Herkes kendinin markası olmak zorunda mı?
Bir süredir insanlarla konuşurken aynı kelimeler tekrar ediyor: Görünürlük, etki, fark yaratmak, konumlanmak. Bunlar artık yalnızca pazarlama dünyasının ya da sosyal medyanın kavramları değil. Gündelik hayatın içine sızmış durumdalar. İnsanlar kendilerini anlatırken bile farkında olmadan bir sunum dili kullanıyor. Ne yaptıklarını değil, nasıl algılanmasını istediklerini söylüyorlar.
Bir zamanlar “kim olduğunu bilmek” yeterliyken, bugün “nasıl göründüğünü yönetmek” neredeyse zorunlu hale geldi. Bu değişim sessizce oldu; kimse açıkça talep etmedi ama herkes uyum sağladı. Kendini anlatmak bir beceri olmaktan çıkıp bir gereklilik halini aldı. Bu da bizi şu soruya getiriyor: İnsan gerçekten kendinin markası olmak zorunda mı, yoksa bu sadece çağın dayattığı yeni bir mecburiyet mi?
Kişisel marka: Bir terimden bir hayat biçimine
“Kişisel marka” kavramı ilk ortaya atıldığında daha çok profesyonel dünyaya aitti. Kariyer yönetimi, uzmanlık alanı, mesleki görünürlük gibi başlıklar etrafında şekilleniyordu. Zamanla bu sınırlar silikleşti. Bugün kişisel marka, yalnızca ne iş yaptığımızla değil; nasıl yaşadığımızla, ne paylaştığımızla, neyi savunduğumuzla ve hatta neyi özellikle sessizce geçiştirdiğimizle ilgili.
Son yıllarda yapılan sosyal bilim araştırmaları, dijital platformlarda aktif olan bireylerin kendilerini daha stratejik sunduğunu ortaya koyuyor. Paylaşım zamanlamasından kullanılan dile, fotoğraf seçiminden sessizlik sürelerine kadar pek çok unsur bilinçli ya da yarı bilinçli şekilde yönetiliyor. Bu durum yalnızca influencer’lara özgü değil. Akademisyenler, beyaz yakalılar, yaratıcı sektör çalışanları ve hatta öğrenciler bile benzer bir görünürlük baskısı altında.
Özellikle profesyonel ağlarda kullanılan dil, bu dönüşümün en açık göstergelerinden biri. İnsanlar artık işlerini anlatmıyor; kendilerini “konumlandırıyor”. Başarılar sade biçimde paylaşılmıyor, hikâyeleştiriliyor. Hatalar ise ya tamamen gizleniyor ya da “ders çıkarılmış deneyimler” olarak paketleniyor. Deneyim, içsel bir anlam taşımaktan çok dışsal bir değere sahip oluyor.
Sorun şu ki bu sürekli kendini sunma hali bir noktadan sonra doğal olmaktan çıkıyor. İnsanlar yaşadıkları anı deneyimlemekten çok, onu nasıl anlatacaklarını, nasıl çerçeveleyeceklerini düşünüyor. Beğeni, etkileşim ve görünürlük modern çağın sessiz onay mekanizmalarına dönüşüyor.
Samimiyet mi strateji mi?
Buradaki temel gerilim samimiyet ile strateji arasında. Sürekli kendini anlatan, konumlayan ve pazarlayan bir insan ne kadar kendisi kalabilir? Psikoloji ve sosyoloji literatürü son yıllarda bu soruya daha sık eğiliyor. Yapılan çalışmalar, uzun süreli “performans hâlinin” bireylerde duygusal yorgunluğu ve tükenmişlik hissini artırdığını gösteriyor. Çünkü performans geçicidir; insan ise süreklidir.
İnsan ilişkileri de bu durumdan etkileniyor. Herkesin en iyi versiyonunu sergilediği bir ortamda kırılganlık, kararsızlık ve sıradanlık giderek görünmez hale geliyor. Oysa insanı insan yapan, tam da bu kusurlu alanlar. Herkesin markaya dönüştüğü bir dünyada, kimse gerçekten tanınmıyor.
Bu noktada çoğu zaman fark edilmeyen bir ayrım var: Görünür olmak ile anlaşılmak aynı şey değil. Görünürlük artarken, anlaşılma derinliği azalabiliyor. Daha çok içerik üretiliyor ama daha az bağ kuruluyor. Herkes konuşuyor, ama kimse gerçekten dinlenmiyor.
Araştırmalar, sürekli kendini anlatma zorunluluğunun bireylerde kimlik bulanıklığını artırdığını da gösteriyor. İnsan bir süre sonra “gerçekten ne düşündüğünü” değil, “ne düşünmesinin daha uygun olduğunu” hesaplamaya başlıyor. Bu da içsel bir mesafe yaratıyor: Kişi kendine yabancılaşıyor, ama bunu çoğu zaman fark etmiyor.
Gürültünün içinde sessiz kalabilmek
Belki de mesele “kendinin markası olmak” değil. Asıl mesele, bu fikrin bize hiç durmadan dayatılması. Her anın, her sözün, her sessizliğin bile bir stratejiye dönüşmesi yorucu. İnsan bazen sadece var olmak ister; konumlanmadan, pazarlamadan, ölçülmeden.
Gerçek fark, belki de bu gürültünün içinde markalaşmayı reddedebilenlerde ortaya çıkacak. Kendini sürekli anlatmak yerine, gerektiğinde susabilenlerde. Çünkü her şeyin markaya dönüştüğü bir çağda, sıradan kalabilmek hâlâ radikal bir seçim.
