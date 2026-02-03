Hiç işlem yapmadan aldığın riskler
Yine Yeniden Rebalance! Sonunda söyleyeceğimi başından yazayım. Piyasa sert düşüş yaparsa temkinli olarak yapılması gereken 2 aksiyon; sakinlik ve rebalance.
Finansal piyasalarda oldukça çalkantılı geçiyor. Dolar, altın, gümüş ve Bitcoin gibi temel yatırım araçlarının fiyatlarında hem sert yükselişler hem de hızlı düzeltmeler yaşandı. Bu dönem, portföyünüzdeki varlık dağılımını sabit tutmanın risklerini yeniden gözler önüne sererken, düzenli olarak rebalancing (yeniden dengeleme) yapmanın önemini de bir kez daha gösterdi.
Rebalancing neden şimdi kritik?
Piyasalar uzun süre aynı yönde gitmez ve kazandıran her dönem, beraberinde mutlaka bir denge bozulması getirir. Altın, gümüş ve Bitcoin gibi varlıklar kısa sürede sert yükselişler yaşadığında portföy içinde doğal olarak ağırlık kazanır; düşüş yaşayan varlıklar ise sessizce geri plana itilir. İşte tam bu noktada, fark edilmeden portföyünüz başlangıçta planladığınız risk profilinden uzaklaşır. Aslında siz aynı portföye sahip olduğunuzu düşünürken, risk seviyesi bambaşka bir noktaya taşınmış olur.
Özellikle son iki ayda yaşananlar bunun en somut örneği oldu. Bu dönemlerde iki farklı tehlike var: Birincisi, yükselen varlıklarda kârlar realize edilmeden taşınır ve olası bir düzeltmede bu kazançlar hızla eriyebilir. İkincisi ise düşen varlıklarda farkında olmadan aşırı risk veya tam tersi şekilde aşırı çekingenlik oluşabilir. Her iki durumda da kararlar rasyonellikten uzaklaşır.
Rebalancing’in bugün bu kadar kritik olmasının temel nedeni, piyasalardaki belirsizliğin ve oynaklığın yapısal hale gelmiş olmasıdır. Artık sadece ekonomik veriler değil; jeopolitik riskler, merkez bankası söylemleri, regülasyon haberleri ve hatta sosyal medya etkisi bile fiyatları kısa sürede uçtan uca taşıyabiliyor. Böyle bir ortamda “dokunmadan beklemek”, pasif bir strateji olmaktan çıkıp aktif bir risk almaya dönüşüyor. Çünkü piyasalar hareket ederken portföyünüz de farkında olmadan hareket ediyor.
Rebalancing, tam da bu noktada bir disiplin mekanizması olarak devreye girer. Duygularla değil, önceden belirlenmiş hedeflerle hareket etmeyi sağlar. Yükselmiş varlıklardan bir miktar satıp, geride kalmış veya düşmüş varlıklara yönelmek ilk bakışta psikolojik olarak zor olabilir; ancak uzun vadede portföy sağlığını koruyan temel refleks budur. Bu yaklaşım, “zirveden alıp dipten satma” hatasının tam tersini sistematik hale getirir: Zirveye yaklaşan varlıklarda ağırlığı azaltır, düşüş yaşayan varlıklarda kontrollü şekilde pozisyon açar.
Bugün rebalancing yapmanın bir diğer kritik yönü de, fırsat maliyetini yönetme gücüdür. Portföyünüzde aşırı şişmiş bir varlık, başka alanlardaki potansiyel fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Oysa yeniden dengeleme sayesinde, bir varlık sınıfındaki kazancı kilitleyip başka bir varlıkta yeni bir büyüme alanı yaratabilirsiniz. Bu, özellikle dalgalı dönemlerde portföyün “nefes almasını” sağlar ve tek bir senaryoya bağımlı kalma riskini azaltır.
Son olarak, rebalancing bugünün piyasalarında yalnızca getiri optimizasyonu değil, aynı zamanda psikolojik dayanıklılık meselesidir. Net bir dengeleme stratejisi olan yatırımcı, piyasa düştüğünde paniğe kapılmaz; yükseldiğinde ise kontrolsüz iyimserliğe sürüklenmez. Ne yapacağını bilen bir portföy, yatırımcısına da sakinlik kazandırır. Aralık–Ocak döneminde gördüğümüz sert hareketler, “bir şeyler yapmanın” değil, doğru zamanda doğru dengeyi kurmanın ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koydu.
Kısacası, rebalancing bugün bir tercih değil; değişken, hızlı ve kırılgan piyasa koşullarında portföyün sigortası haline gelmiş durumda. Bu sigortayı devreye almayanlar için risk, artık yalnızca fiyatların düşmesi değil; kontrolün sessizce elden kaymasıdır.
Rebalancing ile finansal istikrarı koruma
Güvenli liman olan varlıklarına olan bağlılığına değil, portföyündeki varlıkların mevcut fiyatlanmalarını faydaya ve hatta fırsata çevirmeni sağlayacak bir ipucudur rebalancing. Portföy dağılımını gözden geçirmezsen, olduğu yerde hiç işlem yapmadan düşüş riskini üstlenirsin. Aksi halde, yapabileceğin tek şey portföyündeki varlıklara uzun süre ihtiyaç duymamayı dilemekten ibaret kalır.
|Borsa
|13.620,95
|-1,57 %
|Dolar
|43,4554
|-0,04 %
|Euro
|51,2743
|-0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1791
|0,00 %
|Altın (GR)
|6.528,46
|0,38 %
|Altın (ONS)
|4.659,61
|0,14 %
|Brent
|66,3400
|0,11 %