Hiç işlem yapmadan aldığın riskler

Yine Yeniden Rebalance! Sonunda söy­leyeceğimi başından yazayım. Piyasa sert düşüş yaparsa temkinli olarak yapılma­sı gereken 2 aksiyon; sakinlik ve rebalance.

Finansal piyasalarda oldukça çalkantılı geçiyor. Dolar, altın, gümüş ve Bitcoin gibi temel yatırım araçlarının fiyatlarında hem sert yükselişler hem de hızlı düzeltmeler ya­şandı. Bu dönem, portföyünüzdeki varlık da­ğılımını sabit tutmanın risklerini yeniden gözler önüne sererken, düzenli olarak reba­lancing (yeniden dengeleme) yapmanın öne­mini de bir kez daha gösterdi.

Rebalancing neden şimdi kritik?

Piyasalar uzun süre aynı yönde gitmez ve kazandıran her dönem, beraberinde mutlaka bir denge bozulması getirir. Altın, gümüş ve Bitcoin gibi varlıklar kısa sürede sert yükse­lişler yaşadığında portföy içinde doğal olarak ağırlık kazanır; düşüş yaşayan varlıklar ise sessizce geri plana itilir. İşte tam bu nokta­da, fark edilmeden portföyünüz başlangıçta planladığınız risk profilinden uzaklaşır. As­lında siz aynı portföye sahip olduğunuzu dü­şünürken, risk seviyesi bambaşka bir nokta­ya taşınmış olur.

Özellikle son iki ayda yaşananlar bunun en somut örneği oldu. Bu dönemlerde iki fark­lı tehlike var: Birincisi, yükselen varlıklar­da kârlar realize edilmeden taşınır ve olası bir düzeltmede bu kazançlar hızla eriyebilir. İkincisi ise düşen varlıklarda farkında olma­dan aşırı risk veya tam tersi şekilde aşırı çe­kingenlik oluşabilir. Her iki durumda da ka­rarlar rasyonellikten uzaklaşır.

Rebalancing’in bugün bu kadar kritik ol­masının temel nedeni, piyasalardaki belir­sizliğin ve oynaklığın yapısal hale gelmiş ol­masıdır. Artık sadece ekonomik veriler değil; jeopolitik riskler, merkez bankası söylemle­ri, regülasyon haberleri ve hatta sosyal med­ya etkisi bile fiyatları kısa sürede uçtan uca taşıyabiliyor. Böyle bir ortamda “dokunma­dan beklemek”, pasif bir strateji olmaktan çıkıp aktif bir risk almaya dönüşüyor. Çün­kü piyasalar hareket ederken portföyünüz de farkında olmadan hareket ediyor.

Rebalancing, tam da bu noktada bir disip­lin mekanizması olarak devreye girer. Duy­gularla değil, önceden belirlenmiş hedeflerle hareket etmeyi sağlar. Yükselmiş varlıklar­dan bir miktar satıp, geride kalmış veya düş­müş varlıklara yönelmek ilk bakışta psiko­lojik olarak zor olabilir; ancak uzun vadede portföy sağlığını koruyan temel refleks bu­dur. Bu yaklaşım, “zirveden alıp dipten sat­ma” hatasının tam tersini sistematik hale getirir: Zirveye yaklaşan varlıklarda ağırlığı azaltır, düşüş yaşayan varlıklarda kontrollü şekilde pozisyon açar.

Bugün rebalancing yapmanın bir diğer kri­tik yönü de, fırsat maliyetini yönetme gücü­dür. Portföyünüzde aşırı şişmiş bir varlık, başka alanlardaki potansiyel fırsatları ka­çırmanıza neden olabilir. Oysa yeniden den­geleme sayesinde, bir varlık sınıfındaki ka­zancı kilitleyip başka bir varlıkta yeni bir büyüme alanı yaratabilirsiniz. Bu, özellikle dalgalı dönemlerde portföyün “nefes alması­nı” sağlar ve tek bir senaryoya bağımlı kalma riskini azaltır.

Son olarak, rebalancing bugünün piyasa­larında yalnızca getiri optimizasyonu değil, aynı zamanda psikolojik dayanıklılık mese­lesidir. Net bir dengeleme stratejisi olan ya­tırımcı, piyasa düştüğünde paniğe kapılmaz; yükseldiğinde ise kontrolsüz iyimserliğe sü­rüklenmez. Ne yapacağını bilen bir portföy, yatırımcısına da sakinlik kazandırır. Ara­lık–Ocak döneminde gördüğümüz sert hare­ketler, “bir şeyler yapmanın” değil, doğru za­manda doğru dengeyi kurmanın ne kadar ha­yati olduğunu açıkça ortaya koydu.

Kısacası, rebalancing bugün bir tercih de­ğil; değişken, hızlı ve kırılgan piyasa koşulla­rında portföyün sigortası haline gelmiş du­rumda. Bu sigortayı devreye almayanlar için risk, artık yalnızca fiyatların düşmesi değil; kontrolün sessizce elden kaymasıdır.

Rebalancing ile finansal istikrarı koruma

Güvenli liman olan varlıklarına olan bağlı­lığına değil, portföyündeki varlıkların mev­cut fiyatlanmalarını faydaya ve hatta fırsata çevirmeni sağlayacak bir ipucudur rebalan­cing. Portföy dağılımını gözden geçirmez­sen, olduğu yerde hiç işlem yapmadan düşüş riskini üstlenirsin. Aksi halde, yapabileceğin tek şey portföyündeki varlıklara uzun süre ihtiyaç duymamayı dilemekten ibaret kalır.