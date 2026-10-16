Herkes modayı takip ediyor, peki kim stil sahibi?
Mustafa YALÇIN
Sosyal medya hangi pantolonu giyeceğimizi, hangi ayakkabıyı alacağımızı, hangi markayı tercih edeceğimizi söyleyip duruyor. Erkek modasında seçenek hiç bu kadar fazla olmamıştı. Peki erkekler bütün bu trendlerin arasında kendi tarzlarını mı buluyor, yoksa birbirlerine daha çok mu benziyor?
Eskiden erkeklerin giyinmek konusunda fazla seçeneği olmadığı söylenirdi. Şimdi tam tersi. Telefonu elinize almanız yeterli. Birileri hangi pantolonun moda olduğunu, hangi ayakkabının mutlaka alınması gerektiğini anlatıyor. Üstelik daha birini almaya fırsat bulamadan yenisi çıkıyor. Hal böyle olunca insanın aklına şu soru geliyor: Herkes bu kadar iyi giyinmeyi öğrenmişken neden birbirine bu kadar benziyor?
Aslında stil sahibi olmak için modanın bütün kurallarını bilmek gerekmiyor. Önemli olan, hangisinin size uyduğunu bilmek. Hatta bazen moda diye önünüze konulan bir şeye rahatlıkla “Bu bana göre değil” diyebilmek.
Bir erkeğin gardırobunda pahalı markaların olması, onun iyi giyindiği anlamına gelmiyor. Çok iyi bir takım elbise, son model bir sneaker ya da herkesin peşinde koştuğu bir ceket satın alabilirsiniz. Ama bunların hiçbiri tek başına sizi stil sahibi yapmaz.
Çünkü mesele yalnızca ne giydiğiniz değil, onu nasıl taşıdığınız. Kıyafetin üzerinizde nasıl durduğu, sizin o kıyafetin içinde nasıl hissettiğiniz de önemli.
Her trende yetişmek zorunda değilsiniz
Elbette modayı takip etmenin, yeni renkler denemenin, farklı kesimlere şans vermenin yanlış bir tarafı yok. Ama her yeni trend çıktığında gardırobu yeniden düzenlemek de şart değil.
Bir sezon bol pantolon, ertesi sezon dar kesim, sonra büyük logolar, ardından logosuz kıyafetler… Moda sürekli fikir değiştiriyor. Siz de her seferinde onunla birlikte fikir değiştirmek zorunda değilsiniz.
Üstelik sosyal medyada gördüğünüz bir kombini baştan aşağı satın almak, sizi o fotoğraftaki kişi yapmaz. Zaten yapması da gerekmiyor.
Kendi stilini bulmak
Peki iyi giyinmenin sırrı ne? Bence önce insanın kendisini tanıması. Hangi renklerin yakıştığını, hangi kesimlerin vücuduna uygun olduğunu ve en önemlisi hangi kıyafetlerin içinde rahat ettiğini bilmesi.
Bazen iyi kesimli lacivert bir ceket, beyaz bir gömlek ve temiz bir çift ayakkabı, gösterişli bir kombinden çok daha iyi görünür. Üstelik bunun için gardırobunuzu her sezon yenilemeniz de gerekmez.
Moda değişir, stil kalır
Bugün erkek modasında asıl mesele seçenek azlığı değil, seçeneklerin fazlalığı. Herkesin ne giymemiz gerektiği konusunda bir fikri var. Markaların, tasarımcıların, sosyal medyanın, stil danışmanlarının… Ama son sözü yine bizim söylememiz gerekiyor.
Çünkü iyi giyinmekle stil sahibi olmak aynı şey değil. İyi giyinmek için güzel kıyafetler seçebilirsiniz. Stil sahibi olmak içinse neyi sevdiğinizi ve neyin size yakıştığını bilmeniz gerekir. Belki de erkeklerin gardıroplarına eklemesi gereken şey yeni bir ceket ya da pantolon değil, biraz daha kendi kararlarını verebilme cesareti.
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