Dolar kurunun 14,60'a kadar çıkması ve ardından gelen Merkez Bankası müdahalesi sonrası gelişmeler, siyasiler tarafından da yakından takip edildi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, son üç ayda Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında yüzde 40, Bulgaristan Levası karşısında yüzde 37, Pakistan Rupisi karşısında yüzde 37, Mozambik Metikali karşısında yüzde 41, Kalaşnikofla Merkez Bankası yöneten Taliban’ın Afganisi karşısında yüzde 29 değer kaybettiğini söyledi.

Merkez Bankası’nın dövize iki hafta içinde dördüncü kez müdahale ettiğini hatırlatan Öztrak, “Ama artık Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değeri tüm müdahalelere rağmen hızla 15 liraya doğru gidiyor. Herkes Merkez Bankası’nın kolunun kanadının kırık olduğunu görüyor. Erdoğan’ın bürokratlarla ekonomi zirvesi yapacağını duyurmasına rağmen dolar tutulamıyor. Güveni yok ettikten sonra, yapacağınız her ekonomi toplantısı, Türk Lirası’nın daha fazla değer kaybetmesine neden olacaktır. Bunları geçmiş krizlerde görmüştük. Şimdi aynı tabloyu yeniden yaşıyoruz” dedi.

“Sebep değişmeden sonuç değişmez” diyen Öztrak, yaşanan krizin sebebinin Cumhurbaşkanı olduğunu, Cumhurbaşkanı gitmeden sonucun değişmeyeceğini söyledi. Merkez Bankası rezervlerinin şu an eksi 38 milyar dolar olduğunu ifade eden Öztrak, “Bankanın kasasında kendisine ait tek bir sent bile yok” dedi.

“Döviz kime veriliyor açıklansın”

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği Meclis Genel Kurulu’nda söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Merkez Bankası’ndan dördüncü kez gelen müdahalenin de sonuç vermediğini belirterek, “İyi kötü, borç harç bulduğumuz paraları birilerine peşkeş çekiyoruz, düşük fiyatla dövizi veriyor, hemen yarım saat sonra kur eski seviyesine geliyor; yazıktır, günahtır. Ülke yanarken bile birileri kârın peşinde ve bunlar iktidarla birlikte hareket ediyorlar. Bu bankalardan bu dövizi alanlar hangi firmalar, hangi firmalara döviz veriliyor? Duyumlarımız olduğu için söylüyorum, bunu açıklamaları lazım” dedi.

Merkez Bankası müdahalelerinden sonuç alınmayacağını artık herkesin bildiğini söyleyen Usta, “Bugün (dün) kur artışının Türkiye'ye maliyeti 300 milyar TL, bir yılda topladığımız verginin üçte 1'ini bir günde verdik. Bu borçlar nasıl ödenecek, bu borçları kim ödeyecek?” diye sordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Bitersek hep beraber biteceğiz, kazanırsak hep beraber" sözlerine tepki gösteren Usta, “Bin yıllık bir devletin biteceğinden bahseden bir Maliye Bakanı var, Türkiye'nin üzerine kumar oynayan bir Maliye Bakanı var“ diye konuştu.