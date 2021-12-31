Hesapları yeni yıla devrederken

2021 yılı da öyle çok istenilen düzeyde olmadı dünya için. 2020’de başlayan ve süren pandemi kâbusu, 2021’e girerken biraz daha umuda bırakmıştı kendisini. Fakat tam da beklenildiği gibi olmadı. Aşı müjdesi ile başlan yılın başlarında sevinilirken, hesaba aşı karşıtlarının katılmadığı daha sonraları anlaşıldı. Sadece 2021’de yaşamını yitiren insan sayısı 5 milyonu geçti. Hastalıkla mücadele yeni yeni varyantlar ile sürerken, ekonomilerde kapanması epey zaman alacak yaralar açıldı. Tedarik zincirleri bozuldu, lojistik maliyetleri yükseldi, faizler arttı, üretimler kısıldı, hammadde sıkıntıları tırmandı ve ülkeler yükselen enflasyon ile mücadele etmek durumunda kaldı. Üstelik birçoğu COVID’in bu varyantıyla, yani enflasyonla neredeyse ilk kez karşılaştıkları için de bir hayli bocaladılar. 2021 yılı tüm bunların yanı sıra hafızalarımızda; ülkemizde ve dünyada iklim krizi sonrası ortaya çıkan, birçok can ve mal kaybına neden olan orman yangınları ile de yer etmiş oldu.

Yılın bu son gününde ve son yazısında, geride kalan yılın birkaç önemli olayını hatırlatmak ve daha iyisini dileyerek tamamlamak istiyorum. Film şeridi gibi gözlerinizin önünden geçirmek isterim 2021’i.

Dünya yeni yıla ABD seçimleri ile girdi desek yeridir. 6 Ocak, ABD Kongresinde başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Trump’ın adamları (!), Kongre binasını bastı. Yaşanan olaylar sebebiyle 5 kişi hayatını kaybederken, bence ABD tarihine bir kara leke olarak yazıldı. Ardından 20 Ocak’ta dünyanın merakla neler yapacağını beklediği Joe Biden başkan seçildi. Öyle çok da ses getirdi ve yıla damgasını vurdu dersem abartmış olurum. Biden, daha çok Obama hükümetinin devamı görüntüsünün ötesine pek de geçemedi. Önümüzdeki yıllar ne gösterir, elbette izleyip göreceğiz.

1 Şubat’ta Myanmar'da Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliği hükümeti, ordunun yönetime el koymasıyla devrilirken, Devlet Başkanı Win Myint ile partinin diğer yöneticileri gözaltına alındı. Sonrasında da ordu yönetime el koyduğunu ilan etti. İsrail’de seçimli bir yıl geçirdi. Koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla birlikte Benjamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı biterken, aşırı sağcı Naftali Bennett yeni başbakan olarak göreve başladı.

7 Temmuz’da Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse, evine gece saatlerinde giren kimliği belirsiz saldırganlar tarafından öldürüldü. Tüm dünyanın şaşkınlıkla izlediği olayda katiller yakalanamadı.

11 Temmuz’da pandeminin olumsuz etkisini azaltıp moralleri yukarıya taşımayı da hedeflercesine gerçekleştirilen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 53 yıllık aranın ardından kupayı 2’nci kez müzesine götüren İtalya kazandı. Yine Temmuz ayı içerisinde tıpkı Avrupa Şampiyonası gibi ertelenen Tokyo Olimpiyatları düzenlendi. Ülkemiz olimpiyatları 13 madalya ile kapattı.

Aynı ayda İsrailli NSO Group adlı şirketin geliştirdiği casus yazılım Pegasus aracılığıyla dünyada birçok kişinin dinlendiği iddia edildi. Yılın önemli soru işaretlerinden bir tanesi olarak aklımızda yer etti.

Ağustos ve eylül aylarında; bir yanda Taliban Afganistan’da yönetimi eline alırken, öte yanda içerisinde dört uzay turisti bulunan astronotsuz uzay aracı yolculuğa çıktı. Dünya çevresinde üç gün süren gezi, uzay turizminin öncüsü olarak görüldü.

26 Eylül’de Almanya seçime gitti ve artık efsanevi başbakan olarak adlandırılabilecek olan

16 yıllık Angela Merkel dönemi son buldu. Artık Almanya’nın yeni başbakanı Sosyal Demokrat Parti lideri Olaf Scholz.

Sudan’da 25 Ekim sabahı ordu, hükümete askeri müdahale gerçekleştirirken, 21 Kasım’da Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile Başbakan Hamduk arasında yönetim krizini sona erdirmesi beklenen 14 maddelik siyasi anlaşma imzalandı. Asker, yürütmenin işlerine karışmama taahhüdü verdi. Devrik Başbakan Hamduk ise görevine iade edildi.

1-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya’nın Glasgow şehrinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, diğer adıyla COP26 düzenlendi. Ülkemizin de dahil olduğu 120’nin üzerindeki ülke sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı bir kırsal dönüşümün önemini vurgularken, ormansızlaşmayı durdurmak için birlikte çalışmayı taahhüt etti. Aslında bu taahhüt, bana göre dünyanın geleceğini tayin eden, kaynakları hor kullanmamız gerektiğini anlatan, önümüzdeki döneme damga vuracak en önemli olay olsa gerek.

2021’de hesaplar tam kapanmadı ve taşlar yerine oturmadı. O yüzden hesapları yeni yıla devrederken; çok daha verimli bir döneme girmemiz gerektiğini ve 2022’yi verimli bir dünya için neler yapmalıyız sorusunun cevabını arayacağımız bir yıl olarak tarihe not etmeliyiz. Herkesin yeni yılı kutlu olsun.