Google Haberler

Hiçbir şey değişmezse her şey aynı mı kalmış olur?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Serdar PAZI

Serdar PAZI

PİYASANIN İÇİNDEN

Tüm Yazıları

Haftalardır merakla beklenen PPK Top­lantısında bir değişikliğe gidilmedi. Hem politika faizi %37 düzeyinde bırakıldı, hem de fiili piyasa faizi olarak işlev gören ge­celik borç verme faizi %40 düzeyinde sabit kaldı. Farklı ülkelerde işlem yapan bir fon yöneticisi için kullandığı terminalde merkez bankalarının politika faizlerini listeleyen bir sayfa vardır. Orada yazan ülkemiz için yazan %37 aslında yaklaşık üç aydan beri piyasa­da geçerliliği olmayan bir faizi göstermekte­dir.

Zira şubat ayının sonunda başlayan sava­şın birinci haftasında aldıkları bana göre za­manlaması da doğru olan pro aktif bir karar ile artık piyasayı haftalık repo ihalesi ile fon­lamayı bırakıyorum, gecelik olarak borç ver­me faizi olan %40 düzeyinden fonlama ger­çekleştireceğim mesajını verdi. Ancak o gün olağan üstü toplantı kararı ile gelen bu açık­lamanın ardından artık norm haline gelen bu durum uygulamada da kendine yer bulabilir. Yani piyasada gecelik olarak %40 fonlama faizi gerçeği var ve referans faiz olarak kabul gören TLREF de bu civara yerleşti.

Yalın tercihlerde bulunmalıyız

Bizler bu ülkede yaşayan ve uzmanlığı bü­yük ölçüde bu ülkenin sermaye piyasaları­na yönelik olan analistler bu tür nüansları anlayıp değerlendirebiliyoruz. Ancak yazı­nın başında verdiğim örnekte de olduğu gi­bi aynı anda 15-20 ülke hakkında fikir sahi­bi olup, pozisyon alan yatırımcılara mevcut düzeni anlatmak pek kolay değil.

Bu kadar yüksek reel faiz verilmesine karşın yabancı yatırımcının bono piyasasında son aylarda net satıcı olmasının bölgede artan jeopoli­tik risklerin yanında böyle bir açıklaması da var. Ülkemizin düşük tasarruf oranı ve bu­na bağlı olarak düşük sermaye birikiminin sonucunda dış finansmana duyduğu ihtiyaç devam ettiği sürece bu konularda olabildi­ğince yalın tercihlerde bulunmalıyız. Yaban­cı yatırımcının son aylarda nispeten taktik­sel pozisyon artırdığı dönemde de kısa vade­li swap üzerinden gelmesi ve kur ya da vade riskini olabildiğince sınırlama isteği de not edilmeli. TCMB kararının ardından piyasa­larda önemli bir değişiklik yaşanmadı, ka­rarın büyük ölçüde tahmin edildiği gibi gel­mesi önemliydi.

Diğer yandan düşük gelen mayıs ayı enflasyonuna atıfta bulunulması da dikkat çekiciydi, zira aylardır yüksek ge­len enflasyonun ardından tek bir veriye ba­karak böyle bir analiz yapılması düşündürü­cü. Yaz aylarında gıda fiyatlarının imkan ta­nıması ile yıllık enflasyonun %30 düzeyinde kaldığını takip edeceğiz, ancak okula dönüş ve talebin canlanması dönemi olarak bilinen eylül-ekim döneminde enflasyonun yeniden yükselişe geçeceğini bugün herkes iyi kötü öngörebiliyor. Dolayısıyla belirli ölçüde pi­yasa görece iyimser olmak normaldir ancak kredibilitenin korunması adına bunun do­zunu iyi ayarlamak elzemdir.

Yazara Ait Diğer Yazılar
Piyasa Özeti
Borsa 13.743,50 -0,01 %
Dolar 46,2218 0,08 %
Euro 53,5294 0,06 %
Euro/Dolar 1,1579 0,00 %
Altın (GR) 6.129,37 -2,11 %
Altın (ONS) 4.210,92 3,43 %
Brent 88,4890 -5,64 %
Çok Okunanlar