Herkes artık “Kadın Kadının Yurdudur!” demeli

Erkek ağırlıklı iş dünyasında sıklıkla kadınların birlikte çalışamadığı iddia edilir. Hatta bu önyargı çoğu kez “Kadın kadının kurdudur” ifadesiyle daha da sevimsiz bir düzleme taşınır. Oysa, hayatın her alanında kadınlar birbirine destek olur, sırlarını, dertlerini, neşelerini paylaşırlar. Özel yaşamlarında da iş yaşamlarında da kadınlar zor bir durumla karşılaştıklarında çevrelerinde onlara dost eli uzatan arkadaşlarını bulurlar. Dolayısıyla, “Kadın kadının kurdudur” ifadesi yanlıştır, bu sözün doğru biçimi “kadın kadının yurdudur “ olmalıdır.

Kadın dayanışmasının çok güzel örneklerinden birisine geçen hafta Hatay’da tanık olduk. Boyner Grup’un, sürdürülebilirlik, fırsat eşitliği ve sosyal fayda yaratma amacıyla sosyal girişimlere destek vermek üzere kurduğu Buluşum Platformu’nun desteklediği Heartish ve Defne Koza Evi’nin yaratıcılarıyla tanıştık. Buluşum CEO’su Cihan Alpay, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ve küçük bir basın grubuyla birlikte onların öykülerini dinledik. “Kadın kadının yurdudur” sözüne uygun bir biçimde yoktan var eden, inançla ve sevgiyle harika işler yapan Tûba Yıldız ve Tülay Genç’le tanışmak bizleri de mutlu etti.

“Benim bir buluşum var”

2015 yılında topluma fayda sağlayacak projeleri olan sosyal girişimcileri desteklemek için Boyner Vakfı’nın kurduğu Buluşum Platformu bir kitlesel fonlama platformu olarak çalışıyor. “Benim bir buluşum var” diyen ya da girişimlerini geliştirmek isteyen sosyal girişimcilere cesaret vererek maddi destek sağlamayı hedefliyor.

Buluşum CEO’su Cihan Alpay platformun öyküsünü şu cümlelere ifade ediyor: “Toplumsal fayda sağlayacak projeleri, destekleyicileri ile bir araya getirecek bir buluşma alanı yaratma amacımız platformun ismine de ilham verdi. Buluşum, hem topluma fayda sağlayacak yeni buluşları hem de bu buluşların sahipleriyle onlara destek olmak isteyenlerin buluşma noktası haline geldi. Başlangıçta Buluşum içerisinde yer almasına karar verilen projelerin kitlesel fonlama yöntemi ile desteklenmesinin amaçlandığı sistem 2020 yılından itibaren Boyner Grup destekleriyle sürüyor.”

Cihan Alpay’ın verdiği bilgiye göre, Buluşum topluma fayda sağlama hedefiyle yola çıkan, hayata geçirilebilir, sürdürülebilir bir plana ve gelişim alanına sahip olan fikirler arıyor. Kriterlere uygun bulunan projelere maddi desteğin yanı sıra Boyner Grup şirketlerinden mentorluk ve tanıtım alanında da destek imkanı sağlanıyor.

Buluşum bugüne kadar 14 farklı girişime can suyu verdi. Bu girişimlerden Sinemasal, binlerce çocuğu hayatında ilk defa sinemayla buluşturdu. Yuvarla, 14 farklı sivil toplum kuruluşuna bağış topluyor. SoruSana, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefliyor. Ustamdan Anadolu, zanaatkârlarının elinden çıkan el emeği ürünleri yaşatmaya çalışıyor. Sesli Durak ise görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çözümler geliştiriyor.

Geleneksel kumaşların izinde bir girişim: Heartish

Buluşum’un son dönemde desteklediği girişimler arasında yer alan Heartish, çevresel sürdürülebilirlik, girişimcilik ve kadın istihdamını odağına alarak ilerliyor. Buluşum, Heartish aracılığıyla geleneksel kumaşlarımızı geleceğe taşıyor. Dokuma tezgâhlarındaki kadın emeğini sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştürerek yerel üretimi ve istihdamı destekliyor.

