‘Hibrit çalışma’yı görüp ‘eve yakın ofis’i geliştirdi, İngiltere yolu göründü

KOLEKTİF House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, 2021 yılı yazında ortağı Aydın Doğan Yalçındağ ile Los Angeles’a giderken konuyu açtı:

- Bence şirketlerin çoğu beyaz yakalılar için hibrit çalışma modelini benimsemeye başladı. Bizim Kolektif House olarak bunu dikkate alıp yeni bir model daha geliştirmemiz lazım.

Ahmet Onur, ortağı Aydın Doğan Yalçındağ’la uçaktaki konuşmasını tablet bilgisayarına not etti, birlikte çerçeveyi neredeyse çizdi:

-Los Angeles’a indiğimizde yeni model önemli ölçüde netleşmişti.

Türkiye’ye döndüklerinde bir de anket yaptırdı. Anketten şu sonuç çıktı:

Şirketlerin yüzde 77’si beyaz yakalılar için hibrit çalışma yoluna gidiyor.

Yüzde 85’i ise esnek ofis alanlarına geçiş yapacak.

Ahmet Onur, Kolektif House’daki ekibiyle birlikte modeli geliştirdi, şirketin yüzde 95’ini birlikte temsil ettikleri Doğan Yalçındağ ve Umur Gençoğluile son dokunuşu yaptı:

Kolektifmini…

Ahmet Onur’la ilkini İstanbul Bebek’te açtıkları “Kolektifmini”de buluştuk, şirket ofisleriyle ilgili saptamasını paylaştı:

-Uzun pandemi sürecinde “esnek çalışma”, iş hayatına geri dönüşü olmaz bir biçimde yerleşti. Şirketler artık ticari alan satın almak ya da uzun vadeli kiralamak yerine birçok hizmeti bir arada sunan “esnek ofis” çözümlerini tercih ediyor.

Sonra Kolektif House’u ilk kurdukları günlere döndü:

- Doğan (Yalçındağ) ile Boston’daki öğrencilik dönemimizde tanıştık, çok yakın arkadaş, dost olduk. Umur Gençoğlu’nu da aramıza aldık, Kolektif House’da ortak olduk. İlkini 2015’te açtık. İlk açılanı kapattık. COVID başladığında 6 şubeyi bulmuştuk.

Günümüzde ofislerin 4 duvardan ibaret olmadığını vurguladı:

- Yaygınlaşan esnek ofisler, sosyalleşme, network geliştirme, işbirliğini artırma noktasında da iş hayatının önemli yapı taşı oldu.

Kolektif House olarak şirketlere ve onların çalışanlarına “daha özgür” bir çalışma ortamı sundukları iddiasını ortaya koyup, bunu şöyle açtı:

-Farklı disiplinlerden çalışanların bir arada olabildiği, fikir alışverişinde bulunabildiği, birlikte öğrendiği, network ağını genişlettiği, yeni işbirliklerine kapılarını araladıkları bir çalışma ortamı sunuyoruz.

Halen 19 lokasyonda, toplam 70 bin metrekareye yakın alanda 7 bin dolayında şirkete ve çalışanlarına hizmet verdiklerini kaydetti:

-Start-up’lardan kurumsal şirketlere, global firmalara kadar farklı ölçeklerde şirket ve kurumun 25 bin personeli bizim yarattığımız ofis ortamlarını kullanıyor.

Hizmet verdikleri binaları kiralama modellerini merak ettim, anlattı:

- Binaları oteller gibi uzun vadeli kiralıyoruz. Kiminde minimum kira, üstüne cirodan pay anlaşmamız söz konusu oluyor. Kimilerinde de bina sahipleriyle iş ortaklığına giriyoruz.

“Kolektifmini” üzerinde durdu:

-Hibrit modelle haftanın bir bölümünde uzaktan çalışanlar, artık şirket işini evinde yürütmekte zorlanıyor. Bunu dikkate alarak,“Her mahalleye nitelikli çalışma ortamı” hedefiyle yola çıktık. Yani, evlere yakın olmayı planladık.

Bebek’teki “Kolektifmini”de üye sayısının kısa sürede 2 bine çıktığını bildirdi:

-Burada, “İstediğin kadar çalış, istediğin kadar öde” modeli uygulanıyor. 30 dakika kullanan da olabiliyor, 2-3 saat çalışanlar da var.

“Kullandığın kadar öde” sistemiyle hizmet veren “Kolektifmini”nin dünyada alanında ilk olduğunu savundu:

- İkinci “Kolektifmini”yi Çeşme’de “onthebeach” konseptiyle hayata geçirdik. 400 metrekareden küçük mekanlarda hayata geçirdiğimiz bu modelin dünyada da tutabileceğini düşündük. İlk hedefimize de İngiltere’yi koyduk.

Ahmet Onur, Doğan Yalçındağ ve Umur Gençoğlu, “Kolektif House”la pandemi öncesinde yola çıktı. Dünyada gördükleri modeli Türkiye’de geliştirdi.

Şimdi “her mahalleye nitelikli çalışma mekanı” anlayışıyla geliştirdikleri “Kolektifmini”yle dünyaya açılmak için kolları sıvadı…

Muhtaç değiliz ama bize değer katacak yatırımcılara bakarız

KOLEKTİF House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, kısa süre önce bünyelerine kattıkları yazılım ve tasarım şirketlerine işaret etti:

- Yazılım ve dijital dönüşüm şirketi “Thinkerfox” ve UX tasarım stüdyosu “Spectailor”u bünyemize kattık. İşin geleceğini tasarlayan teknolojiler üretmeye odaklandık.

Kolektif House’a yatırımcı ilgisinin olup olmadığını sordum, şu yanıtı verdi:

- Muhtaç değiliz ama bize değer katacak, hayallerimizi gerçekleştirmemize katkı yapacak yatırımcılarla görüşürüz. Sürdürülebilir büyümeye önem veriyoruz.

Şirketlerin ofislerini tasarlama işine girdik

KOLEKTİF House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, faaliyet alanlarına yeni bir segment eklediklerini belirtti:

- Büyük firmaların genel merkezlerini tasarlama işine girdik.

Bu alanda ilk bağlantıyı Murat Ülker’in oğlu Yahya Ülker’le kurduklarını kaydetti:

- Yıldız Holding’in Çamlıca’daki bir binasını bizim yaklaşımımızla yeniden tasarlayıp teslim ettik.

Allah yerinizi dar etsin

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İngiltere merkezli Pladis’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, geçenlerde Bebek’teki “Kolektifmini”ye gitti, deneyimledi.

Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına şu mesajı yazdı:

- Artık gençler her yerde çalışmak istiyor. Tercihleri eve yakın olması ama Bebek gibi favori bölgelerde de imkan var. Biz baba/oğullar haftalık görüşmemizi 30 liraya yaptık.

Mesajına “Kolektifmini”ye uygun şu cümleyi ekledi: - Allah yerinizi dar etsin…