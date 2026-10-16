Herkes modayı takip ediyor, peki kim stil sahibi?

Mustafa YALÇIN

Sosyal medya hangi pantolonu giyeceğimizi, hangi ayakkabıyı alacağımızı, hangi markayı tercih edeceğimizi söyleyip duruyor. Erkek modasında seçenek hiç bu kadar fazla olmamıştı. Peki erkekler bütün bu trendlerin arasında kendi tarzlarını mı buluyor, yoksa birbirlerine daha çok mu benziyor?

Eskiden erkeklerin giyinmek konusunda fazla seçeneği ol­madığı söylenirdi. Şimdi tam ter­si. Telefonu elinize almanız yeter­li. Birileri hangi pantolonun moda olduğunu, hangi ayakkabının mut­laka alınması gerektiğini anlatıyor. Üstelik daha birini almaya fırsat bulamadan yenisi çıkıyor. Hal böy­le olunca insanın aklına şu soru ge­liyor: Herkes bu kadar iyi giyinme­yi öğrenmişken neden birbirine bu kadar benziyor?

Aslında stil sahibi olmak için modanın bütün kurallarını bilmek gerekmiyor. Önemli olan, hangisi­nin size uyduğunu bilmek. Hatta bazen moda diye önünüze konulan bir şeye rahatlıkla “Bu bana göre değil” diyebilmek.

Bir erkeğin gardırobunda pahalı markaların olması, onun iyi giyin­diği anlamına gelmiyor. Çok iyi bir takım elbise, son model bir sneaker ya da herkesin peşinde koştuğu bir ceket satın alabilirsiniz. Ama bun­ların hiçbiri tek başına sizi stil sa­hibi yapmaz.

Çünkü mesele yalnızca ne giy­diğiniz değil, onu nasıl taşıdığınız. Kıyafetin üzerinizde nasıl durdu­ğu, sizin o kıyafetin içinde nasıl hissettiğiniz de önemli.

Her trende yetişmek zorunda değilsiniz

Elbette modayı takip etmenin, yeni renkler denemenin, farklı ke­simlere şans vermenin yanlış bir tarafı yok. Ama her yeni trend çık­tığında gardırobu yeniden düzen­lemek de şart değil.

Bir sezon bol pantolon, ertesi se­zon dar kesim, sonra büyük logolar, ardından logosuz kıyafetler… Moda sürekli fikir değiştiriyor. Siz de her seferinde onunla birlikte fikir de­ğiştirmek zorunda değilsiniz.

Üstelik sosyal medyada gördü­ğünüz bir kombini baştan aşağı sa­tın almak, sizi o fotoğraftaki kişi yapmaz. Zaten yapması da gerek­miyor.

Kendi stilini bulmak

Peki iyi giyinmenin sırrı ne? Bence önce insanın kendisini ta­nıması. Hangi renklerin yakıştı­ğını, hangi kesimlerin vücuduna uygun olduğunu ve en önemlisi hangi kıyafetlerin içinde rahat ettiğini bilmesi.

Bazen iyi kesimli lacivert bir ce­ket, beyaz bir gömlek ve temiz bir çift ayakkabı, gösterişli bir kom­binden çok daha iyi görünür. Üste­lik bunun için gardırobunuzu her sezon yenilemeniz de gerekmez.

Moda değişir, stil kalır

Bugün erkek modasında asıl me­sele seçenek azlığı değil, seçenek­lerin fazlalığı. Herkesin ne giyme­miz gerektiği konusunda bir fikri var. Markaların, tasarımcıların, sosyal medyanın, stil danışman­larının… Ama son sözü yine bizim söylememiz gerekiyor.

Çünkü iyi giyinmekle stil sahibi olmak aynı şey değil. İyi giyinmek için güzel kıyafetler seçebilirsiniz. Stil sahibi olmak içinse neyi sevdi­ğinizi ve neyin size yakıştığını bil­meniz gerekir. Belki de erkeklerin gardıroplarına eklemesi gereken şey yeni bir ceket ya da pantolon değil, biraz daha kendi kararlarını verebilme cesareti.