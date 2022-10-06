Hiç Turquality desteği almadan 56 ülkeye yerleşti 22’sinde liderliği yakaladı

BİR süre önce Güney Amerika ülkelerine uzanan ilk Türk markası olan LC Waikiki, Ekvador ve Peru’da açtığı mağazalar için yönetici adaylarıyla görüşmeler yapıyordu.

Peru’da iş başvurusu yapan yönetici adayı, LC Waikiki’nin İstanbul’dan giden ekibinin gerçekleştirdiği mülakata girdi. Mülakatta LC Waikiki’nin hangi ülkenin markası olduğu gündeme geldi. Yönetici adayına soruldu:

- LC Waikiki’nin merkezinin hangi ülkede olduğunu biliyor musunuz?

Yönetici adayı, sorulan soruyu bilmemenin tedirginliğini yaşadı:

- Maalesef bilmiyorum.

Mülakatı yürüten yönetici sorduğu soruyu yanıtladı:

- LC Waikiki, Türkiye’nin markası…

Perulu yönetici adayı, Türkiye’nin adını duyunca şaşkınlık yaşadı:

- Türkiye’nin haritadaki yerini bile bilmiyorum. Hemen hangi kıtada olduğunu araştıracağım.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Peru’da karşılaştıkları bu durumu Yalova’daki Avrasya OSB’de 400 bin metrekarelik alan üzerine kurdukları 175 bin metrekarelik lojistik merkezinin açılışında anlattı, şu noktanın altını çizdi:

- 4 kıtada 56 ülkede 1200’den fazla mağazamızla 1.8 milyon metrekarelik alanda “ulaşılabilir moda” sunuyoruz. LC Waikiki olarak yurt dışı yatırımlarımızı Ticaret Bakanlığı’nın Turquality programından destek almadan kendi sermayemizle gerçekleştiriyoruz.

Avrupa’nın 6’ncı büyük giyim perakendecisi olduklarını belirtti:

- Faaliyette olduğumuz 56 ülkenin 22’sinde pazar lideriyiz. 2025 yılında Avrupa’nın ilk 3 giyim perakendecisi arasına girmeyi hedefliyoruz.

LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi’nin açılışını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi.

Açılışa katılan iş insanları arasında Şefik Dizdar, Ramazan Kaya, Hamza Kaya, Onur Soysal, Ömer Faruk Çelik, Fettah Tamince, Şahin Nalbant, Adnan Başdemir, Abdullah Buladı, Ahmet Çelik, Yunus Akdaş, Nurettin Yaşar, Özen Kuzu, Ahmet Güler, Hasan Kaytan yer aldı.

Vahap Küçük, İstanbul, Ankara ve Yalova başta olmak üzere LC Waikiki’nin yurt içinde 685 bin metrekare, yurt dışında da 100 bin metrekarelik lojistik alanına sahip olduğunu bildirdi:

- Lojistik merkezlerimizin toplam alanı 785 bin metrekareye ulaştı. 2021 yılında lojistik merkezlerimizden 550 milyon adet ürün sevkiyatı gerçekleştirdik. Bu yıl 600 milyon adet ürün sevkiyatı gerçekleşecek.

Lojistik merkezlerinin önemini şu cümleyle özetledi:

- Moda perakende sektöründe doğru ürünü doğru mağazaya doğru adette zamanında göndermek başarının kilit noktalarından biridir. Bunun için lojistik merkezleri yatırımımızı sürdürüyor, teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek iş süreçlerimize entegre ediyoruz.

Yeri gelmişken grubun üretim tarafı üzerinde de durdu:

- İştirakimiz Taha Grubu şirketlerinden Yavuz, Taha, Talu, Özen ve Fetih Tekstil’in 6 farklı şehirde 11 adet üretim tesisinin toplam büyüklüğü 230 bin metrekareye ulaştı.

Üretimlerini Anadolu’ya kaydırmaya özen gösterdiklerini vurguladı:

- Hatta bazı şehirlerimizde sosyal sorumluluk amacıyla da yatırımlar yaptık. Bunlardan biri Erzurum oldu. Kentte 1000 kişiye istihdam sağlıyoruz.

