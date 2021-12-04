“Herkesin bir ‘koç’a ihtiyacı var”

Tunç DİPTAŞ

tunch@tunchdptas.com

Bu başlıktaki söz ünlü iş insani Bill Gates’e ait. Çok önemli ve zorlayıcı bir zamandan geçiyoruz. Ülkemizde ve dünyada ekonomik ve sosyal alanda müthiş değişimler yaşanıyor. Pandemi ve ekonomik kriz etkisini artırıyor. Tüm insanlık, değerler, iş yapma modelleri yepyeni bir normale dönüşüyor. Peki, bu değişime, dönüşüme nasıl cevap vermeyi planlıyorsunuz? Hiçbir şey yapmayarak mı yoksa değişimi yöneterek mi?

Var olan problemleri kader olarak mı göreceksiniz yoksa kendi potansiyelimize ulaşmak için çaba mı göstereceksiniz? Gelecek yıl da yerinizde mi sayacaksınız yoksa kendinizi yeniden mi yaratacaksınız? Geçtiğimiz iki yıl zorlu geçti ama 2022 yılı kendi gerçekliğinizi ortaya koyabileceğiniz, farklılık yaratıp insanların hayatlarına dokunabileceğiniz bir yıl olabilir.

Başarılı kişileri incelersiniz bu farkı yaratmanın formülünün basit olduğunu göreceksiniz:

1) Hedeflerinizi, ideal geleceğinizi (vizyon) netleştirin.

2) Bu hedeflere odaklanıp en iyi stratejileri oluşturun.

3) Neden hedefe varmak istediğinizi sürekli kendinize hatırlatın.

4) Koç ve mentorlardan destek alarak hedeflerinize ulaşacağınız zamanı hızlandırın.

5) Harekete geçip, başarılı olana kadar yılmadan yolunuza devam edin.

Dördüncü maddede de belirttiğim gibi başarılı olabilmek için koç veya mentorlardan destek almak daha kısa zamanda hedefe ulaşmanızı sağlar. Bill Gates’in başarılı olmanın sırlarını anlattığı TED konuşmasında söylediği gibi “Başarılı olmak isteyen herkesin bir koçu olmalı; çünkü bize geri bildirim verecek, dışarıdan bakıp bizi yönlendirecek birilerine her zaman ihtiyacımız var. Ancak böyle gelişebiliriz.”

Koç, insanları başarıya nasıl yönlendirir?

Geçtiğimiz hafta “Coach Magazine” dergisi ile Amerika’da koçluk üzerine bir röportaj gerçekleştirdim. O röportajda anlattıklarımdan kısa alıntıları paylaşıyorum sizinle:

Koçluk, kaliteli sorular sorarak insana kendi doğrularını buldurmak demektir.

İnsana herhangi bir konuda nasıl başarıya ulaşılabileceğini, kendi cevaplarını nasıl bulabileceğini göstermektir. Kişinin nerede olduğunu, nereye gitmek istediğini tanımlamak ve aradaki boşluğu kendi cevaplarıyla bulmasını sağlamaktır.

Koçluk zaman zaman terapi ile de karışabiliyor. Burada kavram karmaşası olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de çok iyi tanımlanması gerekiyor. Her başarılı insanın arkasında bir koç olmalı düşüncesindeyim. Bir insanın kendisini geliştirmek istediği herhangi bir konuda hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlayan kişidir koç.

Kişisel performansın artması için stratejiler geliştirilmesine ön ayak olur.

Koçluk yeni bir meslek ve insanlar yavaş yavaş ne olduğunu keşfetmeye devam ediyor.

Koçların yarattığı en büyük fark, çalıştıkları kişilerin aksiyon almalarını sağlamaktır.

Bir koç, problemlerin kısa sürede çözülmesi ve geleceğe yönelik adımlar atılması için danışanı cesaretlendirmeye çalışır.

Koçluk konusunda çok önemli bir isim olan Jim Rohn’un bir sözü var: “Study, practice and teach.” Yani; “Çalış, hayatına uygula ve öğret.”

Çünkü insan öğretirken de öğreniyor. Bir koç olarak anlattığınız hikayeleri, dersleri kendi hayatınızda ne kadar var edebiliyorsanız, uygulayabiliyorsanız o kadar başarılı oluyorsunuz! Bundan sonrası ise kendi egonuzdan sıyrılıp insanlara kendi doğrularını buldurup, hedeflerine, hayallerine kısa zamanda ulaşmalarını sağlamaktan geçiyor. Ben de yöneticilere, liderlere koçluk yaparak onların performanslarını artırmaları, takımlarını daha iyi yönetmeleri için stratejiler geliştirmelerini sağlıyorum.

Hedefim daha iyi yöneticiler ve liderler sayesinde daha huzurlu ve mutlu bir toplumun temelinin atılmasında pay sahibi olmak.

Peki, kimler koçluk almalıdır?

Benim danışanlarıma onlarla çalışmaya başlamadan önce sorduğum iki soru var: Bu sorulardan ilki, “Gelişime, değişime hazır mısın?” “Dönüşüm için çok çalışmak gerekiyor, buna hazır mısın?” Değişime ve gelişime açık olmayan birini kimse değiştiremez. Örneğin bir kişi depresyonda ise her şeyden önce iyileşmeyi kendisinin istemesi gerekir. Herhangi bir konuda büyük değişim ve gelişim için 5 aşama vardır.

Birinci aşamada kişi bulunduğu durumdan sıkılmaya başlamıştır. “Ben yaptığım işten çok sıkılıyorum” dediğiniz aşamadır bu. Bunu söylediğiniz zaman yavaş yavaş bir değişime doğru gidiyorsunuz demektir.

İkinci aşamada sıkılma kendisini mutsuz olmaya bırakır.

Üçüncü aşamada kişinin dayanacak gücü kalmamıştır ve artık içinde bulunduğu durumdan ya da yaptığı işten derhal kurtulmaya kararlıdır.

Dördüncü aşamada insanlardan fikir almaya başlar ve yeni stratejiler geliştirir.

Beşinci aşamada ise artık yeni bir açılım yaşamaya başlar, farklılaşır ve dönüşüm yaşar. Kendisine yepyeni bir dünya yaratır.

Hayattaki bütün değişimler böyle gerçekleşir.

Üçüncü aşamaya gelmeden, değişime hazır olmadan size kimse yardım edemez. Ne terapist ne de koç.