitesindeki artışa bir süredir dikkat çekmeye çalışıyorum.

Dolayısıyla OVP sonrası açık­lanan rakamlar bir sürpriz değil; adım adım kurulan bir denetim mimarisinin resmi ilanı. Üstelik Bakan bu tercihi açıkça ifade etti: Denetim büyüklere kaydırılıyor, küçüklerde inceleme oranı yarıya iniyor. Küçük mükellefe “sizinle klasik incelemeyle değil, izaha da­vet, gözetim programı ve yazıyla ilgileneceğiz” deniyor; büyüğe ise “üçte biriniz her yıl masaya otura­cak” deniyor.

“Denetimden önce paylaşıyoruz” söylemi saha ile örtüşüyor mu?

Bakan, büyük veri analitiği ve yapay zekâyla yapılan tespitle­rin denetim başlamadan mükel­lef veya temsilcisiyle paylaşıldı­ğını, düzeltme imkânı tanındığını söyledi. Bu yaklaşımı doğru bulu­yorum ; izaha davet ve VDK-İHD tam da bu mantıkla kurgulandı.

* Paylaşılan tespit, çoğu za­man bir “veri uyumsuzluğu”­dur; hukuki nitelendirme değil­dir. Banka hareketiniz ile beyanı­nız arasındaki fark size bildirilir, ama o farkın neden vergiye tabi olmadığını ispat yükü sizdedir. Otuz günlük izah süresinde belge temelli, ticari icaplara uygun bir dosya hazırlayamayan mükellef doğrudan incelemeye sevk edili­yor; Temmuz’da VDK Dergi ve­rilerinden aktardığım gibi sevk oranı yükseliyor.

* Düzeltme imkânı, dava hak­kından vazgeçme anlamına gel­memeli. İdarenin yazısı üzerine verilen düzeltme beyannamele­rine ihtirazi kayıt konulabileceği ve dava yolunun açık olduğu Ana­yasa Mahkemesi’nin Arbay Pet­rol kararıyla (B. No: 2015/15100) netleşti. İdareyle görüş ayrılığınız varsa “düzelt ve kurtul” değil, “ih­tirazi kayıtla düzelt ve dava aç” se­çeneğini unutmayın.

Büyük ve orta ölçekli şirket için hazırlık listesi

Yüzde 31,3’lük oran, büyük mü­kellef için “incelenir miyim” so­rusunu “hangi yıl incelenirim” sorusuna çeviriyor. Bu durumda hazırlığı incelemeye başlama bil­dirimi geldikten sonra değil, bu­gün yapmak gerekiyor.

1 Risk envanterinizi gözden geçirin

Ne kadar risikli konunuz varsa üzerinden tekrar geçin. Risk diye görüp göze aldığınız hususlar çok büyük bir ihtimalle size soru ola­rak gelecek. Şirketinizin YMM si­nin gündeme getirdiği, daha önce arnızda tartıştığınız tüm konuları bence tekrar gözden geçirin.

2 Sektörün riskli konuları neler?

Siz de olmasa bile sektörünüzde eleştirilmiş konular sizde de ince­lenecekmiş gibi hazırlanın.

3 Daha önce realize olmuş riskler neler?

Daha önce geçirdiğiniz incele­melerde eleştirildiğiniz konuları gözden geçirin.

4 Uygulamanızdan farklı bir mukteza veya yargı kararı var mı?

Herhangi bir konuda şirketini­zin uygulaması ie Mali İDarenin konuya ilişkin muktezaları veya yargı kararları farklı ise konuyu mutlaka masaya yatırmış ve ge­rekli hazırlıkları yapmış olun.

5 Grup içi işlemler ve transfer fiyatlandırması.

Yıllık raporun şekli bir ödev ol­madığını, incelemede ilk savunma belgesi olduğunu Nisan’da yaz­mıştım. Son üç yılın emsal setle­ri güncel mi, yurt dışı grup şirket­lerinden alınan hizmetlerin fiilen alındığını gösteren kanıtlar dos­yada mı? Transfer fiyatlandırma­sı raporu ile fiiliyat uyumlu mu?

6 Banka hareketleri ile beyan uyumu.

Ortak cari hesapları, adat fai­zi, şirketten çekilen paralar ve or­taklara/aile bireylerine yapılan transferler artık idarenin ilk bak­tığı yer.

7 İndirim ve istisna kalemlerine dikkat.

Büyük mükellef incelemelerin­de matrah farkının önemli kısmı bu vb inidirim, istisna uygulamala­rı ile ilgili konulardan çıkıyor. He­saplama yöntemlerinizin yazılı,tu­tarlı ve Mali İdarenin açıklamala­rına uygun olduğundan emin olun.

8 Stoklar ve fiili envanter.

Stok gözetim programı sürü­yor; kaydi stok ile fiili stok arasın­daki farkın açıklaması hazır olmalı.

9 VDK-İHD'ye cevap disiplini.

Hazırlık yazısı geldiğinde dos­yaya yüklediğiniz her belge, ile­ride başlayacak incelemenin de­lil setidir. Pişmanlık veya ihtirazi kayıtlı düzeltme beyanı verilecek­se dosya gönderiminden önce ve dosya içeriğiyle tutarlı biçimde kurgulanmalı.

10 Sürelere dikkat

İzaha davette 30 gün, ihbarnamede 30 gün, uzlaşma tu­tanağından sonra 15 gün.

Mail idarenin elektronik teb­ligatları ve yazılı her türlü bildi­rimine önem ve öncelik verilme­lidir. Bu süreleri takip eden so­rumlular belirleyin; kaçırılan sürelerin telafisi yok.

Son söz

OVP’nin vergi geliri hedefle­ri (2027’de 19,9 trilyon, 2029’da 27,7 trilyon TL) ve vergi yükünün milli gelire oranının yüzde 25’in üzerine çıkarılması hedefi, bu denetim yoğunluğunun geçici bir kampanya olmadığını gösteriyor. Ben 2027 Haziran’ına kadar mat­rah artırımı benzeri bir af bekle­mediğimi daha önce yazmıştım; bu görüşümü koruyorum. Af bek­lentisine yaslanan bir vergi stra­tejisi bu konjonktürde her za­mankinden riskli.

Büyük ve orta ölçekli şirketle­re önerim şu: Bu yıl kapanmadan önce iki haftalık bir öz-değerlen­dirme çalışması yapın; yukarıda başlıklar halinde paylaştığım vb riskli gördüğünüz kalemleri ya düzeltin ya da savunma dosyasını şimdiden hazırlayın. Adım atma­dan önce mali müşaviriniz ve avu­katınızla birlikte değerlendirin.