Hibrit hayata talep üç kat arttı

Görüntülü görüşme teknolojilerine yönelik yatırımlar 2000’lerin başından bu yana artıyor. Pandeminin ilk aylarında perakendeden eğitime, sağlıktan gıdaya kadar bütün sektörlerde şirketler, altyapılarına bu teknolojiyi eklemek üzere ciddi paralar harcadı. Uzmanların tahminlerine göre 2027’de global görüntülü görüşme teknolojisi pazarının büyüklüğü 74,6 milyar dolara ulaşacak. Şu anda pazar, 25 milyar dolar civarında. Türkiye’de bu alanda 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren genç bir girişim var. AssistBox Teknoloji, genç mühendislerin kurduğu bir şirket. Önceleri yola sigorta şirketlerine hizmet vermek üzere çıkan bu şirketin kapısı, son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerikalı yatırımcılar tarafından sıkça çalınıyor. Şirketin kurucularından olan Bora Gül, “Son dönemde yurtdışında Trendyol ve Getir gibi Türk şirketlerinin gösterdiği başarı yabancıların ilgisini çekti. Bizler de gelecek vaat eden bir şirket olarak yatırımcı talepleriyle karşılaşıyor” diye yorumluyor bu durumu.

‘Arçelik de müşterimiz Adalet Bakanlığı da’

AssistBox Teknoloji, görüntülü teknoloji hizmetlerini altı başlıkta toplamış. Bunların başında gelen telesağlık teknolojileri, sektördeki iştahın azalması nedeniyle pandeminin ilk günlerindeki kadar ilgi görmüyor. Bora Gül, vatandaşların ilk dönemdeki kadar hastanelerden korkmadığını, salgının normalleşmeye başladığını belirterek “Bu nedenle hastanelerin telesağlık yatırımları yavaşladı” diye açıklıyor bu durumu. Şu sıralar görüntülü görüşme teknolojilerinde en iştahlı sektör ise perakende. Her ne kadar AVM’ler ve mağazalar açık olsa da markaların dijital mağaza deneyimine yönelik yatırımları artarak devam ediyor. Bora Gül, bu alanda Arçelik’le işbirliği yaptıklarını anlatan Gül, “Sisteme giren müşteri direkt bayiye bağlanıyor. Bayi kendisine mağazadaki çamaşır makinelerini gösteriyor. Sanki mağazadan çekiyormuş gibi ürün satın alınıyor” diye özetliyor durumu.

Bunun yanında önemli bir anlaşma da Adalet Bakanlığı ile yapılmış. AssistBox Teknoloji’nin altyapısıyla tutuklular yakınlarını dijital ortamda görüyor. Dijital mahpushane ziyaretleri gerçekleşiyor.

Müşteri sayısı üçe katlandı

Pandemi, görüntülü teknoloji yatırımlarında katalizör etkisi yaratırken, AssistBox’ın cirosu da bundan nasibini almış elbette. Bora Gül, müşteri sayılarının üçe katlandığını belirtirken, ayda 1 milyon görüntülü görüşmeye aracılık ettiklerinin altını çiziyor. Diyor ki, “2020’de yüzde 150 ciro artışı yaşadık. 2021’de ise bir önceki yıla göre yüzde 250 arttı. Türkiye’nin en iyi görüntülü görüşme altyapı sağlayıcısı olmak istiyorduk, şimdi hedefimiz globalde sayılı şirketler arasına girmek. İspanya’ya hasar ekspertiz uygulaması sattık. Yeni anlaşmalar yapıyoruz.”

Yetkili servisin ustası kamerada

Şirketin hizmet alanları arasında ve sigorta da var. Özellikle hasar ekspertizi alanında görüntülü teknolojilerin önümüzdeki dönemde daha da fazla kullanılacağını belirtiyor Gül. Trafik kazasından evi su basmasına kadar sigortayla ilgili ekspertiz işlemleri görüntülü teknolojileriyle daha sık yapılıyor artık. Gül şu bilgileri veriyor: “Aynı şekilde her türlü yetkili servis hizmeti de görüntülü teknolojiyle sağlanıyor. Bütün büyük markalarla işbirliği yaptık. Ustalar bu konuda eğitim alıyor. Tüketicinin evine gitmeden dijital tamir yapıyorlar.”

Telesağlık hala yönetmelik bekliyor

Görüntülü görüşme teknolojileriyle ilgili iştahlı alan sağlıktı. Pandeminin başında sadece özel değil kamu hastaneleri de telesağlık teknolojisini geliştirmek üzere yatırım projelerini açıklamışlardı. Sağlık Bakanlığı’nın, tam bir yıl önce telesağlıkla ilgili bir yönetmelik hazırlığı içinde olduğu hatta bir ihaleye çıkılacağı bile duyurulmuştu. Sektör temsilcileri, konuyla ilgili ihale şartnamesinin yayınlandığını ancak daha sonra sürecin durdurulduğunu belirtiyorlar. Aradan geçen bir yılda birkaç özel hastanenin dışında kamunun da özel sektörün de telesağlık yatırımlarını askıya aldığı bildiriliyor.