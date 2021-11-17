Bugünlerde iç politikada AK Partili Ali İhsan Yavuz’un 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası, İstanbul’u İmamoğlu kazanınca söylediği, ‘’Hiçbir şey olmasa da bir şeyler olacak‘’ havası

egemen…

Son günlerde siyaset sahnesindeki gelişmelerin sohbetini yaptığım bir iş insanı, durumu nasıl gördüğünü anlatırken, ‘’Siyasilerin demeçlerini okudukça AK Partili Ali İhsan Yavuz’un 2019‘un 31 Mart’ında yerel seçimler sonrası söylediği, ‘hiçbir şey olmadıysa da, bir şeyler olmuştur’ sözünü hatırlatıyor. Bu demeçlere bakınca bir şeyler olacak gibi geliyor’’ dedi. Kendisine bu kanaate nereden vardığını sorunca “Tabii ki Mehmet Barlas’ın CHP’yi kapatmaya dönük fantezisinden değil” yanıtını verdi. ‘’Peki neden?’’ diye ısrarla sorunca, açıklama gereği duyduğu konular şu başlıklardan oluştu:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek’in 50 artı 1 açıklaması… Çiçek bu açıklamasında şöyle demişti: 50 artı 1, hem bugün, hem gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet verecek ve Türkiye’yi bir kaosa sürükleyecektir. Uzun süredir demeç vermememin nedeni söylenecek bir şey varsa ilgili yerlere söylememdi. Öyle bir noktaya geldik ki, iktidarın bile 50 artı 1’e dönük tereddütleri var. Muhalefetin esasen var. Çünkü 50 artı 1 için, hakkında kapatma davası açılmış bir partinin desteği gerekiyor.

MHP üst düzey yöneticisi Mevlüt Karakaya’nın açıklaması bende benzeri bir duyguyu uyandırdı. Karakaya “Biz hükümet ortağı değiliz. Bir koalisyon yok. Biz ittifakız. İttifak ortağı olsak da işlevimiz ve üstlendiğimiz demokratik sorumluluk muhalefettir” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun “Muhafazakarlarla helalleşmeliyiz” demecinde “Bizim muhafazakar dünyayla helalleşmemiz lazım. Eksiğimiz var, onlarla oturup konuşmadık, dertlerini dinlemedik. Şimdi bu yıkılıyor, karşılıklı güven oluşmaya başladı. Ama belli bir zaman dilimine ihtiyaç var. Muhafazakar söylemini muhafazakarlara haksızlık görüyorum. En muhafazakar parti bizdik. Çünkü değişime direniyorduk. Dindar kesimle ilişkimiz şimdi daha iyi. Çünkü dindar kesim de gidişattan rahatsız. Bütün mesele karşılıklı güveni oluşturmak” deme gereği duydu.

Bu anlamlı kanıtları bana söyleyen işadamı deneyimli bir girişimci, bir ak sakallı ya da akil adam olarak kabul ediliyor. Ortaya çıkan bu söylemleri sergiledikten sonra ben de “Hiçbir şey olmasa da bir şey olacak gibi…” diye düşünmeye başladım.

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