Boyner Büyük Mağazacılık, önümüzdeki günlerde Heartish’in 24 parçalık sürdürülebilir ve organik kumaşlardan oluşan ilkbahar-yaz koleksiyonunu Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen el emeği ürünlerin buluşma noktası: Heartish

Genç bir girişimci olan Tûba Yıldız’ın bir yıl önce kurduğu Heartish, kadın istihdamını artırmayı hedefleyen sürdürülebilir bir moda markası olma yolunda ilerliyor.. Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretilen geleneksel kumaşları, birer moda ürününe dönüştüren, bunu yaparken; kadın girişimciliğini, yerel üretimi, istihdamı ve sürdürülebilirliği merkezine alan Heartish, yerli kumaşların global pazarda bilinir hale getirilmesini de hedefleri arasında tutuyor.

Heartish; Hatay'dan Antakya ipeği, Mardin ve Şanlıurfa'dan keçe, pazen ve kaşmir, Denizli'den buldan kumaşı, peştemal ve keten, Tokat'tan Tokat taş baskı, Trabzon'dan Keşan bezi, Gaziantep'ten kutnu, İzmir'den Ödemiş ipek ve Rize'den kendir kumaşları topluyor. Bu ürünlere genç moda tasarımcılarının hazırladığı koleksiyonlarla hayat veriyor.

Hatay’da ipekçiliğe kadın gücü

İpek kumaşlarıyla ünlü olan Hatay’da, ipekçilik geleneğini sürdürmeye niyetli bir kadın girişimci olan Tülay Genç‘i tanıdık. Genç, Defne ilçesinde yer alan Kozaevi’nde bölgedeki kadınlara istihdam sağlayan bir iş modeliyle ipek üretimi yapıyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde doğup büyüyen Tülay Genç, evli ve 2 çocuklu, hayatının büyük bölümünü maddi sıkıntılarla geçirmiş ve çocuklarını maddi sıkıntılarla yetiştirmeye çalışmış bir Anadolu kadını. Hayatın getirdiği zorlukların yanı sıra eşiyle birlikte kurup işlettikleri ve geçimlerini sağladıkları bakkal dükkânı soyulduğunda Genç ailesi daha sıkıntılı bir döneme girmiş. Bu zorlu dönemde Tülay Genç’in yolu ipek böceği ile kesişmiş ve ailenin hayatında yeni bir sayfa açılmış.

Yıllar önce Avrupa Birliği’nin “Ekmeğini İpekten Çıkart” projesine katılan ve burada aldığı eğitimi kendi çabalarıyla da geliştirerek bir işe dönüştürme hayali kuran Tülay Genç, girişimci olmaya karar vermiş.

İpek böceğini yetiştirme aşamasından ipeğin tezgâhta dokunmasına kadar tüm süreçleri öğrenen ve bu konuda ustalaşan Tülay Genç, ailesine ekonomik katkı sağlayacak, zorlu maddi koşullarını iyileştirebilecek noktaya ulaşmış. Etki alanını genişletmek, daha fazla kadına ulaşmak ve kadın istihdamını destekleme hayaliyse, Heartish ile yollarının kesişmesiyle birlikte gerçeğe dönüşmüş.

Yeni dokuma atölyesi

Heartish, Buluşum’dan aldığı destekle, Antakya’nın yerel değeri ipeği üreten kadınlara düzenli bir gelir modeli sunuyor. Tülay Genç, çevresindeki kadınlara rol model olarak onları üretim sürecine dahil ediyor. Genç, Heartish’le birlikte Defne Koazevi ‘ndeki yeni dokuma atölyesinde en az 10 kadına daha istihdam yaratmayı hedefliyor.

Kozadan kumaşa ipek böceğinin yolculuğu

İpek üretimi uzun ve zorlu bir süreç. Üreticiler böceklerin tırtıl oldukları dönemde onlara bebek gibi bakıyorlar. Uyudukları zamanı bekliyorlar. Uyandıklarında dut yapraklarıyla besliyorlar.

İpek böceği 45 gün yaşıyor. Bu sürece kozasını örüyor.

Bir kozadan 1800 metre ip elde ediliyor.

Bir metre kumaş dokumak için en az 2 kilo kozaya ihtiyaç duyuluyor.

Bir kilo yaklaşık 2 bin koza anlamına geliyor.

Bir metre kumaş için ortalama 4 bin koza kullanmak gerekiyor.

Bir metre kumaşın dokuma süreci 3 saat sürüyor.

Heartish’in ürettiği bir gömlek için 2,5 metre, bir elbise için 3 metre, bir t-shirt için 2 metre ipek kullanılıyor. Heartish’in üretiminde kullanılan ipeklerin dokunması 7 aylık bir çalışma gerektiriyor.