Bu yıl 8 yeni ülkeye giriş yapacaklarını ifade etti:

- Bu ülkeler Şili, Arjantin başta olmak üzere Güney Amerika ile sahra altı Afrika’da olacak. Yıl sonuna kadar yurt dışında 120, yurt içinde 30 yeni mağaza açacağız. Böylece yıl sonunda toplam 1350 mağazaya ulaşmış olacağız.

2022 ciro beklentilerini de paylaştı:

- Bu yıl ciromuzu geçen yıla göre yüzde 80 büyüterek inşallah 66 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin törende olduğunu dikkate alarak geçen yıl ödedikleri verginin altını çizdi:

- 2021 yılında 2 milyar lira kurumlar vergisi ödedik.

Taha-Tema Grubu, 1997 yılında kurucularından 1997 yılında satın aldıkları Fransız LC Waikiki’yi Türkiye’nin markası yapmakla kalmadı, 56 ülkeye yayılan 1200 mağaza ile global oyuncu yaptı.

LC Waikiki, 2025’te Avrupa’da ilk 3’e girme yolunda emin adımlarla ilerliyor…

1200 tedarikçiye ürün yaptırıyor, istihdam 210 bini buluyor

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, grubun üretim tarafında istihdamın 10 bin dolayında olduğunu belirtti:

- Perakende tarafındaki istihdamımız 50 bin düzeyinde bulunuyor. Böylece toplam istihdam 60 bine ulaşıyor.

Türkiye’nin farklı illerinde toplam 1200 tedarikçiye üretim yaptırdıklarını bildirdi:

- Tedarikçilerimizin toplam istihdamı 150 bin kişiyi buluyor. Doğrudan istihdamımızı da dikkate alırsak, 210 bin kişilik bir çalışan ordusu ortaya çıkıyor.

2021’de 12 milyon adet giysi yardımı yaptık, 15 bin öğrenciye destek verdik

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, markayı satın aldıkları 1997 yılına döndü:

- O yıllarda TÜİK’in hesaplamalarında hane halkı harcamalarında giyimin payı yüzde 9’larda idi. Bugün yüzde 5’lerde olduğunu görüyoruz. Bu çorbada bizim de tuzumuz olduğunu düşünüyoruz.

Her yıl net kârlarının yüzde 10’unu aşan bir bölümünü sosyal yardımlara ayırdıklarını vurguladı:

- 2021 yılında 12 milyon adet giysi yardımı yaptık. 15 bin çocuğumuzun eğitimine destek olduk.

LC Waikiki’den çıkarkan çite çarptım, bakan olduğumu farketmediler

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ailece LC Waikiki’nin müşterisi olduklarını belirtti:

- Geçenlerde LC Waikiki mağazasında alışveriş yaptık. Çıkarken arabayla mağazanın park yerindeki çite dokundum. Görevlilere telefonumu verdim, masrafı ödemek için beni aramalarını söyledim.

Gülümseyip sürdürdü:

- Mağaza yöneticileri daha sonra aradı. Görevliler beni tanımamış. Mağaza yöneticisi, “Sayın Bakanım, bizden alışveriş yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Çitin tamiri konusu sorun değil” dedi.

Cumhurbaşkanımızın Prag ziyareti AB katılım sürecine katkı yapacak

TÜRKİYE’nin Prag Büyükelçisi (Çek Cumhuriyeti) Egemen Bağış, haftalık video paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü (6 Ekim 2022) “Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi”ne katılımıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

- Cumhurbaşkanımızın Prag’da gerçekleşecek “Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi”ne katılması, Avrupa Birliği (AB) katılım sürecimizin yeniden canlanmasına katkıda bulunacak.

Zirvenin AB’ye etkileriyle ilgili de şu mesajı verdi:

- Zirve, Avrupa’nın son zamanlardaki zorluklar karşısındaki direncini artıracaktır.