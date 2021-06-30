Herkes için 'erişilebilir sepet'

Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, görme engelli kullanıcıların online yemek ve market siparişi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmelerine imkân sağlamak adına tüm uygulamalarında “Erişilebilirlik” entegrasyonunu hayata geçirdi.

“Erişilebilirlik” entegrasyonunun ziyaret sayısı, son bir senede yüzde 84, verilen sipariş sayısı ise yüzde 58 oranında arttı. Yemeksepeti Chief Product Off icer Nedim Nahmias’la teknoloji ve teknolojinin erişilebilirliği artırmadaki rolü üzerine konuştuk.

“Yemeksepeti olarak kullanıcılarımıza kusursuz bir hızlı ticaret hizmeti sunmak bizim temel misyonumuz. Görme engelli kullanıcılarımızın online yemek ve market siparişi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmelerine olanak tanımanın öneminin farkındayız. Bu doğrultuda tüm uygulamalarımızda gerçekleştirmiş olduğumuz ‘Erişilebilirlik’ entegrasyonunu geliştirmeye ve iyileştirmeye devam ediyoruz. Ek olarak, görme engelli bireylerin ihtiyaçlarını daha net anlamak ve iyileştirmeleri sağlamak hedefiyle, yaklaşık iki yıl önce ekibimize kendisi de görme engeli olan bir ekip arkadaşı kattık. Siparişlerimizin yüzde 90’ına yakını mobil uygulamalar üzerinden verildiğinden öncelikle Yemeksepeti ve Yemeksepeti Banabi uygulamalarında ilk bir yıl içinde çok önemli geliştirmeler ve iyileştirmeler yaptık. Erişilebilirlik bugün bizim için ek bir özellik değil uygulamalarımızın temel fonksiyonlarından biri. Şu an erişilebilirlik özellikleri kullanılarak verilen sipariş sayısı aylık ortalama 5 bin düzeyinde bulunuyor.”

Kurulduğu günden itibaren bir halk markası oldu

“Yemeksepeti, kurulduğu günden itibaren bir halk markası oldu. Hiçbir grup ya da segmentle sınırlanmayan geniş hitap gücü, verdiği güven, cana yakınlığı ve ulaşılabilirliği, 20 yıldır Türkiye’nin dört bir yanına kesintisiz hizmet sunmasını ve alanında en çok tercih edilen marka olmasını sağlayan karakterini oluşturuyor.

Bunu daha da ileri taşımak için öncelikle kullanıcılarımız ile 7/24 interaktif bir iletişim halindeyiz. Her zaman onları dinliyoruz ve onların geri dönüşleriyle iş geliştirmelerimizi yapıyoruz. Geliştirdiğimiz her bir uygulamada ve üründe kullanıcılarımızın tercih ve ihtiyaçları doğrultusunda aksiyon aldığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz.”

“Yemeksepeti yokken biz ne yapıyormuşuz” dedirtmeyi hedefledik “Yemeksepeti’nin çıkış noktası insanların hayatını kolaylaştırmak ve istediği yemeğe, istediği zaman, uygun fiyata ve hatasız ulaşmasını sağlamak. Biz ilk günden beri insanlara ‘Yemeksepeti yokken biz ne yapıyormuşuz’ dedirtmeyi hedefl edik. Bu kapsamda pandemi döneminde tüm paydaşlarımız için elimizi taşın altına koyarak birçok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle restoranlar için zorlu geçen bu süreçte üye tüm restoranlarımıza maddi ve manevi her türlü desteği sağladığımızı söyleyebilirim. Restoranlar için gerçekleştirdiğimiz sayısız destek paketinin yanında en zor konulardan biri olan dijitalleşme altyapısı konusunda destek olduk.”

“İHTİYACIN YOKSA YEŞİLİ KORU” BUTONU

“İhtiyacın yoksa yeşili koru” seçeneği ile son 6 yıldır tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak için kullanıcılarımızı ve restoranlarımızı teşvik ediyoruz. Yemeksepeti’nden sipariş veren kullanıcılarımız, sipariş onay sayfasına geldiklerinde, ‘İhtiyacın yoksa yeşili koru’ butonunu işaretleyerek, restorana “Servis (plastik tabak, çatal, bıçak, pipet ve kağıt peçete) gönderme’ mesajı iletiyor ve plastik kullanımının azalmasına destek olabiliyor. 2020 yılının ilk 5 ayıyla 2021’in ilk 5 ayı karşılaştırıldığında, ‘İhtiyacın yoksa yeşili koru’ butonunun kullanımı yüzde 20 arttığını söyleyebilirim. Bu sayede son 12 ayda toplam 926 ton daha az plastik tüketilmesini sağladık. Bugün her üç Yemeksepeti kullanıcısından biri sipariş verirken ‘İhtiyacın yoksa yeşili koru’ butonunu kullanıyor.”

"Son bir senede 45 binden fazla restoranın dijitalleşmesini sağladık"

“Portakal ismini verdiğimiz uygulamamız sayesinde üye restoranlarımız kendi performanslarını ölçümleyebiliyor, iş akışlarıyla ilgili raporlar çıkartabiliyor. Böylece restoranlar hem zaman kaybetmiyor hem de asıl iyi yaptıkları işe odaklanabiliyor. Bu kapsamda Yemeksepeti olarak, son bir senede 45 binden fazla yeni restoranın dijitalleşerek online paket servis sistemine başlamasını sağladık. Bu restoranların yüzde 82’sinin tekil restoranlardan yani mahalle restoranlarından oluşması Yemeksepeti olarak bu dönemde yerel ekonomiye olan katkımızın önemli bir göstergesi.”